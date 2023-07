Sergio Berni: “El Estado les facilita las herramientas para que estén en sus celdas y sigan manejando el negocio del narcotráfico”

Según Sergio Berni, habría que modificar el Código Procesal Penal e incluir al narcomenudeo dentro de los delitos contemplados por la Ley de Flagrancia

Tras el caso que revolucionó el país y dejó al descubierto la impunidad con la cual trabajan los narcotraficantes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue tajante y aseguró: “El Estado les facilita las herramientas para que estén en sus celdas y sigan manejando el negocio del narcotráfico”.

El pasado miércoles el periodista Fabián Rubino de América ingresó en vivo con una cámara y un micrófono a comprar droga a un búnker narco en la zona de Once. De esta manera, el cronista compró una dosis de cocaína a $1500. Todo fue registrado y transmitido en vivo durante programa “Desayuno Americano”.

Al respecto, el titular de la cartera de seguridad indicó que “hay mucho que modificar y tener en cuenta”. A modo de ejemplo, mencionó que tan solo en Zárate Campana, “hay más de 1200 causas de narcotráfico” aún inconclusas.

Berni tildó de “aguantaderos de delincuentes” a los barrios de “Bajo flores, Villa 1114, Lugano y el barrio Papa Francisco”, debido a que la ubicación les permite “enmascarar su actividad” a través de angostos pasillos difíciles de recorrer, en los que los “soldaditos” pueden anoticiar con antelación el acercamiento de policías.

En este sentido, calificó a las instituciones como las responsables del “fracaso del modelo de lucha contra el narcotráfico” al considerar que ”el Estado les facilita las herramientas para que estén plácidamente en sus celdas y sigan manejando el negocio del narcotráfico”. “No digo el Gobierno sino el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las organizaciones, etc.”, aclaró en un diálogo con C5N.

Un notero de Desayuno Americano compró droga en vivo

Así, Berni se refirió a “la impunidad con la que operan” estas bandas y analizó: “Estamos mirando para otro lado. La corrupción policial es el mascarón de proa del avance al narcotráfico” a lo que agregó que “nadie se hace cargo y todos se lavan las manos”. En consecuencia, indicó que “la policía le hecha la culpa al juez, el juez al procedimiento”.

Sin embargo, destacó que en realidad, ambas partes son capaces de resolver este tipo de acontecimiento de forma eficaz y rápida: “En este caso la Justicia actuó en menos de 24 horas entonces quiere decir que no se puede hacer la distraída cada vez que hay un búnker que allanar”.

De esta forma, aseguró que, en caso de convertirse en senador provincial por la zona norte bonaerense, lo primero que hará al asumir su cargo es “trabajar en el Código Procesal Penal y en la Ley de Flagrancia”. En esta última, espera poder incluir al narcotráfico y narcomenudeo en una actividad ilícita de acción inmediata si un delincuente es sorprendido en medio del acto criminal.

“Esto debe suceder justamente para que la policía pueda actuar de inmediato y los procesos no duren 6 meses”, expresó y fue duro contra su lento accionar: “Así uno no termina entendiendo si el juez está en connivencia con el policía para darle protección a los narcos o si el policía se hace el distraído y no eleva la causa”.

En este marco, recordó el caso del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien “era el referente en materia de narcotráfico en Argentina” y había sido designado para abordar la problemática. Sin embargo, fue detenido al poco tiempo por favorecer la situación de detenidos por narcotráfico entre 2010 y 2015.

