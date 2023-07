Larreta y Bullrich podrían compartir búnker en las PASO: llamados, reuniones y la opinión de Macri

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hablaron para compartir búnker en las PASO

Uno de los dirigentes de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta tenía la tarea de llamar al comando de campaña de Patricia Bullrich. Es de los pocos puentes de contacto entre ambos presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC). Fue después de una reunión y algunas conversaciones con su jefe político. El mensaje que debía dar era concreto: la propuesta de que los dos precandidatos compartan el mismo búnker de campaña el domingo 13 de agosto, cuando se harán las elecciones PASO.

-Hola-, saludó el funcionario del jefe de Gobierno.

-¿Qué haces, che?-, contestó uno de los principales armadores político de Bullrich.

-Hablamos con Horacio y nos parece bien compartir búnker el domingo-, introdujo el larretista y luego buscó convencer: “Tenemos que estar todos juntos como siempre”.

-Patricia nunca pensó en estar en el mismo búnker. Nos parece que no están las condiciones dadas en este momento-, respondió el dirigente de Bullrich y la conversación se enfrió.

Rodríguez Larreta tiene la intención de que la noche del domingo ambos puedan compartir un mismo lugar. Piensa que es el modo de mostrar unidad y que, una vez se conozcan los resultados, salir con Bullrich al escenario. Sostiene que la foto de ese domingo es la que da punta pie a la campaña final, hacia las generales de octubre. “Al final del camino, los dos le queremos ganar al kirchnerismo”, sostuvo un armador larretista.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula, y Diego Santilli, su precandidato a gobernador bonaerense

Fue ese el eje de una reunión que tuvo la mesa política del alcalde porteño, en el comando de campaña que instalaron en la calle Olazábal. Federico Di Benedetto, estratega y jefe de campaña larretista, es uno de los impulsores de la iniciativa y comanda las gestiones. Otros dirigentes y funcionaros que suelen sentarse en la Mesa política de Uspallata también están al tanto y buscan tender puentes para destrabar la situación.

Bullrich, que delegó las negociaciones en Juan Pablo Arenaza, su jefe de campaña y uno de sus dirigentes de máxima confianza, no está de acuerdo con la idea. Cree que la campaña alcanzó “niveles de alta agresividad” y que “no están dadas las condiciones” para estar en un mismo búnker.

“¿Quién puede garantizar que en medio de una interna tan intensa como esta no haya gente que empiece a cantar ‘Horacio presidente’ o ‘Patricia presidenta’?”, interpeló un operador político del PRO durante una reunión en el campamento de Bullrich, en Hipólito Yrigoyen al 400. Los bullrichistas alegan que si la campaña sigue tensa, “nadie puede garantizar la seguridad esa noche”.

Patricia Bullrich junto a su compañero de fórmula, Luis Petri (Natacha Pisarenko)

Larreta, en cambio, piensa que es posible organizar juntos el búnker y estar en un mismo lugar. Argumenta ante sus asesores que desde que existe Compromiso para el Cambio, el PRO, Cambiemos y JxC nunca tuvieron bunkers de campaña separados. Es tan cierto como que tampoco tuvieron una interna presidencial de la magnitud política que representa la de Larreta y Bullrich.

Desde Europa, donde permanecerá hasta fin de mes por su agenda en la Fundación FIFA, Mauricio Macri está al tanto de la situación. Está en contacto por WhatsApp con Rodríguez Larreta y con Bullrich. Le hizo saber a los dos que “le parece bien” y que “ve con buenos ojos” que compartan búnker de campaña.

Mauricio Macri está de acuerdo con que Larreta y Bullrich estén en un búnker de campaña unificado el domingo de las PASO (Franco Fafasuli)

Si bien en las sombras inclinó voluntades hacia la candidatura de Bullrich, el ex Presidente mantendrá el equilibrio político en público. En esa línea, está de acuerdo en que JxC esté en el mismo lugar la noche de las PASO. No sólo eso, sino que dos dirigentes que lo frecuentan deslizaron que, si es necesario, Macri puede mediar para destrabar las negociaciones.

Otra de las referentes del PRO que también consiente la propuesta es María Eugenia Vidal. Aún no lo habló con Larreta ni con Bullrich, pero aseguró en una conversación con sus asesores que le parece “lo mejor” estar en el mismo búnker.

María Eugenia Vidal, diputada nacional del PRO y ex gobernadora bonaerense

Lo mismo piensan Martín Lousteau y Jorge Macri, los precandidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad por JxC. Los dirigentes porteños aún no conversaron del tema. No obstante, consideran que si se avanza en esa dirección, estarán. Por su parte, Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, está en sintonía con Larreta. Aunque no descarta montar un comando en La Plata, como hizo en 2021. En cambio, Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bullrichista, se atendrá a lo que resuelva Bullrich.

En el caso de los precandidatos a jefe de Gobierno, la situación es particular. Jorge Macri es el candidato del PRO. ¿Estará en el búnker de Larreta o en el de Bullrich? ¿O hará uno propio? “A nosotros nos resuelve un lío si hay un solo búnker para todos”, le dijo a este medio un dirigente del equipo del primo del ex presidente.

Mientras tanto, un dirigente de peso en el PRO que frecuenta Uspallata, sede del Gobierno porteño, deslizó que Rodríguez Larreta ya reservó el predio de Costa Salguero, en la costanera de la Ciudad, donde históricamente fue el búnker de JxC. “El objetivo es hacerlo en Costa Salguero como siempre se hizo”, le confirmó a Infobae un asesor del alcalde.

Martín Lousteau y Jorge Macri

De momento, no hubo acuerdo y no hay nada resuelto. Los operadores políticos de Larreta y Bullrich quedaron en volver a conversar en los próximos días. En principio, el bullrichismo prefiere estar en su propio búnker y que, en todo caso, cuando el escrutinio decrete al vencedor, quien haya perdido irá a saludar al otro. “Eso es un hecho que sucederá”, coincidieron en ambos bandos.

No se descarta, sin embargo, que si a principios de agosto ambos sectores concuerdan que hay cordialidad como para juntarse, puedan avanzar y confluir en Costa Salguero el 13 de agosto. Lo decidirá la dinámica de campaña.

