María Eugenia Vidal defendió su apoyo a Rodríguez Larreta: “Las críticas las voy a contestar en privado”

La diputada habló desde Córdoba y se refirió a los cuestionamientos que recibió tras anunciar que votará al jefe de Gobierno porteño en las PASO

Luego de que su pronunciamiento a favor de Horacio Rodríguez Larreta abriera un nuevo capítulo en la interna de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal volvió a referirse a su decisión de votar al jefe de Gobierno porteño en las PASO y opinó sobre las críticas que recibió de otros dirigentes de la coalición, quienes cuestionaron sus dichos. Entre ellos, Mauricio Macri, que apuntó contra la ex gobernadora por tomar partido, aunque después se desdijo.

Vidal habló desde Córdoba, a donde viajó este jueves para hacer una recorrida por la provincia. Fue en diálogo con Canal 12 que la ex mandataria bonaerense defendió su decisión de apoyar públicamente al alcalde de CABA que el próximo 13 de agosto se enfrentará a Patricia Bullrich por un lugar en las elecciones generales de octubre.

“Yo lo único que hice ayer fue expresar mi preferencia, decir a quién votaba. En libertad, eso es la esencia de la democracia. Di mis razones. Y mucho más es democrático en un espacio donde hay dos candidatos del PRO que compiten. Así que para mí fue la expresión de ni más ni menos que eso, que es la expresión de mi voto”, dijo Vidal, reafirmando su postura.

Al ser consultada por el malestar que generaron sus declaraciones dentro del principal espacio opositor -puntualmente por la reacción del ex presidente, que dijo que había tomado “varias decisiones sucesivas en las cuales desdibujó su perfil”- la legisladora admitió entender las reacciones, pero aseguró que las críticas las va a contestar en privado.

“Yo entiendo que puede haber personas dentro de mi espacio que no estén de acuerdo con esta decisión. Y aun cuando puedan elegir a otros candidatos, yo los respeto igual. Me parece que esa es la base de lo que hemos construido en el PRO, la libertad, el respeto. Y cualquier crítica que me hayan hecho, yo la voy a contestar en privado. Ni por los medios, ni por las redes”, señaló la dirigente al respecto.

En esta línea, destacó la relación con sus compañeros: “Son personas con las que yo he trabajado muchos años, que tienen mi valoración, que tienen mi afecto. Y no creo que con personas que he transitado un camino durante tanto tiempo yo tenga que estar diferenciándome por los medios”.

María Eugenia Vidal junto a Horacio Rodríguez Larreta

La tensión dentro de Juntos por el Cambio se reavivó el miércoles cuando María Eugenia Vidal rompió su neutralidad al adelantar públicamente que en las próximas PASO votaría a Horacio Rodríguez Larreta.

Lo hizo con un posteo en sus redes sociales, donde fundamentó su decisión y, si bien resaltó que el jefe de Gobierno porteño estuvo en los momentos más lindos y más difíciles de su vida, explicó que se decidió a votarlo por otros motivos.

“Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, resaltó la diputada nacional.

“Está claro que me decepciona la decisión de María Eugenia y se lo dije personalmente. Me dijo que iba a mantenerse neutral. Yo trabajé con ella durante años y dimos batallas importantes en la provincia de Buenos Aires que nunca se habían dado y la persona con carácter para seguir ese cambio es Patricia Bullrich”, lanzó Cristian Ritondo. Y agregó: “No vale todo por un voto y no me gusta cuando se critica la propuesta de Patricia. Tiene que haber una armonía”.

El conflicto escaló cuando Mauricio Macri, fundador del partido, apuntó en muy duros términos contra quien supo ser una de sus personas más cercanas políticamente: “No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”.

La publicación de Mauricio Macri

Sin embargo, horas después de que trascendieran estas declaraciones, Macri dio marcha atrás y aclaró que no cuestionaba a Vidal: “Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino”.

