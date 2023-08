Elecciones 2023, en vivo: noticias de las PASO, candidatos, fechas y resultados, minuto a minuto

Pese a la foto de unidad en Chubut, Larreta y Bullrich mantienen la distancia política rumbo a las PASO El jefe de Gobierno y la ex ministra de Seguridad llegaron y se fueron de Trelew sin cruzar palabras. Todo lo que no se vio de la foto con Nacho Torres, el ganador

Rodríguez Larreta y Bullrich mantienen distancia política y aceleran sus estrategia rumo a las PASO

(Enviado especial a Trelew, Chubut) Hace 10 días que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no se dirigen la palabra. Incluso, al jefe de Gobierno le preguntaron cuándo fue la última vez que habían hablado y le costó recordarlo. “No sé, a ver”, pensó ante la consulta de un asesor y respondió: “Creo que la otra semana, creo”. Anoche compartieron escenario con Ignacio “Nacho” Torres en Trelew, para festejar el triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en Chubut y sellar la última foto de unidad antes de las PASO del 13 de agosto. Fue un gesto de caballeros para fortalecer la coalición. Pero la distancia política entre ambos permanece incólume. El dirigente chubutense hizo todo para juntarlos, que se acerquen y aflojen la tensión. No fue suficiente. Los dos presidenciables del PRO conocen que van camino a la disputa política más importante de sus vidas y no están dispuestos, acaso, a darse siquiera un tuit de ventaja.