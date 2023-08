Larreta y Bullrich se miden en Santa Cruz: cómo es el armado de Juntos por el Cambio para enfrentar al kirchnerismo

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta volverán a medirse en una elección provincial

Impulsados por el triunfo en Chubut - donde Ignacio “Nacho” Torres terminó con 20 años de peronismo- Juntos por el Cambio busca arrebatarle al kirchnerismo su territorio natal: Santa Cruz. Allí, la coalición opositora no logró una lista de unidad e, incluso, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales apoyan a distintos candidatos. Lo más llamativo: Patricia Bullrich y el presidente de la UCR impulsan a Roxana Reyes. Según pudo saber Infobae, este miércoles arribará el jefe de Gobierno porteño al sur argentino para mostrarse con el ex periodista Mario Markic, el postulante de María Eugenia Vidal, donde la ex gobernadora bonaerense podría aparecer para cerrar filas con el ala moderada a nivel nacional.

En la provincia que hoy gobierna Alicia Kirchner rige la Ley de Lemas. El sistema le permite a los partidos presentar más de un candidato (sublema) para el mismo cargo y asignar a la lista más elegida los votos que recibieron todas las otras nóminas. En síntesis: cuanto más sublemas tenga un espacio, más posibilidades de ganar tiene. En esta oportunidad, el oficialismo se presentará el próximo 13 de agosto con tres listas: el lema “Unión por la Patria” tendrá a Pablo Grasso (Construyamos Juntos), Héctor Javier Belloni (Nace una Esperanza) y Guillermo Polke (Unidos por Santa Cruz).

Para enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones locales, Juntos por el Cambio no logró la unidad, por lo que habrá dos propuestas donde ocurre lo más paradigmático: Bullrich y Morales apoyarán a la misma candidata, que es la diputada Reyes. La dirigente radical irá bajo el lema “Cambia Santa Cruz” (sublema Juntos por Santa Cruz), que es el espacio que en las legislativas del 2021 venció al peronismo con el 35,05% por ciento de los votos. En esos comicios el Frente de Todos quedó en tercer lugar con el 27,53 por ciento.

Roxana Reyes, la candidata a gobernadora con la lista de lema Cambia Santa Cruz

El segundo sublema que se suma al de Reyes es El Cambio Verdadero que lleva a Mirey Zeidán como candidato a gobernador. La propuesta es apoyada por el senador nacional y empresario Eduardo Costa, un fiel aliado de Gerardo Morales. En el entorno de la candidata a gobernadora se declaran como la verdadera propuesta opositora al kirchnerismo, no sólo por el apoyo de las autoridades nacionales y el triunfo en el 2021, sino también porque aseguran que del otro lado hay un aliado al peronismo.

El sector de Reyes apunta directamente a Claudio Vidal, quien apoyó en 2019 la reelección de la gobernadora Alicia Kirchner como un sublema dentro del FdT. Sin embargo, en el 2021 se diferenció del oficialismo y quedó segundo con el 28,27% de los votos. La incorporación del sindicalista petrolero a Juntos por el Cambio fue el causante de la ruptura a nivel local. “En realidad se dividió el kirchnerismo”, aclaran con sorna en el radicalismo santacruceño.

Vidal es uno de los candidatos de la lista que lleva el lema Por Santa Cruz (sublema Santa Cruz Puede) que, en total, tiene seis sublemas: Daniel Gardonio (Encuentro por Santa Cruz), Rubén Ferrara (MILEI - Movimiento Integración Liberal e Independiente), Mario Markic (Consenso Pro Santa Cruz), José Maria Carambia (Cambiando Santa Cruz) y Sergio Acevedo (Somos Santa Cruz). Allí conviven dirigentes del PRO y, según aseguran en el espacio, el 80% de la UCR local. Se debe a que Gardonio era el presidente del partido centenario hasta el cierre de listas. A mediados de junio presentó su renuncia al no llegar a un acuerdo con Reyes y Costa.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Claudio Vidal, candidato a gobernador con el lema Por Santa Cruz

“Reyes no soporta a Vidal y por eso no hubo unidad. Ella y Costa son funcionales al kirchnerismo”, protestaron en diálogo con Infobae los armadores de la ex gobernadora. Rodríguez Larreta sumará su apoyo este miércoles cuando arribe a la provincia patagónica en horas del mediodía para mostrarse con Markic en una breve actividad de campaña. “En Santa Cruz como en todas las provincias y el país, Horacio busca ampliar la coalición para ganarle al kirchnerismo”, argumentan en su entorno.

Su visita al sur argentino sería la excusa para oficializar el apoyo de María Eugenia Vidal. La diputada fue la impulsora para que Markic se sume a la política, por lo que este miércoles podría hacerse oficial su alianza con el ala moderada de Juntos por el Cambio y, de este modo, sumarse a los casos de Rodrigo de Loredo y Facundo Manes, quienes recientemente anunciaron su cercanía con el jefe de Gobierno porteño en la carreta por la presidencia.

