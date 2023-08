Diego Santilli: “Las transformaciones que hay que hacer necesitan firmeza y diálogo”

Diego Iglesias entrevista al precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli

-Arranquemos con un multiple choice. Cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió que Patricia Bulltich no te podía llevar en su boleta, le dijiste: A) “Horacio no me quemeeeees”. B) “Ja, ja, ja, no seas loco”. C) “Dale, pelado, ¿me estás jodiendo?” ¿A, B o C?

-“Jajaja”, le dije “vamos para adelante”.

-¿Hubieras preferido ser candidato de unidad de Patricia y de Horacio?

-¿Quién te va a decir que no prefiere ser candidato de unidad? Pero hay veces que no lográs esa unidad, pero la podés lograr de otra manera. Por ejemplo, compitiendo como hicimos con Facundo Manes en el 2021 y luego, esa misma noche después de las elecciones, ya estando juntos, laburando hacia delante. Y así le ganamos al kirchnerismo. Así que vamos a hacer lo mismo ahora con el equipo de Horacio y con el de Patricia.

-Esta es tu boleta en la provincia de Buenos Aires:

La boleta de Diego Santilli en la lista de Juntos por el Cambio

-No estarás planeando el corte de boleta, ¿no, picarón?.

-(Risas) No existe el corte de boleta. El objetivo es resaltar los candidatos. Pensá que el candidato a gobernador va sexto en una boleta de ocho, entonces está bueno resaltarlo y que nos veamos.

-En esa misma boleta están: Waldo Wolff, Miguel Ángel Pichetto, Cynthia Hotton y José Luis Espert. ¿Cómo definirías esta lista?

-Una lista picante, una lista con firmeza. Las transformaciones que tenemos que hacer necesitan firmeza y diálogo.

-Vos y Larreta resaltan el diálogo en sus declaraciones. ¿Estos candidatos no son más confrontativos?

-Son personas que se expresan firmemente en sus convicciones. José Luis Espert es un tipo firme, de ideas firmes. Ahora, vos lo que necesitás es transformaciones profundas en nuestro país. Y eso se hace con firmeza y decisión política, y con diálogo, porque si no, no hay leyes.

-Hay una afirmación que hace José Luis Espert en Twitter que es: “cárcel o bala”. ¿Qué te parece esa afirmación?

-Yo digo: firmeza para combatir el delito, firmeza para enfrentar el narcotráfico. Te está hablando alguien que fue al frente en estos temas. Lo que está diciendo José Luis es: no podés negociar con el crimen organizado, no podés negociar con el que empuñe un arma que está dispuesto a matar a una persona. Eso no se negocia. A esos se les aplica la ley a fondo.

-Te armé otro multiple choice. De estas declaraciones de Patricia contra Horacio, cuál te parece peor: A) “Es un ventajero total”. B) “Larreta y Morales son lo mismo que Massa”. C) “Larreta tiene miedo a tomar decisiones”. ¿Cuál te gusta más? ¿A, B, o C?

-Ninguna me gusta. No me gusta porque yo creo que la visión de uno no debe ser en desmedro de la del otro. Uno tiene que plantear qué es lo que va a hacer. No me gusta porque todas esas afirmaciones las podría rebatir. Si hay alguien que toma decisiones es Horacio. Decidir enfrentar el narcotráfico, es una decisión, decidir reformar el Estatuto Docente es una decisión. Es la única provincia de Argentina que reformó el Estatuto docente para prestigiar a los docentes, para buscar la evaluación constante.

El precandidato habló de los dirigentes que están en su boleta y de declaraciones de referentes del oficialismo y de la oposición

-¿Cuáles son las tres medidas principales que tomarías si fueras gobernador de la provincia?

-Pondría 15.000 policías en la calle que hoy están haciendo tareas administrativas o con carpeta médica. Hay que poner toda la policía en la calle para enfrentar el delito y el narco. Fomentaría la alfabetización en las escuelas. Educación significa que los chicos aprendan a leer y a escribir. Y tercera medida: bajar impuestos. De las 1240 tasas hay que eliminar 500 para sacarle la presión de arriba de la cabeza al productor.

-Recién mencionabas como una de tus prioridades poner más policías en las calles. ¿Qué otras propuestas tenés en materia de seguridad?

-Decisión política de enfrentar al narcotráfico en dos dimensiones: al crimen organizado, con un cuerpo de élite y justicia, y al narcomenudeo, con los municipios, con el comisario que corresponde al municipio y con la justicia. Después, para combatir el delito en general, anillos digitales para que todo delincuente que entra y sale de un distrito lo podamos enfrentar y aplicarle todos los sistemas de inteligencia artificial. Además, respaldo a la fuerza, mejoras salariales, mejor equipamiento y capacitación. Por otro lado, promover fuertemente que se sancione el Código Penal que está durmiendo en el Senado y tiene media sanción de diputados. Para mí es inaceptable que sea excarcelable un delincuente que va a robar con un arma.

-¿Cuán importante te parece que es el control político sobre las fuerzas policiales?

-Absoluto. Creo mucho en eso. Auditoría externa, un civil controla el accionar de la fuerza. La inmensa mayoría quiere cambiar y quiere vivir en paz, hay una minoría que obviamente está prendida en cosas que no corresponde. Esos, afuera, a esos, el máximo rigor de la ley. Pero hay una inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la fuerza que quieren vivir tranquilos, que quieren vivir con su salario, quieren progresar, quieren crecer, quieren desarrollarse. Yo voy a respaldar eso, como lo hice cuando fui ministro de Seguridad.

-¿Es una minoría? ¿O el problema es una cuestión de carácter sistémico?

-Yo creo que es una minoría. ¿Vos creés que cuando yo asumí al ministerio de Seguridad en CABA no estaba el que le pedía a la rotisería, a la fiambrería, a la relojería? Me fui enterando y apliqué la teoría de la ventana rota: la pequeña cosa será gran cosa. Entonces, si empiezan por ahí, pueden empezar por cualquier cosa. Y yo fui muy tajante. Ahora, para eso hay que tener un mapa del delito. Para eso tenés que saber dónde están cada hombre y mujer de la fuerza, geolocalizada, cada patrullero. Todo eso llevó a mucha más transparencia. Obviamente, achicaste la discrecionalidad de la operación.

-Tu rival en las PASO es Néstor Grindetti, quien hizo la siguiente declaración: “Yo soy nativo bonaerense. Sinceramente, Diego, no sé dónde nació”. Básicamente te cantó: ¿De qué barrio sos Santilli, de qué barrio sos?

-(Risas) Yo también soy bonaerense. O sea, acá la discusión no es si sos nativo o viviste muchos años. Yo también soy bonaerense.

-¿Vos creés que Néstor Grindetti está esperando que te pase esto el 13 de agosto?

Diego Santilli se tropezó en La Matanza

-No creo que esté esperando eso. Ninguno espera del otro que se tropiece, todo lo contrario. A mí me parece que lo sano es que haya una competencia propositiva, buena. Y después todos juntos a ganarle al kirchnerismo.

-Tu candidato a vicegobernador es Gustavo Posse, quien fue durante 24 años intendente de San Isidro. Su papá fue intendente también y ahora su hija es la candidata a intendenta. Te lo voy a preguntar como preguntan algunos cronistas deportivos: ¿Sensaciones, Santilli?

-El tipo hizo una transformación en salud, en educación, en seguridad. Se metió en profundidad en los temas.

-¿Pero no hay cierto nepotismo en esta cuestión familiar de sucederse en la intendencia?

-Me parece que no es lo mismo hablar de lugares donde vos ves la pobreza, donde no ves la gestión, no ves los problemas, ves a la sociedad de rehén a la de un distrito donde se crece y desarrolla como San Isidro, que es un ejemplo de gestión.

-Pasemos ahora a: “Peronista o PRO”. La palta.

-PRO.

-La polera.

-PRO.

-¿La mandarina?

-Ahí es de los dos, me parece.

El diputado nacional también se sometió a la encuesta de cosas que son del PRO o del peronismo

-Jesús.

-PRO.

-Dormir con medias.

-(Risas) ¡De los dos!

-¿El Principito? ¿Peronista o PRO?

-PRO.

-El pastel de papas.

-A mí me encanta, pero bueno, es peronista.

-¿El mate con hierbas?

-Del PRO.

-El paddle.

-PRO.

-¿La biblia?

-Es de los dos.

-¿Y los caniches?

-PRO.

-Pero Perón tenía caniches.

-Tenés razón.

-¿El estrés?

-De todos es en este momento.

-Vamos a cerrar con “La pregunta emoji”. ¿Cómo evaluás la gestión de Axel Kicillof?

La respuesta emoji de Diego Santilli

-¿Qué quisiste decir?

-Bochado en salud, en educación y seguridad.

