Rodríguez Larreta presentó en Rosario los 14 puntos de su plan de seguridad para luchar contra el delito y el narcotráfico: “El Ejército va a blindar las fronteras”

Larreta Presentó Los 14 Puntos De Su Plan De Seguridad Para Luchar Contra El Delito Y El Narcotráfico

El precandidato a presidente de la Nación y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en Rosario junto a su compañero de fórmula, el gobernador jujeño Gerardo Morales, 14 propuestas para impulsar una “Revolución de la Seguridad” en Argentina. El acto desarrollado en el Parque de las Colectividades de la ciudad santafesina, también contó con la participación del candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reciente ganador de las PASO provinciales, y su compañera de fórmula, Gisela Scaglia.

“Rosario es el ejemplo de lo que una ciudad sufre cuando un Gobierno nacional y provincial los abandona, cuando dejaron avanzar las mafias de la droga. La violencia nos va matando de a poco, el miedo no es vida”, fueron las palabras introductorias del alcalde porteño para hablar de las propuestas sobre seguridad que promete si resulta electo.

En ese marco, planteó: “Si los argentinos nos honran eligiéndonos a Gerardo y a mí, vamos a llevar adelante una verdadera revolución de la seguridad. Para recuperar la tranquilidad y la paz de todos los argentinos. Y para eso tenemos propuestas concretas”.

Horacio Rodríguez Larreta, Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro y Gerardo Morales estuvieron juntos en la presentación de las propuestas de Seguridad

“Vamos a desarrollar 14 puntos, que venimos trabajando con Eugenio Burzaco (Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires) y todo el equipo de Seguridad, y con Maximiliano (Pullaro), donde intercambiamos ideas para definir estas propuestas. A partir del 10 de diciembre, nuestro compromiso es que las fuerzas federales trabajen codo a codo con la provincia para combatir el narcotráfico y las propuestas son el cómo hacerlo”, agregó.

El aspirante a Jefe de Estado desarrolló las propuestas con seis ejes centrales: trabajo, educación, privilegios políticos, el campo, inflación y energías renovables. Los 14 ítems sobre seguridad, que dio a conocer hoy Larreta, son los siguientes:

Mandar al Ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas. Con el Ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las zonas más críticas del país: 3.000 van a ir a Rosario, 6.000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1.000 a Córdoba. Crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendrá el prestigio del FBI y contará con tecnología de punta para enfrentar delitos complejos. Impulsar una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers. Construir módulos de máxima seguridad en las cárceles con inhibidores de señal para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales. Además, se construirán cárceles de máxima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que todos los narcos estén presos. Ir a buscar a los prófugos, reactivando el sistema que el gobierno actual no usa y con la tecnología que ya dio resultados: cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad. Diputados y senadores aprobarán un nuevo código penal para combatir el crimen organizado. Hoy Argentina tiene un código de más de 100 años que no está preparado para los delitos actuales. Impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Los jóvenes van a ser responsables de sus actos, pero con un trato diferenciado dentro de un régimen especial, porque a los 14 años no sos un adulto. Así se evitará que esos chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos. Lograr una Justicia más rápida a través del nuevo sistema acusatorio federal, con prioridad en Rosario. Los juicios penales serán orales y el poder de investigación lo tendrán los fiscales, para bajar de años a meses la duración de los procesos Promover el juicio por jurados. Brindar asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas de la inseguridad. Volver a tener el control de las calles de los barrios más violentos, llevando más policías, instalando cámaras, sumando luces y llevando servicios básicos. Dar a los policías el entrenamiento y el equipamiento que necesitan. Impulsar un acuerdo federal con los gobernadores para que los policías tengan al menos un año de entrenamiento y que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y Taser, handy y tecnología en el 911 y en las calles. Promover beneficios para los que elijan la profesión, mejorando su salario y facilitando el acceso a la vivienda y a un sistema de salud de calidad.

Larreta y Morales presentaron los 14 puntos de su plan de seguridad en Rosario

El pedido de Maximiliano Pullaro

El candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y ganador de las PASO provinciales hace pocos días, Maximiliano Pullaro, también participó de la presentación de las propuestas de Seguridad de la fórmula Larreta-Morales, y en su discurso pidió por la “Ley de derribo”. La misma habilita a las Fuerzas Armadas a desviar, advertir, intimar y si es necesario, derribar aviones que ingresen a nuestro país con droga.

“Me alegra que Gerardo plantee lo de la Ley de Derribo, porque es muy importante. Aquí hay aviones que vienen desde Paraguay, y tira la droga sin pisar el suelo nacional. Sin que nadie lo pueda perseguir y teniendo la impunidad de hacer lo que quieren”, aseguró el aspirante a mandatario provincial.

Pero advirtió: “Tenemos que defender también la defensa nacional, porque en este momento solo tenemos dos aviones cazabombarderos y siete aviones Tucano. Con lo cual, aunque tuviésemos la radarización de la frontera y la detección de estos aviones, no tendríamos la capacidad de perseguirlos. No podemos permitir que a la Argentina se la llene de droga y el Estado no reaccione”.

