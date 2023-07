A dos semanas de las PASO, Larreta y Bullrich compiten por las fotos con sus aliados provinciales

Patricia Bullrich y Marcos Carasso, el titular de la UCR de Córdoba

El anuncio del radical Rodrigo de Loredo que el bloque de diputados nacionales Evolución que preside en la Cámara Baja apoyará la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta provocará reacciones desde Córdoba: Marcos Carasso, presidente de la UCR en esa provincia; Diego Mestre, titular del Comité Capital del radicalismo cordobés, y Ernesto Martínez, jefe del Frente Cívico, partido de Luis Juez, anunciarán en las próximas horas su respaldo a Patricia Bullrich.

Son algunas de las definiciones en Juntos por el Cambio de todo el país motorizadas por la recta final de la campaña hacia las PASO, pero no serán las únicas: el larretismo prepara para la semana próxima una foto de los gobernadores electos o precandidatos ganadores en las primarias que adhieren a su proyecto presidencial: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) son tres de los triunfadores en sus distritos que ratificarán su alineamiento político.

A dos semanas de las PASO del 13 de agosto, Larreta y Bullrich ajustan sus mapas de aliados en las provincias y compiten con los anuncios de sus respaldos. Por eso el anuncio de De Loredo, si bien era previsible, impactó en el armado bullrichista porque el candidato a intendente de la capital cordobesa fue apoyado de todas las formas posibles por la ex ministra de Seguridad. El legislador de la UCR incluso estuvo a punto de sumarse a la foto de sus pares radicales y Bullrich en la Fiesta de la Vendimia de Mendoza, en marzo pasado, que dio origen a lo que se conoce como el Grupo Malbec.

Rodrigo de Loredo no pudo ganar en Córdoba, pero reunió en la foto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Bullrichistas y larretistas se trenzaron esta tarde en una fuerte polémica por el alineamiento de De Loredo. Todo comenzó cuando María Eugenia Talerico, candidata a senadora nacional por el distrito bonaerense del sector de Bullrich, publicó en Twitter: “Es bueno que se muestren “los consensos” de Evolución Radical-el larretismo-el Massa Kirchnerismo. No salimos más. El liderazgo de @PatoBullrich garantiza el final de las componendas políticas-empresariales-sindicales que por años han prevalecido en nuestro país”. Le contestó el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff: “Te invito a pensar juntos: ¿vos decís que @PatoBullrich fue el domingo a abrazar a un candidato massista kirchnerista? ¿Eso es @rodrigodeloredo para vos? No creo. ¿Cuando están conmigo está bien y si apoyan a otro son el enemigo? Nos parece que no es por ahí. Te saludo con afecto”.

De Loredo logró reunir el domingo pasado a Larreta y a Bullrich para una foto, aunque no pudo ganarle las elecciones al peronista Daniel Passerini, apoyado por el gobernador Juan Schiaretti. Aun así, el radical procuró mantenerse equidistante en la disputa de los precandidatos presidenciales de JxC para que cualquier definición no le quitara votos en la decisiva elección por la intendencia de la segunda ciudad más grande de Argentina. De todas formas, el diputado radical no sorprendió con su anuncio: es un referente del sector que lidera Martín Lousteau, aliado político de Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich, con Luis Juez y Rodrigo de Loredo

“Desde el bloque de diputados nacionales de Evolución hemos decidido en conjunto acompañar la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en el marco de las PASO 2023 -publicó De Loredo en su cuenta de Twitter-. En lo personal, siento que el proyecto encabezado por Rodríguez Larreta es la alternativa que combina experiencia de gestión, representación federal y un proyecto cuyo objetivo es llevar adelante una agenda de cambios estructurales que recuperen la estabilidad económica del país, que desplieguen nuestras fuerzas productivas y que pongan a nuestra educación en la prioridad de las políticas públicas”.

Pese al apoyo de De Loredo a su rival interno, el bullrichismo asegura que “era lo esperable” debido a su pertenencia al sector de Lousteau e hizo hincapié en que es inminente el respaldo a Bullrich por parte de las principales figuras del radicalismo de Córdoba y del titular del partido de Juez. “Entre todos los que nos apoyan le estamos ganando a De Loredo y a Horacio (Rodríguez Larreta)”, se entusiasmó un allegado a la precandidata presidencial de JxC, que agregó a la nómina de quienes se alinearon con Bullrich a Soledad Carrizo, diputada nacional de la UCR por Córdoba.

Horacio Rodríguez Larreta, con Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, los ganadores de las PASO de Santa Fe

Recordó que Carasso preside la UCR cordobesa y fue el compañero de fórmula de Juez, mientras que Mestre lidera el partido en la capital provincial. Martínez, presidente del Frente Cívico en Córdoba, anunciará su apoyo a Bullrich y de esa forma tomará distancia de Juez, quien hace 10 días se reunió con Larreta, al que había criticado duramente por sus coqueteos con Schiaretti, y aseguró que ahora se mantendría neutral en la pelea de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio.

Las definiciones públicas de estos referentes cordobeses, negociadas por Damián Arabia, el armador de Bullrich en el interior, no inquietan a los larretistas: creen que el apoyo de De Loredo será clave para los votos al jefe de Gobierno en la provincia y anticipan que la semana próxima habrá una foto en apoyo de Larreta que protagonizarán dirigentes de JxC que ganaron las elecciones en sus distritos, como Pullaro, Poggi y Orrego. En el sector del alcalde porteño sugieren que a la foto podría sumarse Ignacio “Nacho” Torres, el candidato a gobernador de JxC en Chubut, que en las elecciones de este domingo intentará terminar con 20 años de hegemonía del peronismo al frente de la provincia.

Torres, senador nacional del PRO, se cuidó hasta ahora de no expresar su adhesión a ningún contendiente de la pelea nacional de JxC: cuenta con el apoyo de Larreta, de Bullrich e incluso de Mauricio Macri, además del de Gerardo Morales, presidente de la UCR. Para no perjudicar sus chances de ganar los comicios incluso terminó armando un nuevo frente, Despierta Chubut, ante el rechazo que existe en varios sectores del electorado chubutense hacia la marca Juntos por el Cambio. Hasta ahora, pilotea las encuestas, pero se anticipa una elección reñida con Juan Pablo Luque, candidato a gobernador del frente Arriba Chubut, donde confluyen el PJ y el Frente Renovador. Larreta y Bullrich ya confirmaron que viajarán este domingo a la provincia. Ese día esperan festejar juntos. Dentro de dos semanas, en las primarias, buscarán sacarle al otro la alegría de los festejos.

