La nueva vida de Macri: tregua con Larreta, presencia en la campaña porteña y rol de contención interna

Mauricio Macri volverá a fin de mes y se meterá de lleno en la campaña porteña

Mauricio Macri volverá la semana que viene al país y tiene previsto sumarse a la campaña porteña para apoyar a su primo en la competencia de las PASO por la Jefatura de Gobierno, aunque mantendrá equidistancia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, sin definirse por ninguno y respetando la consigna que adoptó ante la fuerte pelea en el PRO: será ecuánime, pero no neutral.

Pese a que es evidente que se siente más cerca de Bullrich por su temperamento, el ex presidente recuperó el diálogo con Larreta y en su círculo íntimo revelaron a Infobae que, más allá de los compromisos que tenía con la Fundación FIFA, su viaje al exterior obedeció a un acuerdo con el jefe de Gobierno para tomar distancia de la interna presidencial y evitar cualquier interferencia.

Según esta versión, no fue casual que el fundador del PRO haya decidido estar fuera del país casi un mes luego de que el alcalde porteño aceptó bajar sus candidatos a jefe de Gobierno para dejar solo a Jorge Macri como único candidato del partido en la disputa con el radical Martín Lousteau. Ese supuesto acuerdo no fue objetado por Bullrich, a quien también le convino la ausencia de Macri para tener más autonomía política y evitar que su figura quedara tan asociada con el ex presidente.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

El ex jefe del Estado partió el 6 de este mes a Belice para dar una charla y luego voló a Europa, donde estuvo en varias ciudades para mantener actividades como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, aunque no tenía una agenda laboral tan cargada para justificar un viaje tan extenso. Por eso en el macrismo sugieren que hubo una decisión táctica de replegarse y salir de la escena política local.

Aun así, Macri está en contacto telefónico permanente con sus colaboradores y al tanto de cada movimiento de la campaña a nivel nacional y en diferentes provincias. En Santa Fe, por ejemplo, apostó fuerte por la candidatura a gobernadora de la radical Carolina Losada, a quien apoyó con su presencia en actividades de campaña, pero también a través de su compañero de fórmula: Federico Angelini, presidente del PRO y diputado nacional santafesino, es uno de sus dirigentes de confianza. También sumó a su vocero Gustavo Gómez Repetto para ayudar a Losada en temas de prensa.

Pese al traspié de sus candidatos en las PASO de Santa Fe, que perdieron ante el radical larretista Maximiliano Pullaro, Macri felicitó desde Twitter a los ganadores de las primarias provinciales: “Impresionante victoria de JxC en Santa Fe!! -afirmó-. Hay que prepararse para gobernar la provincia. Ahora, a trabajar unidos para asegurar este triunfo sobre el kirchnerismo. Felicitaciones a Maxi Pullaro por su gran elección. Mi reconocimiento a Caro Losada que puso tanto esfuerzo”.

Mauricio Macri y Carolina Losada, de campaña en Santa Fe

El ex presidente respaldó de manera explícita a Losada, aunque tomó distancia de las duras acusaciones de la precandidata contra Pullaro, a quien apuntó por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa campaña agresiva habría sido uno de los factores que le quitaron votos a la senadora de la UCR y el propio Macri no estuvo de acuerdo en llevar la pelea a ese nivel de agresión. “Sin agravios en ninguna interna”, es el lema que enarbola el ex mandatario ante sus dirigentes.

Macri dio a entender que no compartía la dura estrategia de campaña de Losada cuando viajó el 30 de junio pasado a Santa Fe para apuntalar a la precandidata a gobernadora. “Todos saben, en Santa Fe y a nivel nacional, que el día después hay que trabajar y creo que todos van a llevar de esa manera a tener una competencia con mucha altura”, sostuvo a los periodistas locales.

En esos días, Larreta encendió nuevamente la interna opositora cuando declaró que Bullrich plantea un “mensaje fuerte que no funcionó en la Argentina” y lo involucró a Macri: “Propone el mismo modelo que ya fracasó en el país. Llevamos 100 años de antinomias, peleas que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el gobierno tiene que empezar de cero. Eso es lo que intentó Mauricio, yo propongo algo diferente, que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo”.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la cena de la Fundación Libertad

Bullrich le contestó duramente a Larreta por esos dichos, de la misma forma que todos “los halcones”, pero Macri se mantuvo en silencio, por lo menos públicamente. El jefe de Gobierno habló con el ex presidente por teléfono sobre esa polémica y luego compensó lo que había dicho con elogios a medidas tomadas durante el gobierno de Cambiemos, como el convenio de los petroleros en Neuquén por Vaca Muerta. Lo dijo durante el programa de Carlos Pagni, a quien le aclaró: “Con Macri estoy en la situación en la que estoy. Tengo mi posición, la expreso claramente y voy por el cambio y la Argentina de buscar mayoría para hechos y resultados. No creo en la confrontación. Tuve diferencias con él, pero parte de tener una buena relación es saber administrar diferencias”.

Ahora, Macri está concentrado en el triunfo de Rodrigo de Loredo en las elecciones a intendente de Córdoba que se realizarán el domingo próximo. En este punto, al menos, está de acuerdo con Larreta y obviamente con Bullrich, quienes podrían coincidir en la capital cordobesa si gana el candidato de JxC y se está negociando con sigilo una foto de la unidad para bajar las fuertes tensiones.

Mauricio Macri, con Jorge Macri y su esposa Belén Ludueña

Cuando aterrice en Buenos Aires, el ex mandatario se reunirá con algunos de sus principales colaboradores y tiene previsto compartir actividades de campaña con Jorge Macri para contribuir a que el PRO mantenga su bastión electoral. ¿Lo hará asociado con Rodríguez Larreta? Nadie lo cree posible. Aún no está clara su agenda, pero Macri también buscará ratificar su respaldo a Ignacio “Nacho” Torres, el candidato a gobernador de JxC en Chubut, a quien también apoyan Larreta y Bullrich, en los comicios del 30 de julio. Allí, la coalición opositora podría dar otro batacazo electoral y romper el predominio que mantiene el peronismo en la provincia durante los últimos 20 años.

¿Qué hará Macri tras las PASO del 13 de agosto? Quienes lo frecuentan aseguran que quiere asumir un rol de contención entre Larreta y Bullrich para evitar que el resultado termine fracturando al espacio. “Está obsesionado con la unidad para vencer al kirchnerismo. Hoy, sólo le interesa eso”, aseguran.

