Sergio Berni: “Les guste o no, Alberto Fernández se va el 10 de diciembre”

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense (Gustavo Gavotti)

Crítico de la administración Nacional desde sus comienzos, Sergio Berni continúa expresándose en duros términos hacia el Presidente y a poco más de dos semanas para las PASO busca escindir la gestión de gobierno del frente electoral en el que compite el peronismo: “Les guste o no, Alberto Fernández se va el 10 de diciembre, nosotros miramos para adelante”.

“Las campañas políticas se la ponen al hombro los militantes, no creo que se pueda ser buen funcionario público si no se tiene esa vocación de servicio que tiene un militante, ya lo hemos visto”, manifestó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que sin dar nombres, agregó: “Hemos tenido funcionarios públicos que dicen ser técnicos, que no tienen vocación de servicio, y para ellos dos mas dos es cuatro y no importa de qué manera impacte en el ser humano; no se puede ser funcionario sin ser militante”.

Dado su historial de cuestionamientos hacia la gestión de Alberto Fernández, Berni admite que no está “en condiciones de hacer un análisis objetivo de este gobierno”, pero remarca que Unión por la Patria “es mucho más amplio que este gobierno que es una pequeñísima parte de un minúsculo grupo de funcionarios y no del universo del espacio que represento”.

Sin embargo, reconoció que el Presidente “ha hecho cosas muy buenas” y en otras cuestiones “no supo ordenar el significado por el cual veníamos a gobernar”. “Nosotros miramos para adelante y les guste o no les guste Alberto Fernández se va el 10 de diciembre”, sentenció el precandidato a senador bonaerense.

Si bien mantiene su dura postura contra el Jefe de Estado, Berni se encolumnó detrás de la postulación de Sergio Massa. “Es una persona centrada, conoce el Estado como pocos, tiene una gran capacidad de gestión, un liderazgo y musculatura política, y vocación de servicio y poder”, destacó del ministro de Economía. “Massa vino a ordenar un desorden que había, hizo lo que fácticamente se podía hacer”, agregó.

“Años atrás teníamos inflación pero un país estancado, hoy el país crece. Pero este gobierno no pudo resolver la distribución. Massa tiene mas manejo del Estado, gobierna junto con los demás ministros”, analizó.

Berni mostró su apoyo a la postulación de Sergio Massa

Consultado sobre el otro precandidato a presidente de UxP, Juan Grabois, señaló que comparte “dos temas centrales”: “El sentimiento fuerte de soberanía nacional y una mirada muy humanista sobre la dirección de la política. En muchas otras cosas yo estoy en una punta y él en la otra, en la vereda opuesta. Reconozco que su trabajo social es serio y eficiente, pero no tiene escala para gobernar. Se necesita algo más que querer ser candidato”, señaló y remarcó que a diferencia de Grabois “Massa tiene un equipo importante para gobernar”.

No obstante remarcó que en el kirchnerismo querían “que Cristina sea candidata”, y tras la renuncia a competir de la vicepresidenta, “nuestro candidato era Wado de Pedro”. “Los gobernadores y los intendentes querían que sea Massa. Querían un candidato de consenso y Massa es el candidato. Lo vamos a acompañar porque estamos convencidos que es el mejor candidato”, manifestó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Consultado sobre el rol de la ex presidenta, señaló que la ve “totalmente corrida de la responsabilidad de gestión, compenetrada con su responsabilidad política de conducir un espacio”.

Por último, se refirió a la política de seguridad y destacó la gestión de Nayib Bukele en El Salvador. No obstante, aclaró que él lo haría “mucho mas refinado y quirúrgico” porque “son dos realidades totalmente distintas”. “Me gusta la manera con la que abordó un tema que nadie pudo solucionar en los últimos años. En el pueblo soberano tiene un grado muy alto de aceptación debido a las definiciones que tomó”, continuó y sabiendo que esa postura genera rechazo en el kirchnerismo duro, concluyó: “Me la banco, no tengo ningún problema”.

