Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos que quiere gobernar Santa Cruz: “Hay que recuperar la mística de Néstor Kirchner”

Grasso es intendente de Río Gallegos y busca la gobernación de Santa Cruz

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aseguró que en Santa Cruz hay que “recuperar la mística de Néstor Kirchner”, y planteó una serie de reformas y propuestas de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto, en la que se presentará como una de los tres candidatos a gobernador de Unión por la Patria.

El dirigente peronista habló con Infobae sobre los comicios en los que cerca de 270 mil santacruceños deberán elegir, junto a presidente, diputados y senadores nacionales en las PASO, todos los cargos provinciales, del Ejecutivo, legislativo, municipal y del Consejo de la Magistratura. Los puestos electivos locales se eligen por la polémica Ley de Lemas, que le permite a un mismo partido presentar más de una boleta y sumar todos los votos.

Se trata de una compleja encrucijada donde el kirchnerismo se juega su suerte en la casa matriz, donde todo empezó en 1991, cuando Néstor Kirchner saltó de la intendencia de Río Gallegos a la provincia y, desde allí, en 2003, a la Presidencia de la Nación.

Por Unión por la Patria, Grasso -del sublema Construyamos Juntos- enfrentará a la fórmula de Nace una Nueva Esperanza, que integran los intendentes Héctor Javier Belloni (El Calafate) y Fernando Cotillo (Caleta Olivia); y al binomio de Unidos por Santa Cruz, de los dirigentes Guillermo Polke y Miriam Giorgia. En tanto, la oposición irá con Roxana Reyes (sublema Juntos por Santa Cruz) y Mirey Zeidán (del sublema El Cambio Verdadero), entre otros.

En la entrevista, el dirigente habló sobre la situación de la provincia, el gobierno nacional, las chances que tiene el oficialismo de ganar en las próximas elecciones y la baja participación. “Hay un porcentaje alto que no va a votar y hay que recuperarlos. Parte del electorado que no va a votar es el peronismo enojado, defraudado, dolido. Hay que volver a ir a cada lugar, militar, trabajar y convencer a aquellas personas que están un poco con la capa caída, viviendo tantas frustraciones que pasaron durante tanto tiempo”, afirmó.

Y si bien destacó la gestión de la actual mandataria Alicia Kirchner, planteó una serie de reformas y cambios que va a impulsar en caso de llegar a ganar el 13 de agosto: “A veces el cambio también viene de adentro de las estructuras políticas del peronismo. Ojo, hay que mirarlo con atención. Somos una fuerza que tenemos otra impronta, otra forma y otra visión de desarrollo de las políticas para el territorio. No siempre los cambios son la gente de afuera”, advirtió.

“Posiblemente, mucha gente va a ver en nosotros un cambio. Somos una parte importante de la formación que vio crecer mi ciudad, mi provincia y lógicamente el país con Néstor Kirchner. Venimos de ahí, yo empecé ahí y después vinieron otros que tanto tiempo estuvieron alrededor de él y aprendieron muy poco”, insistió.

En el marco de la disputa interna, y sin nombrarlo, apuntó contra la fórmula Belloni-Cotillo, al decir que lo diferencia “la gestión, lógicamente. Es distinta la gestión de una ciudad que tuvo un crecimiento por el turismo, a una ciudad administrativa, grande, pujante como la de Río Gallegos”.

Sobre Néstor Kirchner, si bien dijo que no puede compararse, se reconoció como tributario de ese legado y seguidor del mismo camino que hace más de 30 años inició el fallecido ex presidente: “Son paralelismos muy grandes, pero después de tener una buena gestión en el municipio (apuesto a) llevarla a toda la provincia de Santa Cruz. Volver a recuperar esa mística y ese sentido de pertenencia. Recuperar la confianza que hemos tenido durante mucho tiempo”.

Y sobre Cristina Kirchner tuvo una fuerte definición: “Es una mujer y conductora que marca el termómetro político de la Argentina, sin ninguna duda. Más allá de todas las discusiones que se hagan, en toda discusión va a estar ella hasta el resto de la eternidad”.

La entrevista con Pablo Grasso

La entrevista al intendente Pablo Grasso de Facundo Chaves en lo estudios de Infobae

-Antes de meternos en las cuestiones electorales y políticas, le hago un comentario: Qué sistema difícil que tiene Santa Cruz para votar.

-Es un sistema electoral, es una regla. En la elección anterior yo perdí, fui el más votado como intendente y le saqué el doble de votos al segundo y me terminó ganando por mil votos. Son sistemas electorales. A veces hay que saber asimilar la derrota para después poder ganar. Y la siguiente que vino también fue el sistema similar y pudimos gobernar la ciudad de Río Gallegos como lo estoy haciendo yo.

Pero son sistemas electorales que después se pueden discutir. Cuando tengamos las cámaras conformadas, cuando tengamos realmente la política diaria para poder resolver los problemas que tenemos en la provincia, seguramente la discutiremos. Como hacemos siempre.

-¿Van a discutir inclusive la Ley de Lemas?

-Se puede. Todo se discute. Nosotros discutimos mucho, internamente también. Hemos planteado modificaciones, pero hoy las reglas son estas, tratamos de no cambiarlas para que todos tengan la oportunidad de generar su armado electoral con respecto a la voluntad de la gente.

-¿Si le pregunto a Pablo Grasso por qué le está pidiendo el voto a los santacruceños, qué responde?

-Que somos la fuerza que realmente hemos demostrado en la capital lo que podemos hacer en toda la provincia. En materia de infraestructura, es una de las pocas ciudades del país que tenemos -ahora que están llegando los caños- 100% de cloacas. Hemos cambiado la faz de una ciudad administrativa, a una ciudad turística.

Tenemos la segunda pingüinera más grande de Latinoamérica; uno de los pocos volcanes inactivos de agua, que es Laguna Azul, a pocos kilómetros de Río Gallegos; el Paseo de los Presidentes; la única ave playera del mundo que va y anida en nuestra ciudad; tenemos los planetarios, los cielos con menor contaminación lumínica de la Argentina; y le vamos sumando la cuestión cultural, el dinamismo deportivo. Se va transformando una ciudad y hoy el turismo la está mirando con otros ojos.

Transformar una ciudad administrativa a una ciudad turística cuesta, más aún siendo una capital. Nosotros estamos proponiendo llevar esas transformaciones a toda la provincia. Tenemos en Santa Cruz facetas para poder hacer esos cambios. No podemos tener un buen turismo si no tenemos hotelería, si no tenemos gastronomía, buenas rutas o un buen aeropuerto.

En nosotros van a encontrar el empuje para poder no cobrar más impuestos a las petroleras y a las mineras, sino discutir la situación de otra forma. Tenemos Palermo Aike, que es la única explotación fuera de Vaca Muerta de no convencional. La podemos tener en funcionamiento y ya hoy empezar a trabajar. Con eso, ya tenemos una posibilidad económica distinta. Si toda la discusión del año que viene en materia petrolera la hacemos, por ejemplo, para definir que en vez de traer todo por camiones, lo puedan entrar por barco se puede aprovechar Puerto Santa Cruz, Punta Quilla, Puerto Deseado, Caleta Olivia, hasta el propio San Julián.

Hay que mostrar otra forma, que no sea todo fajazo de impuestos. Que las empresas y los que generan divisas puedan participar en las políticas destinadas a la generación de empleo, la inserción laboral y apuntar a modificar la estructura social de cada lugar. Colaborar para que no sea una obligación, sino parte de un sentido de pertenencia.

Intendente. Grasso dijo que va a extender a toda la provincia el modelo de gestión de Río Gallegos

-¿Cuál es el problema más grave o más complejo a resolver que tiene Santa Cruz? ¿Y qué solución propone?

-Hay varios. Uno es el educativo. Hace varios años que venimos con problemas en el manejo de la educación. Tenemos que cambiar el sistema educativo de la provincia. Hay que sentarse y discutir cuáles son los puntos para poder llegar a un acuerdo, actuar de buena fe y saber lo que se pide y lo que se puede dar y juntos ir para adelante.

Por la educación de los pibes, por el crecimiento de nuestro sistema educativo. Tenemos que preparar a los pibes para que, cuando vengan a estos cascos urbanos importantes, estén preparados. Va a ser un cambio rotundo en el sistema educativo que vamos a llevar adelante, con los docentes en las aulas, con cada uno de los estudiantes y los padres, que son actores fundamentales. Pero la política tiene que salir del Estado y ahí es donde nosotros ya estamos trabajando con los equipos políticos-técnicos.

-Santa Cruz es una de las provincias que tuvo mayor cantidad de días de paro.

-Exactamente. Por eso hay que modificar el sistema educativo.

-¿Y cómo se resuelve?

-Tenemos que modificar el sistema, teniendo la presencia permanente. Quizás tiene que ver con esto que yo hablaba antes, de la cercanía, de dar la discusión.

-¿Tiene que ver principalmente con los sueldos? ¿O hay otra cosa en el medio?

-Hay de todo un poco, todo se mezcla. Tenés la política, la cuestión salarial, pero hoy tenemos en Argentina un problema nuevo, que es que no solamente hay que trabajar para generar empleos, sino que el asalariado no llega a fin de mes. Es una ecuación donde no solamente los afectados son los docentes, es la administración pública, el privado. Hay que tener una política distinta.

-Lo pregunto por el fallo del juez Bersanelli que declaró ilegítimo el paro del gremio docente de Santa Cruz. Consideró que se estaba dañando el derecho de los chicos a aprender. ¿Qué mirada tiene?

-Cuando tengo un problema con un niño en Río Gallegos, me cae la Justicia para que yo cubra la problemática del niño, niña y adolescente, con la Secretaría de Niñez del municipio. También hay una responsabilidad por parte del Estado, del gremio y de la Justicia para poder resolver que el pibe estudie. Cada cosa en su lugar. Más allá de una reglamentación judicial, tiene que haber sentido común para acordar todos juntos sin que un tercero interfiera.

Tuvimos discusiones mano a mano y cuando no se llega a un acuerdo un tercero siempre interviene para acercar posiciones. Será el momento de poder ponernos de acuerdo y que realmente la educación sea un potencial distinto al que tuvimos toda la historia en la provincia de Santa Cruz, para que el pibe se forme y se prepare para las nuevas tecnologías, programación, robótica, trabajo remoto, que hace 10 años atrás ni lo pensábamos. Por ese camino también va a ir la educación de Santa Cruz.

Junto a la gobernadora Alicia Kirchner, en una inauguración semanas atrás

-Le pido que hagamos zoom sobre otro tema importante, que es el de la seguridad. ¿Qué propuestas tiene?

-Lo que hicimos en Río Gallego fue colaborar. Generalmente los municipios interfieren poco en el tema de seguridad porque la ley marca que lo tiene a su cargo el Estado provincial. Nosotros articulamos y trabajamos muy bien. En materia de seguimiento en los puntos rojos, los puntos conflictivos, trabajando para ir descomprimiendo la actuación de la Policía en la calle.

El equipamiento es sumamente importante no solamente en lo que es provisión de indumentaria, sino también en los vehículos, en nuevas comisarías. Cuando se extienden los cascos urbanos hay que ir con infraestructura -que no es solamente el caño de la luz, el agua y el gas- sino también que a la descentralización se le suma la cuestión de la seguridad.

Nosotros copiamos el sistema de cámaras de seguridad y colaboramos con algo novedoso: no solamente tenemos las cámaras para controlar y cuidar sino que también como vecino de la ciudad, si tenés una cámara afuera, compartiendo tu clave, la podés habilitar para que grabe el sistema de monitoreo el cuidado de tu propiedad. Esta es una parte que previene. La otra, la que contiene el delito tiene que ver con la formación de la Policía, que es sumamente importante. En Santa Cruz la Policía ha hecho un trabajo muy importante con el jefe de la policía, con los ministros que tuvo la decisión de Alicia Kirchner de poder trabajar de esta manera con José Luis Cortés, que es el comisario retirado que llevó adelante la fuerza y lo ha hecho muy bien.

En materia de trabajo conjunto, hace unos días terminamos una fiesta popular muy grande, que es la Fiesta del Frío -imagínate grados bajo cero- y no hemos tenido un solo accidente, un solo inconveniente. Esto demuestra el trabajo de prevención previo, que se extiende a lo que tiene que ver con violencia de género, robos calificados, violación a la propiedad privada, problemáticas de drogadicción.

-En materia de producción, minería, pesca y la cuestión petrolera, le pido un resumen sobre sus propuestas.

-Con el petróleo tenemos 100 años de historia y todavía seguimos teniendo los mismos problemas. Ahora yo no quiero una provincia que viva del goteo de petróleo, ni que viva solamente de la regalía de las mineras o sólo de exportar el langostino o la merluza, procesarla en su lugar. Tiene que ser una articulación completa: si discutimos la política petrolera el año que viene, las nuevas concesiones, discutamos cómo traemos los materiales, cómo radicamos también la empresa dentro de la ciudad para que no me haga un edificio y me deje las llaves, sino para que trabajemos realmente para que después que no esté el petróleo continuemos creciendo en la provincia de Santa Cruz.

Esto habla también del turismo, porque si solamente nos acotamos al turismo en algunas localidades y no explotamos el resto, se puede generar un embudo, por ejemplo, con las viviendas. Se genera empleo pero no hay dónde vivir y la gente termina en una casilla rodante. En esas cosas hay que tener previsión, para tener una articulación en materia productiva.

El 18% de la minería se está explotando hoy en la provincia de Santa Cruz con un fuerte arraigo dentro de las ciudades. En materia de política pesquera hay que modificarla: necesitamos que ingresen más barcos y esto implica el reembolso de los puertos patagónicos, tener también ventajas comparativas con el combustible. Tenemos una planta de combustible sin funcionar en Punta Quilla que la queremos poner en actividad y, por supuesto, con todo lo que es en materia pesquera, tener una política distinta de distribución, para que no solamente se lleven el pescado, sino que lo podamos procesar. Que la partida prima venga y podamos filetear y preparar en mayor cantidad.

La provincia tiene un empuje distinto y una impronta distinta. Quizás mis ganas, mi forma, mi visión es distinta a las lógicas que teníamos anteriormente. Poder tener una política más productiva pero más lineal, no tan enfocada en te cobro impuestos por la minería, por las petroleras mientras están los caminos destruidos, sin iluminación. El sentido de pertenencia tiene que ver con eso: cuidar los alrededores de los lugares donde se sacan recursos. Eso también va a marcar un antes y un después. Mostrar un poquito, cuál es el camino para que la economía fluya.

Tenemos mucho para crecer. Es fácil crecer en una localidad que tiene bellezas naturales y donde el Estado nacional de Néstor Kirchner, cuando llevó el aeropuerto y la infraestructura, hizo que el público puede ir. Ahora, es difícil llevar turismo cuando las rutas están destrozadas, no tenés capacidad hotelera, ni servicio de transporte público y la belleza natural está toda para explotar. Hay que ir juntos, el Estado y lo privado.

El intendente Grasso se refirió a sus rivales de Juntos por el Cambio, Reyes y Zeidán

-¿Qué piensa de sus rivales de Juntos por el Cambio?

Hablamos mucho con ellos, pero tienen visiones distintas. Yo siempre me paré del mismo lado. Tengo errores, virtudes pero siempre estuve del mismo lado. Somos un árbol con diferentes ramas y cada uno tiene su impronta, su forma de ser y de llevar adelante sus ideas.

Lo mío es acercar mucho más la política a la gente, porque la política no es mala, sino que hay dirigentes políticos malos y buenos, como hay periodistas buenos y malos. No es lo mismo sacarme una foto con uno que representa los intereses populares que a uno que representa a otros intereses que siempre estuvieron fuera del marco de mi formación ideológica y política.

Algunos ven una cuestión más electoral de poder llegar y ver después qué se hace. Nosotros estamos preparados para poder llegar bien y armar un equipo que realmente pueda conducir los destinos de la provincia.

-Hubo elecciones en Chubut hace pocos días, perdió el peronismo después de 20 años. En la oposición piensan que Santa Cruz puede seguir el mismo camino.

Pasó Chubut, pero venimos también de Tierra del Fuego, arrasando en la elección, ganando muy bien. No siempre el cambio viene de afuera. A veces el cambio viene de adentro.

-A ver. Me interesa esa idea.

-A veces el cambio también viene de adentro de las estructuras políticas del peronismo. Ojo, hay que mirarlo con atención. Somos una fuerza que tenemos otra impronta, otra forma y otra visión de desarrollo de las políticas para el territorio. No siempre los cambios vienen de gente de afuera.

-Hagamos un paso atrás ¿qué mirada tiene sobre la gestión de Alicia Kirchner?

Fue ordenadora. Fui funcionario de ella en la época anterior, durante el gobierno de Macri, y realmente había que administrar miseria. Cuando la sábana es corta no podés estirarla mucho porque a alguien destapás. Después vino la pandemia y se manejó. Por supuesto que hubo fallas, como en todos lados, como todos las tienen, pero el factor ordenador económico fue importante.

Ahora la distribución tiene que ser distinta que la que pensamos nosotros llevar adelante. En materia educativa, cambiar el sistema educativo; en materia productiva hacer otras metodologías y formas para distribuir distinto. Es otra mirada, otra visión.

El intendente de Río Gallegos se refirió a la gestión de Alicia Kirchner

-¿Así que el cambio viene de ustedes?

-Posiblemente. Mucha gente lo va a ver con nosotros y después somos una parte importante de la formación que vio crecer mi ciudad, mi provincia y lógicamente el país con Néstor Kirchner. Nosotros venimos de ahí, yo empecé de ahí y después vinieron otros que tanto tiempo estuvieron alrededor y muy poco aprendieron.

-¿Sobre la actualidad nacional qué opina? ¿Cómo lo está viendo?

-Complicado. Complicado en lo económico. Nos caracterizamos por el territorio y la sensibilidad social y realmente las cosas están andando muy pero muy mal para el bolsillo de la gente. Creo que uno de los grandes errores fue no poner un parate a la deuda externa cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, para decir “esto es ilegal, no se puede continuar y renegociamos de otra forma”. Pero bueno, en este acuerdo que se hizo para poder seguir gobernando los errores fueron muy importantes y la gente la está pagando.

-¿Se están pagando ahora esos errores?

-Se está pagando esos errores de la época de Macri que nosotros no supimos resolver. Si le hacés una pregunta a la gente, la gente piensa que la deuda la tomó este gobierno. Erramos la política de comunicación y la política de contar a la gente que la cosa va cambiando, con una producción en crecimiento con uno Producto Bruto Interno en crecimiento, con políticas inclusivas de recuperación de empleo en todo el territorio argentino, seguimos teniendo el problema de la inflación y eso hay que resolverlo rápidamente.

-¿Y la candidatura de Sergio Massa?

-A Sergio lo conozco y ojalá sintetice el pensamiento de todos los argentinos y que podamos tener una elección donde seamos capaces de entender que de un lado está lo que ya siempre conocimos y vimos y del otro los que tenemos que solucionar los problemas. Massa ha demostrado pilotear esta tormenta complicada, importantísima, que fue un antes y un después en Argentina.

Nosotros tuvimos muchos antes y después, por una cuestión generacional. Generalmente empezamos en un ciclo, damos la vuelta y terminamos en el otro. No toda crisis es mala, crisis también es oportunidad para crecer como Argentina, como ciudad, como provincia, y también como sectores políticos.

-¿Hay chances de que ganen?

-Sí, siempre. Nosotros nunca abandonamos una pelea.

Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut, junto a Roxana Reyes, que compite por la primera magistratura de Santa Cruz

-¿Se imagina usted como gobernador y un gobierno nacional de Juntos por el Cambio?

Sí. Y siempre voy a estar defendiendo los intereses de mi provincia. Lo mismo que si ganara mi propio partido. Los intereses los tengo que defender. No siempre es la ecuación perfecta Nación, Provincia y Municipio. A veces tiene su dificultad, aunque siempre prefiere esa porque los acuerdos pueden ser mucho mejores pero, en realidad, en un gobierno como el que tuvimos ya conocemos lo que pasó y sabemos lo que no va a venir.

Si es así, construiremos los acuerdos necesarios para defender lo que hemos conseguido y para seguir ayudando a la localidades y a las provincias vecinas, para que juntos a nivel patagónico podamos tener el cuidado de nuestra agua -que es la reserva más importante del mundo- los intereses petroleros, mineros y gasíferos. También el turismo y la política pesquera, que si no la defendemos, se sigue yendo para Mar del Plata o para otros puertos que las ventajas de un gobierno centralista va a ser mucho más complicado para nosotros.

-¿Cómo está la provincia de Santa Cruz, en general?

-Tranquila, muy ordenada, con mucha discusión, pero también con un cambio de humor social importante para lo que viene.

-¿Y usted qué le está proponiendo a esa gente?

La oportunidad que siempre esperamos durante mucho tiempo. Tengo 47 años, una formación de toda mi vida. A mí me apasiona y realmente ver la oportunidad de poder despegar como provincia y transformarla en materia productiva, en materia económica, poder tener otra visión mucho más moderna para tener un crecimiento distinto en cada uno de los sectores de la provincia de Santa Cruz.

Tenemos mucho potencial para hacer para hacer distinto el crecimiento que tuvimos hasta el momento. No solamente queremos una ciudad o la gente tranquila, sino con un humor social distinto, con una inclusión social distinta y que las oportunidades lleguen si la trabajamos entre todos. Que sean parte del gobierno, porque mi cercanía va a ser distinta.

-Se lo pregunto porque la última elección de Chubut y en todo el país está dando que la gente no está yendo a votar.

Y claro. Es en un porcentaje alto los que no van a votar y hay que recuperarlos. Parte del electorado que no va a votar es el peronismo enojado, defraudado, dolido. Hay que volver, como lo hago desde mi humilde lugar, a ir a cada lugar, militar, trabajar y convencer a aquellas personas que están un poco con la capa caída, viviendo tantas frustraciones que pasaron durante tanto tiempo, que realmente no lo esperaban.

-¿Qué le dicen los santacruceños cuando usted habla en el mano a mano en la calle?

Que las cosas se pueden hacer. Es muy diverso. Lógicamente lo educativo, la cuestión laboral es sumamente importante para seguir trabajando y resolviendo. Nosotros hablamos de generación de empleo y por otro lado te hablan de modificación de las estructuras laborales. Siempre hay que hablar de frente y decir qué es lo que queremos, mostrando qué hicimos. Que raspen un poquito y vean la trayectoria de cada uno. No siempre los políticos van a llegar a hacer lo que dicen. Ya tenemos experiencias. Averigüemos qué es lo que hizo cada uno y tratemos de elegir lo mejor, que en definitiva nos va a ir bien a todos.

-¿Y dentro de su interna que lo diferencia a usted de sus rivales?

-La gestión, lógicamente. Es distinto una gestión de una ciudad que tuvo un crecimiento por el turismo, distinto a una ciudad administrativa, grande, pujante como la de Río Gallegos, en tan poco tiempo. Esta es mi primera gestión como intendente. Creo que se ha mostrado un antes y un después. Y la impronta, el dinamismo y por supuesto la metodología, la forma de resolver las problemáticas de la gente es totalmente distinta.

Meses atrás. Cotillo, González, Cristina y Alicia Kirchner, Pablo Grasso y Belloni

El camino de Kirchner

-Veía en sus redes sociales, el último spot de campaña que empezaba con la frase “lo aprendí de Néstor”. ¿Qué fue Kirchner para usted?

-Fue quien llevó a enamorarme de la política. Ahí empezó mi visión política, el sentido de pertenencia, de pertenecer a un lugar, a un espacio, a entender un proyecto político. En su momento él planteaba una provincia industrializada y no teníamos energía, porque estábamos funcionando con motores. Y al haber estado en la Presidencia, y llevar la energía, nos dio la posibilidad de tener industria.

Hoy tenemos mucho crecimiento en materia energética, pesquera, minera, petrolera, y eso fue también parte de poder estar interconectado y tener energía en la provincia de Santa Cruz. Ni hablar de las represas, de la megausina. La visión política, el sentido de pertenencia, la cercanía que tenía Néstor, que si hablabas con él te resolvía el problema que tuvieras. Lo veías en todos lados y seguía siendo el mismo. Más allá de la responsabilidad, siempre fue un hombre normal, común y corriente, con una responsabilidad cada vez más importante.

- Es intendente de Río Gallegos y está postulándose para ser gobernador. Es un camino similar al que hizo Néstor Kirchner.

Sí. Las comparaciones son medio grandes porque, lógicamente, no puedo compararme con toda la trayectoria y la formación, pero creemos que es el camino indicado para poder seguir construyendo política de esa forma. Siempre digo que tantos que estuvieron al lado de él y poco aprendieron para estar a la altura de las circunstancias y resolver los problemas.

Tener el termómetro social, saber que nos necesitamos entre todos. Eso ha cambiado durante mucho tiempo y yo trato de seguir por los mismos orígenes: tener la cercanía, la defensa de los intereses de mi ciudad y de mi provincia, plantarme con cualquiera para defenderlos. Son características que nos hacen muy parecidos en la gestión diaria.

Recuerdos. El último homenaje que Grasso le hizo a Néstor Kirchner en sus redes sociales

-¿Cree que puede recorrer ese mismo camino, que está en condiciones?

-No creo que todo completo ese camino, son paralelismos muy grandes, pero sí a la gobernación de la provincia. Tener una buena gestión en el municipio y poder llevarla a toda la provincia de Santa Cruz. Volver a recuperar esa mística y ese sentido de pertenencia. Recuperar la confianza que hemos tenido durante mucho tiempo, creo que sí, que lo podemos lograr.

-¿Y Cristina Kirchner qué es para usted y para la provincia?

Para mí es muy particular porque cuando hacíamos los eventos de juventud ella participaba con nosotros. Después lógicamente la lejanía cuando vino a gobernar el país, perdimos mucho de ese feeling, pero es una mujer y conductora que marca el termómetro político de la Argentina, sin ninguna duda. Más allá de todas las discusiones que se hagan, en toda discusión va a estar ella, hasta el resto de la eternidad.

-¿En Santa Cruz hay más afecto o menos afecto por el kirchnerismo? Por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner.

Néstor es una persona a la que vivimos muy a flor de piel. Hablás de Néstor y lo conocieron todos, se cruzaron todos con él, hablaron con él. Es una figura muy fuerte, muy predominante, muy importante en la historia de la provincia. Ha dejado mucho porque realmente ha sembrado algo que hoy todos lo estamos cosechando.

