Larreta y Santilli sumaron el apoyo de Facundo Manes en el tramo final de la campaña rumbo a las PASO 2023

Larreta y Santilli compartirán una actividad de campaña con Facundo Manes para sumar su apoyo político

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad y precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio (JxC) y Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, se mostrarán hoy con Facundo Manes en una actividad de campaña en Tandil. El larretismo apuesta a anexar el apoyo explícito del neurólogo para sumar volumen político a su candidatura presidencial. El dirigente la Unión Cívica Radical (UCR) viene de deponer su candidatura a presidente al filo del cierre de listas, el pasado 24 de junio.

Dese el equipo de campaña de Larreta precisaron que presentarán, junto a Manes, un conjunto de propuestas para un país federal en el que “cada argentino pueda elegir dónde vivir”. La actividad tendrá lugar pasado el mediodía en la ciudad bonaerense de Tandil. Es un lugar estratégico, porque allí gobierna Miguel Ángel Lunghi, el intendente del municipio más grande que tiene el radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires. El larretismo logró un pacto político con Lunghi en la víspera del cierre de listas. Y por el peso electoral y simbólico de la ciudad, festejaron especialmente esa alianza.

Además de su atractivo turístico, Tandil es considerado un polo científico y tecnológico. Es el escenario ideal para hacer una foto con Manes: en una ciudad del interior bonaerense, gobernada por un intendente radical y que tiene vínculo con la ciencia y la tecnología. Son peceras en las que se mueve el neurólogo. El jefe de Gobierno, Santilli y el diputado nacional del radicalismo hablarán sobre la importancia de desarrollar “100 Tandiles”.

Facundo Manes en una actividad de campaña con Martín Lousteau, Graciela Ocaña, Manuela Thourte y Mariela Coletta

Rodríguez Larreta y Manes tienen diálogo desde hace años. Antes por temas técnicos, y ahora también por asuntos políticos. El Jefe de Gobierno y el neurólogo coinciden en que la educación, la ciencia y la tecnología son “clave” para el desarrollo de Argentina. El equipo de Manes viene teniendo reuniones con el staff de campaña larretista, coordinado por Federico Di Benedetto. En ese contexto, acordaron mostrarse juntos hoy en Tandil.

“Facundo es muy importante por lo que representa en términos de opinión publica y electorales”, consideró ante Infobae un dirigente de confianza de Rodríguez Larreta. “Es renovación, con una visión de país muy similar a la de Horacio, con foco en el diálogo y resolver problemas”, ponderó la misma fuente.

A su vez, el larretismo ve con buenos ojos el volumen electoral que cosechó Manes en Buenos Aires en 2021, cuando perdió la interna con Santilli, pero obtuvo 1.200.000 votos. Centralmente, por el respaldo de la UCR en el interior bonaerense. La estructura política de esa campaña la había diseñado, en buena parte, Maximiliano Abad, presidente del radicalismo porteño. También habían estado en ese armado Emilio Monzó y Joaquín De La Torre. Son tres dirigentes que decidieron estar con Patricia Bullrich en la interna presidencial. Larreta analiza que la foto con Manes reforzará su llegada al radicalismo de la provincia.

Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Diego Santilli y Miguel Lunghi, intendente de Tandil

Durante parte del 2022 y este año, Manes sonó como candidato a presidente por la UCR. Pese a que su candidatura no terminó de despegar y desistió de competir, fue una de las figuras de mayor visibilidad en el radicalismo nacional. No obstante, tuvo discrepancias con sectores de su partido y buscó mantenerse al margen de la disputa política interna de su partido. Hasta la última semana del cierre de listas, el neurólogo sostuvo la línea de que el partido centenario no sea “segundo” ni “furgón de cola” del PRO. No estaba de acuerdo con la decisión de Morales, de ir como compañero de fórmula de Larreta. Sostiene la idea de que su partido de renueve y construya liderazgos nuevos.

Desde la conducción de la UCR refutan esa idea de Manes. “Facundo es muy valioso, pero se apuró demasiado. En política no todo es como vos querés y cuando querés”, sostuvo ante Infobae un dirigente de peso en el radicalismo nacional. Pese a que trabajó para su candidatura presidencial, el neurólogo bajó su candidatura y no aceptó ningún ofrecimiento político: los tuvo tanto desde el larretismo como en el bullrichismo.

Tras cinco semanas de perfil bajo, Manes retomó su agenda política en los últimos días. Compartió una actividad de campaña junto a Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño y referente del radicalismo de CABA. Estuvieron Graciela Ocaña, precandidata a legisladora porteña, Manuela Thourte, legisladora porteña, y Mariela Coletta, presidenta de la UCR de la Ciudad. En tanto, hoy volverá al ruedo en Tandil, junto a Larreta, Santilli y Lunghi.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

La actividad se da en el marco de la presentación de propuestas que Larreta realiza dos veces por semana de forma presencial, con despliegue territorial y dirigencial. Fue en ese contexto que el equipo de internacionales de Rodríguez Larreta, coordinado por Fernando Straface -secretario General y de Relaciones Internacionales de CABA, presentó ayer 13 propuestas de política exterior. Esa mesa la integran dirigentes como Martín Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos porteño, Jorge Faurie, ex Canciller, Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda, Luis Rosales, consultor y analista internacional, y Elsa Llenderrozas, directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA y referente de política exterior de la Fundación Alem.

Antes había hecho lo propio con propuestas vinculadas al trabajo, la educación, el campo, la inflación, la política energética, seguridad y vivienda. El larretismo sostiene la estrategia de ejecutar una campaña centrada en el “cómo”, que lo plasman en hablar de temas y proyectos de políticas públicas a implementar en caso de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre.

Seguir leyendo: