Rodrigo De Loredo: “Córdoba no es anti K, las políticas del kirchnerismo son anti Córdoba”

Rodrigo De Loredo: "Córdoba no es anti K, el kirchnerismo es anti Córdoba"

Rodrigo De Loredo se muestra convencido de que el domingo le va a ir bien en las elecciones a intendente de Córdoba. Confía en protagonizar el regreso del radicalismo al gobierno de la capital mediterránea, la 1°, como la nombra en sus discursos y en los carteles. Tiene por delante un desafío importante porque enfrentará no sólo a su rival directo, Daniel Passerini, sino sobre todo a Martín Llaryora, el futuro líder del peronismo cordobés, que es ahora jefe comunal y ganó la gobernación por poquito el mes pasado.

En las elecciones estarán habilitados para votar 1.131.148 personas -el 40% del total del padrón de la provincia-, quienes deberán optar por 11 fórmulas, mediante el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS). Sin embargo, la pelea de fondo es entre Juntos por el Cambio y el peronismo, que en la provincia que administra Juan Schiaretti se denomina Hacemos Unidos por Córdoba.

Rodrigo De Loredo pidió el transpaso de la policía a la ciudad de Córdoba

En una extensa entrevista con Infobae, Rodrigo De Loredo habló sobre sus principales propuestas, su mirada sobre la actualidad de Córdoba, las internas de Juntos por el Cambio y analizó la realidad nacional. Reiteró que su objetivo fue evitar la nacionalización de la elección, advirtió que le habló a los cordobeses para que elijan por Córdoba y tomó distancia de las querellas en el seno de la oposición: “Que no nos bajen la interna nacional al distrito”, insistió.

Por eso, explicó con detalle cuáles son sus ideas y propuestas -presentó una por día los últimos dos meses- e hizo zoom sobre el principal problema que sufren en la capital los cordobeses: la inseguridad. Insistió con su pedido para que el gobierno provincial le traspase la Policía, pese a que Llaryora calificó esa idea como “una huevada atómica”. De Loredo lo refutó y un poco lo chicaneó: “Huevada se dice en Mendoza”.

Además, ratificó que va a encarar un proceso masivo de eliminación de tasas municipales y una fuerte rebaja en los impuestos que cobra el distrito.

El diputado nacional forma parte de la línea interna radical Evolución, que lidera en el ámbito nacional Martín Lousteau, que disputa en la ciudad de Buenos Aires una interna caliente contra Jorge Macri, el primo del ex presidente Macri. A ese sector también pertenece Maximiliano Pullaro, que el último domingo ganó con comodidad en Santa Fe la interna frente a Carolina Losada y asestó una de las peores derrotas al PJ gobernante.

“Empiezo a visualizar, no sé si el término es una ola o un efecto dominó pero pese a los errores de los dirigentes y de nuestras peleas, me parece que va quedando claro que la herramienta de Juntos por el Cambio supera a las personas y la sociedad la vuelve a escogerla como herramienta de cambio”, afirmó.

La entrevista con De Loredo

De Loredo fue entrevistado por Facundo Chaves en los estudios de Infobae, en la previa de las elecciones en la ciudad de Córdoba

-Están entrando en el final de la campaña, están a horas de las elecciones a intendente de Córdoba.

-En la recta final.

-Recta final, últimos metros. Le pido una reflexión sobre este tramo último de la campaña.

-Estamos muy a gusto con una campaña que planteamos con un espíritu muy constructivo. Es una campaña plagada de propuestas, que ha descolocado a muchos, porque parte de reconocer algunas cosas a nuestro juicio bien hechas de la gestión actual en la ciudad, insuficientes, claro está, planteamos cuánto mejor puede estar Córdoba. Esto me parece que nos ha dado mucho resultado. Otra característica de nuestra campaña es que es una campaña muy de cara a la gente. Estoy contento por la energía de cómo nos va, pero cansado porque hemos puesto el cuerpo en todas las plazas, en todos los barrios.

Son dos características muy claras y sí, lo único que me preocupa que ellos -es típico de las campañas- al calor de resultados que no visualizan han girado a un tono más agresivo, más violento, que me extraña del candidato con quien compito, porque tiene otro estilo, y se lo nota como forzado en esta lógica agresiva. Y de Martín Llaryora, entiendo lo que juega acá, pero tiene que rápidamente recuperar esa mirada: al final del día es el gobernador elegido en Córdoba y tiene que gobernar para todos los cordobeses.

-¿Qué se juega en esta elección?

-Muchas cosas. Lo primero es una mirada de la Ciudad, y esto te lo digo porque nuestro objetivo es que el cordobés vote lo que se ofrece en Córdoba. Por eso, nosotros hemos municipalizado, tuvimos un discurso muy vinculado a la realidad de Córdoba, que es la ciudad más grande de la Argentina. Entonces se juega eso.

Siento que Córdoba, por múltiples razones, ha perdido un liderazgo en muchas temáticas. Una ciudad de vanguardia nacional e internacionalmente… y te voy a dar un ejemplo: ha sido superada en muchos aspectos -y esto no me hace menos cordobés, todo lo contrario, me da bronca decir esto- por Mendoza. Hoy Mendoza es una ciudad más limpia, más segura, resolvió muchos temas que Córdoba todavía no logra resolver, como por ejemplo el caos de sus manifestaciones. Tiene un tren ligero, que nosotros también proponemos. En muchos aspectos, Córdoba que fue líder en la década del 90 en múltiples cosas, con intendentes que estuvieron muy por encima de la media, incluso reconocidos internacionalmente.

Lo primero que se juega es eso. Pero es cierto que también se juega un capítulo nacional, una relevancia nacional. Porque empiezo a visualizar, no sé si el término es “una ola” o un efecto dominó, pero aún pese a los errores de los dirigentes, de nuestras peleas, me parece que va quedando claro que la herramienta de Juntos por el Cambio supera a las personas y la sociedad la vuelve a escogerla como herramienta de cambio.

Fijate en Neuquén, aunque es cierto que Rolo Figueroa era antes del MPN (Movimiento Popular Neuquino), pero romper una hegemonía del MPN; después vino La Pampa, con Martín Berhongaray, con una elección que nadie le esperaba y estuvimos ahí de ganar con Martín; romper una hegemonía en San Luis, romper una hegemonía en San Juan, ganar en Chaco, la elección de Maxi Pullaro, tremenda, de todos Juntos por el Cambio en Santa Fe. Me parece que el kirchnerismo necesita cortar esa ola con la elección en Córdoba el domingo que viene. Entonces, de alguna manera, eso también se pone en juego.

Daniel Passerini es el candidato del oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y enfrentará a De Loredo el domingo

-Compara usted kirchnerismo en Córdoba con el intendente y con el peronismo de Córdoba. ¿Por qué?

-Hay muchas razones.

-Ellos no se reconocen kirchneristas en lo más mínimo, dicen que son otra cosa.

-Porque no conviene serlo en Córdoba, porque es un distrito muy refractario. Dicen “Córdoba es anti K”. El cordobés no es anti nada, las políticas del kirchnerismo han sido anti Córdoba. Córdoba es una ciudad y una provincia con un ímpetu productivo, con una importancia de la educación y al emprendedurismo muy grande. Entonces todas las políticas fiscalistas de un Estado tan grande, del kirchnerismo, nunca han cuajado en Córdoba, y el peronismo lo sabe. Entonces ha convivido con eso ambivalentemente.

Pero acá hay un tema que yo lo describo, no lo critico, porque no tengo por qué criticarlo. En Córdoba ha mutado el liderazgo del peronismo. Hasta el momento, el liderazgo era un liderazgo de Juan Schiaretti, que te puede gustar más o menos, pero tiene determinadas características. Después de este resultado provincial, vos que conocés cómo funciona el peronismo, ahora tenés otro gobernador, que es de otra generación, que es Martín Llaryora, entonces ya hay otro liderazgo en el peronismo de Córdoba.

Una cosa es lo que vaya a hacer Schiaretti y yo distingo. Schiaretti va a jugar las PASO -en una elección que tiene poca utilidad- y hasta ese momento Martín Llaryora va a expresar un claro acompañamiento a Schiaretti, como tiene que ser. Pero Schiaretti después tomará otro rumbo. O no pasará el punto de las PASO o muy eventualmente se baje después, para no ir una elección que no tenga sentido, y apoye a tal o cual expresión.

Si vos analizás un poco, es casi como que descartás que Martín Llaryora -investiguen un poco o pregunten por él- probablemente termine siendo uno de los apoyos más relevantes que reciba Sergio Massa en el segundo paso de Massa. Viste que Massa está en un primer paso, que es fidelizar lo K, con estas declaraciones extraordinarias de Massa, porque en eso le habla a todos al mismo tiempo: dice “le paguemos al Fondo para que se vaya ya, como Néstor”. Le habla a los K pero también le habla al Fondo, diciendo que le va a pagar. Es una cosa Massa, es un malabarista del cortoplacismo.

Una vez que dé ese primer paso de fidelizar el voto K ¿por qué va a ir Sergio Massa? Va a ir por un remanente de voto no K.

De Loredo, en campaña por el centro de Córdoba con sus manzanas

-Un voto peronista.

-Peronista, claro. Y uno de los aportes cualitativos más relevantes que va a recibir, de quién es un amigo personal, que estuvo en el Consejo de la Magistratura puesto por Massa, que lo acompañó en los bloques parlamentarios, que es Martín Llaryora. Que está en su derecho Martín de hacerlo. Y te voy a decir más: yo desde la Municipalidad de Córdoba -que tenemos una confianza de que vamos a ganar el domingo- voy a trabajar junto con Martín Llaryora, aunque tengamos objetivos políticos distintos en lo nacional.

Nosotros dimos una pelea en Córdoba, con Luis Juez, para que Juntos por el Cambio no tenga esa mirada porteñocentrista, que nos preocupó tanto. Nosotros fuimos a reivindicar el cordobesismo dentro de Juntos por el Cambio.

Son planos distintos: yo como intendente estaré con Martín Llaryora peleando o defendiendo Córdoba, incluso ante el presidente de Juntos por el Cambio, que creo que va a terminar siendo electo, pero para que a Córdoba no la discriminen en los subsidios al transporte, que es discriminada, para que a Córdoba no la discriminen en los biocombustibles, que el corte es bajo por los otros intereses; que a Córdoba no la discriminen por sus retenciones; que a Córdoba no la discriminen por sus subsidios a la Caja de Jubilaciones.

-¿Incluso confrontando con un gobierno nacional de Juntos por el Cambio?

-Sí, haciendo valer los intereses de Córdoba y ahí, con Martín Llaryora me parece que los dos tenemos que estar en un rol de ese tipo. Dicho esto, en este proceso nacional tan importante, si vos le preguntás a Llaryora, hoy él está contestando “yo apoyo a Schiaretti”. Sí, está bien pero eso tiene vuelo corto, seguramente es un apoyo del peronismo a Sergio Massa, en un nuevo liderazgo del peronismo en Córdoba, que va a encarnar otro estilo, habrá que ver cuál es el estilo, pero se lo nota distinto al de El Gringo.

-¿Es otro ciclo?

-Es otro ciclo.

Oficialismo de Córdoba. Daniel Passerini, entre Juan Schiaretti y Martín Llaryora

-Le voy a pedir que le hable a los cordobeses de la ciudad que van a votar este domingo. ¿Por qué tienen que elegirlo?

-Porque Córdoba puede tener un mejor sistema de transporte, porque Córdoba puede ser una ciudad mucho más segura, porque Córdoba puede recuperar estándares que -como te dije al comienzo- perdió. Por ejemplo, Córdoba se jacta de tener el 40% de su iluminación LED, y no te vas a Manhattan, te vas a ciudades del interior de la provincia de Córdoba y tienen 100% de luminarias LED, la ciudad de Buenos Aires tiene 100% luminarias LED.

Nosotros hemos ido demostrando, comparativamente, para no hablar en el aire, todas las cosas en las que Córdoba fue quedando relegada. Estoy convencido de que podemos poner a Córdoba en ese lugar, con un equipo de profesionales muy serio, con propuestas muy realizables, y con un argumento que ha desencajado al PJ, que es: lo que está bien hecho, nosotros lo reconocemos.

-¿Qué cosas, por ejemplo?

-Este fue un gobierno de la ciudad que, por los motivos que sean -los de Juntos por el Cambio, me dicen “Rodrigo, lo que pasa es que lo ayudaron mucho a Llaryora para que sea candidato gobernador”- al ciudadano de Córdoba eso le tiene que tener sin cuidado eso. Es un gobierno que ha recibido mucho apoyo, económico, apoyo de obras del gobierno provincial. ¿Qué hizo con eso? Recuperó espacio público y veo mucho mejor las plazas en Córdoba, algunos parques, como el Parque Sarmiento, el Parque Las Heras, y celebro que eso se haya hecho, porque le hacía falta a Córdoba. Fue una gestión que privilegió el centro, hizo marketing urbano, pero no lo critico, porque a una ciudad le hace falta el marketing urbano.

Sí creo que se perdió una gran oportunidad, porque con tantos fondos se tendrían que haber avanzado en temas que, a mi juicio, son centrales en Córdoba: el transporte está muy mal y con la inseguridad, el intendente literalmente miró al techo. Yo he pedido el traspaso de la Policía a la ciudad, que es un debate que llegó para quedarse en todas las grandes ciudades de la Argentina, no tengo dudas.

Traspaso de la Policía

-Martín Llaryora y también Daniel Passerini plantearon que era “una huevada atómica” o una “propuesta demagógica”. ¿Qué es lo que está pidiendo usted y cómo responde a estas críticas?

-Sí, las descalificaciones me parece que fueron al calor de esa elección provincial que demoró su escrutinio, entonces estaba todo muy tenso en Córdoba. El peronismo tenía una expectativa de un resultado distinto. En ese marco lo pongo al gobernador recién electo, para justificarlo de alguna manera, porque los términos no fueron buenos.

Fijate que él, incluso, se animó a plantear -y a mí me parece bien que lo haga- que el Ejército, a esta altura del avance democrático, podría con reformas legislativas necesarias involucrarse en la pelea contra el narcotráfico. A mí jamás se me ocurriría tildarlo de “huevada atómica”, aparte que “huevada” es un término más mendocino, porque lo gastan a Llaryora que fue intendente de la ciudad y es de San Francisco. Yo nunca hice gala de eso…

Llaryora es actual intendente de Córdoba y Passerini (sentado) es su vice. Los dos rechazaron traspasar la Policía de la provincia a la ciudad

-Bueno, lo está subrayando ahora…

-… sí, pero lo importante es que me parece un error y creo que lo irá a rectificar. Además es una irresponsabilidad. Nuestro planteo es un planteo muy serio y muy necesario, que tiene que ver con algo realizable, porque no es más plata. Ellos ahora están proponiendo estas creaciones de policías comunales, en una ciudad que tiene grandes problemas para pagar sus sueldos, no atiende el transporte. Y tenés 10.300 policías de la provincia en la ciudad de Córdoba que no han sabido resolver el delito, que ha crecido de forma, es un calvario vivir en los barrios de Córdoba y es el principal problema del cordobés. 100 tipos nuevos que pongan de guardias urbanas en algunas “patrullitas” pintadas, que parecen pintadas para las campañas, sin armamento, de ninguna manera van a saber resolver lo que 10.300 policías no resolvieron.

Nosotros proponemos algo parecido a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y que ustedes dan cuenta acá del éxito que se tuvo después con el tiempo. Fue una pelea que inició Mauricio Macri, que después correspondió con Horacio Rodríguez Larreta, que la verdad los estándares hoy en materia delictiva de la Ciudad de Buenos Aires son admirables en comparación al resto de las ciudades del país, incluso de Latinoamérica.

Me parece que en el fondo lo que hay es una tendencia irreversible con hacerse cargo de la seguridad en la jurisdicción de mayor cercanía, para estar más encima de una gestión tan compleja. Fíjate que nosotros abrevamos en todo nuestro diseño institucional de Estados Unidos, nuestro constitucionalismo viene ahí, nuestro sistema de chequeos y balances, nuestro organización del Parlamento, del Poder Judicial. Y lo que no copiamos o no tomamos, justamente, es cómo ellos diseñaron la administración de sus fuerzas de seguridad.

En Estados Unidos hasta tenés algunos referentes de algunos distritos que son electos, pero en casi todos lados tenés policía cercanas. ¿Qué pasa en Córdoba? Todos los días, y no hay nada que envidiarle, porque pega en el palo a lo que pasa en Santa Fe…

-¿Lo que pasa en Rosario?

-No en tasas de homicidio, pero el crecimiento del narcotráfico en Córdoba es algo que, como ocupa la pantalla la situación rosarina, se deja de ver el nivel de crecimiento. Porque, además, para los especialistas en la materia, el avance de pelear en Rosario lo que genera es una mutación, un corrimiento de la organización criminal. Entonces, por ejemplo, en la frontera cordobesa de San Francisco, hay un crecimiento extremadamente preocupante del narcotráfico.

Este es el principal problema. Todos los días Córdoba amanece con casos de inseguridad, con niveles de crueldad, como se cuentan nacionalmente. De hecho somos noticia cada dos por tres en Córdoba. Degüellan a un tachero con un pedazo de vidrio, le disparan a un tipo antes de preguntarle si tenía algo. Es verdaderamente escalofriante.

Pero lo que pasa es que no hay un responsable político inmediato del tema. No hemos escuchado en los últimos 10 años una reacción del gobernador ante los episodios, es como que el tema es de la Policía. La discusión de fondo -podemos hacer una discusión de gestión, legal, operativa- pero si vas al fondo la discusión es quién es el responsable político ante cada episodio.

Esto tiene una traducción práctica. Soy intendente de la ciudad y todos los días dispararon a un comerciante en barrio Yofre, asaltaron a un adolescente en barrio Talleres al tomar el colectivo y le dispararon... ¿A quién le explota el celular? Al intendente. ¿Y el intendente que tendrá que hacer? Llamar y preguntar ¿quién estuvo a cargo del operativo? ¿qué pasó? ¿cómo no se cumplimentado con tal cosa? ¿qué podemos hacer para remediarlo? En el fondo es una discusión que tiene que ver con la cercanía, la inmediatez de quien lleva la gestión de la Policía.

Y lo cierro con esto: tengo una mirada equilibrada del gobierno provincial, porque hace 24 años que están, Facundo, así que aciertos tienen que haber venido, porque sino sería subestimar a la gente que los votó. Tengo gente de mi partido que es muy fanática y dicen “todo mal”, y para mí no. Hay que revisar un poco esa mirada, porque Schiaretti es un gobernador que ha hecho muchas obras públicas, un legado de obras viales que es indiscutido, tiene muchos aciertos. Pero también es absolutamente indiscutido el fracaso total que tuvieron en materia de seguridad. Hay una desprofesionalización de las fuerzas y año tras año se desinvierte, falta la incorporación tecnológica, falta liderazgo, hay pérdida de autoridad del agente policial.

De Loredo habló en Infobae sobre sus principales propuestas de campaña y compartió su mirada sobre la actualidad política

-Implica asumir esa responsabilidad, pero también asumir los costos de esa responsabilidad.

-Claro. Esa es la discusión. Fuiste al quid de la cuestión. En mi equipo me dijeron “che, si tomamos esta decisión, ‘mamadera, qué quilombo que te estás comprando’”. Pero mi reflexión es ¿y para qué estamos en esto?

-Dicen también, y uso los argumentos de Llaryora y Passerini, que hay que cambiar toda la legislación.

-No. Es una sola ley. Ellos arrancaron diciendo “no, que esto no se puede”, y me parece que salieron apurados, con estos términos, con estas cosas, hasta que aparecieron los constitucionalistas a dar cuenta que es una ley especial, que ya presentamos en la Legislatura.

-¿Con eso alcanzaría?

-No, obviamente que es una ley especial, que requiere un convenio. Si vamos a arrancar con un tema tan delicado, en donde no hay una solidaridad coordinada de las jurisdicciones de ambos para resolver este tema, evidentemente no es el camino.

-La transferencia de la Policía entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación fue muy conflictiva, hasta ahora.

Hasta que asumió Mauricio Macri y cumplimentó ese compromiso.

-Digo después de eso. Hubo con este gobierno una conferencia donde le sacaron la plata por el tema de la Policía.

-Ahí se metió la política, cuando le manotearon una parte de la coparticipación. Se metió la política en esta discusión. Fue conflictivo acá porque estaba todo atravesado por esta dicotomía lamentable.

-Lo pueden tener allá también.

-Esperemos que no, porque a mí me parece que hay una resistencia y esos términos están más bien vinculados al proceso electoral, porque al final del día te imaginás que vos me estás preguntando ¿en serio que te querés hacer cargo de ese quilombo? El propio gobernador podría, en una mesa si nos sentamos, hasta probablemente le resulte beneficioso para su gestión.

Manzanas en una campaña atípica

-Recorrió los barrios, entregó manzanas e hizo una propuesta por día. Cuénteme un poco.

-Me preguntan “por qué repartís manzanas” y yo digo “porque nos las regalaron”. Tenemos una campaña austera, si se quiere, y recibimos unas donaciones de manzanas y nos parece que las usamos como una estrategia comunicacional, que permite transmitir un mensaje muy relevante: en la manzana está vinculada la cercanía. Observo que a mi ciudad, aún con esta mirada que yo le puse un 6, ustedes los periodistas nos apuran y preguntan ¿qué opinás de la gestión? Seis. Llaryora quería un 10 y los de Juntos por el Cambio querían que le ponga un 2. Nadie está de acuerdo.

-Pero aprueba.

-Claro. Y me preguntan ¿se aprueba con 6 o con 4?

-Aprueba.

-Sí, aprueba. Y en la construcción de la crítica -como con la seguridad- los problemas estructurales están: no hicieron cloacas, no hicieron desagües, el transporte está mal, y está el tema de la prioridad. La prioridad en la gestión tuvo una clara impronta electoral y por eso el espacio público, que es muy necesario recuperar, pero no deja de ser las principales plazas iluminadas de la ciudad. Mientras más te vas a los barrios que circundan, menos avance hubo de la gestión.

La falta de prioridad de alguna manera nos lo permite representar esta idea de que “gobernaron sin tener en cuenta tu manzana”. Y tu manzana es tu metro cuadrado, tu cuadra, la realidad de tu barrio. Córdoba tiene 526 barrios, es la ciudad más grande, porque no se puede comparar con la ciudad de Buenos Aires toda vez que la ciudad de Buenos Aires es, prácticamente, una provincia.

Sacando eso, la ciudad geográficamente en su perímetro y en su población es la más grande del país. Ha pasado y yo no tengo ningún inconveniente con que la haya gobernado una persona que era de San Francisco, que es actualmente el que va a ser gobernador, el actual intendente, Martín Llaryora. Pero ahora proponen un candidato -no está mal- que es de otra localidad, porque Daniel Passerini es de Cruz Alta, y el compañero de la fórmula, Javier Pretto, es de La Carlota. No tengo inconveniente con que sean de otros lugares, pero sí tendría inconveniente con que, pese a venir de otro lugar -porque de hecho todos venimos de otro lugar en Córdoba, comechingones, que es de donde viene nuestra tonada, hay pocos- pero el tema se trata de que vos puedas abordar una gestión con conocimiento preciso, fundamentalmente, en una ciudad tan grande.

Nosotros vemos que no existe, que ha faltado eso. Lo de Llaryora fue raro, porque de alguna manera Schiaretti necesitaba un candidato competitivo y le pidió que sea candidato a intendente. Y creo que lo ha dicho en algunas oportunidades él, tuvo que asumir el desafío. Ahora, de vuelta, otros candidatos que no son de Córdoba, y eso se ve en las gestiones después. Porque se encargan de las partes más céntricas y falta la prioridad en la manzana de cada vecino.

-El tema de educación le pido que abordemos.

-El tema educación es central. Juntos por el Cambio, al final, si vos te ponés a ver en todo el país, es un colectivo que con las improntas particulares de cada ciudad y de cada candidato, tiene tres o cuatro ejes centrales: gestión, institucionalidad y educación.

La educación es una prioridad para nosotros. Cierto es que la ciudad tiene tan sólo 38 escuelas, de un conjunto de más de 300 escuelas que hay en la ciudad. La responsabilidad central de la oferta educativa, en la ciudad de Córdoba, es de la provincia. Nuestras escuelas en la municipalidad están en un estándar superior al de la provincia y es algo que nosotros sostenemos y creemos que tenemos la posibilidad de ponerla a la vanguardia.

-¿Y qué otro tema vinculado a la gestión de la ciudad de Córdoba está proponiendo?

-Hay muchos aspectos que visualizamos como pendientes para mejorar en la ciudad. Me preguntás en materia de educación, una de las responsabilidades más grandes que tiene el municipio para con la oferta de salud prevencional: los centros de salud. Ahí el municipio juega un partido clave, porque tiene 100 centros de salud, tres hospitales, centros de atención especializada, y es una de las áreas menos atendidas por esta gestión.

-En términos presupuestarios ¿cómo está Córdoba, necesita más recursos?

En términos presupuestarios hay un problema con esta administración porque ha generado un oscurantismo muy grande en las cuentas. Dio una pelea, que yo la acompaño, porque la ciudad de Córdoba tiene un problema estructural hace años: un porcentaje elevadísimo de los impuestos que pagan los vecinos se va para el pago de los salarios de los empleados. Esa es la pelea de las finanzas en la Municipalidad de Córdoba. Esta gestión cuando asumió dio una pelea y la aprovechó bien, porque tuvo acompañamiento provincial y fue buena, porque logró disminuir un poco ese gasto.

Pero dos “pero” le ponemos nosotros: está un poco ensombrecido ese ahorro que se generó, porque hay una multiplicidad -muy propio de la realidad argentina contemporánea- de precariado. Contamos más de 2.000 monotributistas que no pasaron formalmente a la administración, otras contrataciones que le llaman “servidores urbanos”, “promotores de convivencia”. En las dos empresas municipales se contrató muchísimo personal, 500 en cada una. Todo el ahorro que se había iniciado al comienzo está ensombrecido por eso.

Y lo otro, que forma parte de nuestras propuestas centrales, es que nosotros proponemos una reducción impositiva, porque Córdoba está muy cara. Cuando asumió esta gestión -así como le voy reconociendo cosas- tuvo uno de los aumentos impositivos más grandes de todas las jurisdicciones del país: 70% de aumento promedio en el inmobiliario, en el automotor y en comercio e industria. Después de los años subsiguientes mantuvo los aumentos normales, total ya el zarpazo lo había dado el comienzo. Nosotros hacemos una propuesta agresiva de reducción impositiva.

La fórmula a intendente y vice: Rodrigo De Loredo (UCR) y Soher El Sukaria (PRO)

-Le pido detalles de esta idea de bajar impuestos.

-Hay 300 tasas que te cobra el municipio y nosotros vamos a eliminar 117 tasas.

-¿Las va a sacar?

-Las voy a sacar. Tasa cero, la hemos presentado, la hemos nominado. Son tasas que te quitan tiempo, que generan burocracia, que generan muchos kioscos en la Municipalidad. El tiempo es plata y los kioscos ni hablar. A esta altura ya me parece que es otro paradigma: cobrarle a un restaurante porque tenga una mesa más, cuando debiera de ser una buena noticia para el municipio, que tiene que estar el control de Higiene Urbana, habilitaciones, salubridad, todo lo que el poder de policía municipal tiene que hacer.

Pero eso no es plata, es conceptual, y así como te pongo este ejemplo hay un millón. Que un restaurante por tener una mesa más y una sillas más, que es una buena noticia para Córdoba, porque fomenta la actividad gastronómica y además le permite recaudar más al municipio, ¿le cobren? Así una multiplicidad de tasas que hemos señalado, incluso hacemos ejemplos divertidos en la campaña porque son insólitas.

-¿Como cuáles?

-Si te roban el auto, vos tenés que pagar una tasa para obtener un certificado que dé cuenta de que te robaron el auto. ¿Me estás jodiendo? Sobre que te robaron el auto, tenés que ir a hacer ese trámite. Los jubilados que tienen una exención impositiva del impuesto inmobiliario municipal, si es vivienda única, a nivel provincial lo tenés, pero a nivel municipal lo tenés que renovar todos los años. Se hace adrede para que se canse el jubilado, no haga el trámite y pase a pagar el impuesto. Esa es una de las propuestas fuertes que hicimos.

-Habló también de una rebaja impositiva.

-Sí, hacemos una rebaja impositiva en comercio e industria, a todo comercio que se radique en Córdoba, a todo comercio que tenga una ampliación de su oferta comercial le hacemos una reducción del 30% de las tasas de comercio e industria.

La política nacional

-Le pido una reflexión sobre la interna de Juntos por el Cambio. Fueron días semanas de mucha tensión, mucho enfrentamiento, roces entre los distintos sectores, básicamente, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

-Mitad y mitad, porque no me asusto de las primarias, porque tengo esa cultura, he competido y supe ganar y perder. Así fue todo el proceso político nuestro con Evolución en el radicalismo. Evolución radical es una opción de renovación del radicalismo que se diferencia del PRO. El PRO tuvo un dirigente como Mauricio Macri que empezó a escoger dirigentes que renovaran la política. En el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner empezó a decir “renovación” y empezó a posicionar jóvenes. En mi partido -y esto es una sana crítica que le formulo- la renovación la tuvimos que hacer…

Mauricio Macri publicó un video de apoyo a Rodrigo De Loredo por las elecciones de Córdoba

-Rompiendo.

-Rompiendo, peleando en el buen sentido y hemos competido mucho. Hemos sabido ganar y perder y nosotros creemos en la competencia, creemos en las primarias, en la medida en que sean sensatas, en la medida en que el debate sea de ideas. No le tengo miedo a esta discusión: Horacio y Patricia a mí me parece que encarnan atributos ambos muy necesarios los dos. Pueden tener perfiles distintos, pero atributos muy necesarios ambos.

Entonces Juntos por el Cambio es eso, son esas dos representaciones, más las otras que acompañan a ellos mismos. Pero me preocupa un montón que no sepan, que no tengan la cultura para cabalgar estas diferencias. Las peleas generan mucha angustia en la sociedad, que lastimen al electorado de manera tal que el que votó a uno no quiere votar al otro.

-¿Pasa eso? Parece que están moldeando cada uno su propio electorado y haciéndolo refractario al otro.

-Sí, pero yo tenía más miedo de eso hasta que empiezo a ver lo que viene pasando en estos distritos que te dije. Lo que nos viene enseñando la sociedad a la política es: no sé bien las personas, me gusta más uno, me gusta más otro, lo que fuera, pero quiero la herramienta Juntos por el Cambio. Y la viene validando distritos tras distrito.

La verdad que la interna en Santa Fe yo hubiese deseado que haya sido menos violenta, menos agresiva. Finalmente, pese a las declaraciones o lo que fuera, vi que Losada dijo “bueno, felicito Maximiliano Pullaro”, se hablaron y a la sociedad argentina le dijimos que hay civilización. Nosotros somos una propuesta culturalmente distinta a la del peronismo y en Córdoba ni hablar.

-La propuesta que planteó Larreta de confluir con Schiaretti en un frente de frentes generó mucha tensión. Incluso con usted y el propio Luis Juez. Hasta ahí Larreta había tenido una relación y un vínculo cercano con ustedes.

-Lo tiene. Lo tiene.

-¿Ya pasó ese problema?

-Sí, para mí sí, para mí está muy por encima.

-¿Lo perdonó?

-Tiene que estar por encima los problemas de la gente.

-Le pregunto de nuevo, ¿le perdonó eso?

-Generó un inconveniente, pero yo sí, ya está. Fue una muy mala decisión, en un muy mal momento. Y lo digo con mucha comprensión, porque este es un equilibrio que la política tiene que resolver. Nosotros, encima cordobeses, que en cualquier momento le pedimos pasaporte a la gente que venga para acá.

Horacio Rodríguez Larreta viajó a la ciudad de Córdoba y apoyó la candidatura a intendente de Rodrigo de Loredo

-Nos suele pasar a los porteños cuando vamos allá.

-Tenemos eso. Aparte nosotros siempre nadando contra la corriente. Cuando Juntos por el Cambio era todo prolijito y ordenado, en Córdoba explotamos por el aire. Ahora que están a los tiros, en Córdoba yo con Luis Juez nos pusimos de acuerdo y hasta hicimos un fernet con coca. Siempre la contra.

La mirada nacional no puede atropellar la realidad del distrito. Y la realidad del distrito no puede pretender que su realidad encaje necesariamente en la lógica nacional. Entonces son muy importante los tiempos y los modos para buscar ese equilibrio. No puedo pretender que el marco de miradas que tengo en mi provincia se imponga nacionalmente. Y no puede, desaprensivamente, la estrategia nacional hacer un planteo de este tipo.

Dicen que finalmente le sirvió a Luis, porque Luis, inmediatamente, supo expresarse en contra, la gente lo rechazó y esto también es un mensaje importante. En las democracias contemporáneas, lo que más vale, ante la multiplicidad de información, de la posverdad, de la confusión, de la desconexión de la política con la gente -la “infocracia”, al decir de Byung-Chul Han- lo que más vale es la identidad. Siento eso: en Córdoba se puede decir “me gusta De Loredo, no me gusta De Loredo. Me gusta más o me gusta menos. Lo quiero acá o lo quiero allá”. Pero el ciudadano dice “necesito saber quién es De Loredo y dónde está”. Y cuando De Loredo, que está acá, pasa a estar allá… a mí me parece que hay un mensaje de la sociedad.

En Córdoba hay gente que le cae bien Schiaretti y gente que le caía bien Horacio Rodríguez Larreta. De pronto pareció como súbito esto que se juntaron en un momento, cuando estábamos perdiendo la provincia, y la misma gente que le gustaba uno y otro no le pareció bien el tema. Me parece que pasó eso. Y dicen “bueno, pero al Luis no lo terminó perjudicando”.

Juez, el candidato derrotado a gobernador de Córdoba, junto a De Loredo y Patricia Bullrich, que viajó a acompañarlo

-Según las encuestas lo terminó beneficiando porque lo reposicionó y le dio otra dinámica a su campaña.

-Eso es contrafáctico. Y en última instancia eso fue resultado de que Luis Juez es un talentoso. Es un talentoso y es un corajudo y se tomó un auto y se vino a Buenos Aires. Hizo valer Córdoba. Entonces me parece que el cordobés premió eso.

-En función de esto, le pregunto. ¿Si el domingo llegase a ganar, le gustaría que esté Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich?

-Todos. Yo he pedido y es un pedido que hacemos todos en Córdoba. Para nosotros es un honor todos los dirigentes nacionales que tenemos. No sacamos cordobesismo y decimos “no, acá somos nosotros”. No, para nosotros es un honor, nos prestigia. Nos prestigia Mauricio Macri, nos prestigia Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Martin Lousteau, y me voy a olvidar de muchos. Pero nos prestigian, son tipos que vienen a Córdoba y compartimos experiencias.

Pero en la elección de Córdoba se vota lo de Córdoba. Recibo a todos los dirigentes, viene Patricia, estuvo Horacio, vino Mauricio y se puso a disposición. Pero nosotros estamos planteando, todo nuestro equipo está planteando, una campaña en donde el cordobés -porque creo que es lo que corresponde- vote la opción de ciudad que nosotros les proponemos.

-La cercanía que ustedes tuvieron con Horacio Rodríguez Larreta y después de ese episodio de Schiaretti, los mostró más inclinados a Patricia Bullrich.

-Ese es el “sensómetro” que hay nacionalmente y están todos interpretando pequeñas sutilezas. Pero me parece que son propias de los análisis sensibles de la política contemporánea. Yo hablo con Rodríguez Larreta, con Juez, hablo con Mario Negri, hablo con los dirigentes de Córdoba y todos hemos planteado: no nos bajen la interna nacional al distrito, no nos bajen la interna nacional al distrito.

Campaña negativa. Carolina Losada atacó a Pullaro y sembró las peores sospechas. Perdió por una amplia diferencia la elección en Santa Fe

-Me interesa que hablemos sobre el tema de Santa Fe. ¿Se equivocaron Losada, Bullrich y Macri en promover esta campaña tan agresiva contra Pullaro?

-No sé quién la promovió.

-La protagonizaron.

-No sé quién la protagonizó o quién la encarnó alguna agresión, pero el que lo haya hecho sí, porque no es el camino. Sin lloro. Vos ves las primarias norteamericanas, son duras…

-¿Pero acá no se fueron de tono? Escuchar a Carolina Losada hablar de narcotráfico.

-Cuando escuché a Carolina decir esas cosas, por supuesto que fue un error grave. Gravísimo.

-¿Como está viendo a Massa como candidato presidencial? Y sobre Cristina Kirchner le preguntó ¿ella está conduciendo este proceso o está en retirada?

-No, lo conduce. Lo conduce de punta a punta.

-¿Y Massa qué es?

Massa es un habilidoso. Le suelo decir que es un puñal sin mango, porque no sabés de dónde agarrarlo y va a traicionar a uno o a otro, porque ha tenido un antecedente muy zigzagueante. Es un osado, es un audaz. La verdad que tiene una capacidad… Me asombro de la habilidad de Sergio Massa porque que pueda ser un eventual candidato a presidente con los estadios de la economía que tenemos, con los niveles inflacionarios que tenemos, no sé cómo es que lo logra. Me parece que lo de Cristina eligiendo a Massa es un paso para garantizarse su entramado de poder en la provincia de Buenos Aires.

Sergio Massa compartió con Cristina Kirchner varios actos los últimos diez días

El candidato, la persona

-Si tuviera que contarle a alguien que no lo conoce ¿quién es Rodrigo De Loredo?

-Un militante que hace mucho tiempo su madre le dijo que el mundo estaba lleno de injusticias y que se tenía que meter para tratar de cambiar las cosas. Y que está en ese peregrinar hace décadas y que lleva esta actividad con alegría y sufrimiento.

-¿Mamá y papá, qué son para usted?

-Mis viejos han sido quienes me inculcaron los principales valores de mi vida. Mi vieja es escritora y tiene toda esta cosmovisión política, heredada de mis abuelos. Y mi viejo es un ingeniero que nos enseñó la cultura del trabajo y del esfuerzo. Una persona muy sencilla, una persona extremadamente buena, dicho no por el hijo sino por todas sus amistades, y que me parece que terminó influyendo mucho más en mí de lo que yo siempre pensé por el carácter de mi madre.

A la derecha. Rodrigo De Loredo es el segundo de cuatro hermanos

-¿Su esposa e hijos?

-Sí, casado con Caro, en pareja desde que tengo 17 años.

-¿Tiene usted ahora?

-43 años. Fuimos compañeros del secundario y de la universidad y, después, del estudio jurídico. Tengo cuatro chicos: Valentina, la más grande, de 12; después Benjamín, Ignacio y Lucía, que son una banda y ya me hice una vasectomía, no se puede tener cuatro hijos ahora.

-¿Literalmente?

-Sí, me corté los cables. Me corté los cables y lo recomiendo porque la mejor defensa de la agenda de género es que se corten los cables los varones porque son fértiles todos los días, todo el mes, hasta los 70 u 80 años y toda la planificación familiar cae sobre la espalda de las mujeres. Así que recomiendo que se corten los cables. Tuve cuatro hijos que son para mí el todo. Es un caos mi casa, pero en ese caos vuelvo a lo importante y me da la tranquilidad en una actividad que es una montaña rusa. Si la Argentina es una montaña rusa, la actividad política en Argentina…

-¿Qué qué le gusta hacer, además de política?

-Leer, leer.

-¿El libro que recuerda siempre?

-Ahora sigo mucho a Byung-Chul Han.

-Pregunto por el libro que recuerda siempre, el que lo marcó y el que considera que es fundamental para su vida.

-“Modernidad líquida”, de Zygmunt Bauman.

-¿Su juguete preferido? ¿Y el que hubiera querido tener y no tuvo?

-Juguete preferido. Mirá vos, nunca me ha hecho una pregunta así. Tenía un Mickey cuando era chico y mi hermano tenía un Pato Donald. Habrá sido ese.

-¿Y el que quiso tener y no pudo tenerlo?

-Ninguno, ninguno. Es muy bueno eso que me preguntás. No tengo ninguna cosa que quise tener y no puede tener. Hablo como cosa.

-¿Que ama Rodrigo De Loredo? Además de la familia y la política, obvio.

-Muchas cosas amo, porque soy una persona extremadamente pasional en lo que hago, que eso está bueno. Pero también te pasa tus vueltos, porque me deprimo cuando las cosas no salen, soy muy fondero, como quien dice, porque le deposito amor a muchas cuestiones. Y amaría ver un país más justo, con gente que la pase mejor, con gente que sea más feliz.

De Loredo, en una foto de su Instagram con sus hijos: "Lo más importante, para mí son todo", según su definición

-¿Y qué odia?

-No odio. Juro por Dios. Sé que sería como un lugar común. No sé si es recomendable que un político -pese que odie- diga “odio tal cosa”. Pero tengo un problema con ese sentimiento, no me nace ni siquiera en peleas. No tengo odios.

-Además de estar con la familia, si le dijeran dentro de dos días, antes de la elección, se termina el mundo. ¿Qué haría?

-Escribiría algún mensaje, algún testamento, alguna idea, dejaría algo escrito, de qué somos.

-¿Y esa reflexión final que diría?

Trataría de ponerle perspectiva al devenir de tu vida, que es lo que muchas veces a uno le cuesta encontrar en el mundo contemporáneo. Sí, si me dicen que se acaba el mundo en 48 horas y no tenés más nada para hacer, es una obviedad que te sentás a darle una explicación existencial a todo lo que hiciste y a qué somos.

-¿Qué fue lo mejor que hizo?

No traicionarme nunca.

-Gracias.

-A vos.

