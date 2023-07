Reino Unido se quejó y la Unión Europea aclaró que su comunicado sobre Malvinas no fue un llamamiento a negociar con Argentina

REUTERS/Johanna Geron

Luego de que la Cancillería Argentina señalara que la mención en el documento final que se firmó en Bruselas entre la Unión Europea y la CELAC con referencia a la soberanía sobre las Islas Malvinas se consideraba “una victoria diplomática”, voceros de la UE aclararon que la posición del bloque sobre el tema no cambió y que “ha tomado nota del interés mostrado por Argentina y los Estados de la CELAC en abordar la cuestión de las Malvinas/Falklands”. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, acusó a la UE de una “lamentable” elección de palabras las referencias a la disputa por el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur.

Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, ante la consulta de varios medios internacionales, especificó que “los Estados miembros de la UE no han cambiado sus puntos de vista y posiciones con respecto a las Falklands/Islas Malvinas. La UE no está en condiciones de expresar ninguna posición sobre las Falklands/Islas Malvinas, ya que no hay ningún debate en el Consejo sobre este asunto”. Con sus palabras pretendió calmar las quejas británicas y que en ningún momento se intentó desde el bloque europeo un llamamiento a que se negocie entre ambas naciones en un conflicto que se inició en 1833 y que se profundizó con la Guerra en 1982.

Casi al mismo tiempo, Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, había apuntado a la Unión Europea por utilizar una “lamentable” elección de palabras sobre las Malvinas. Según el diario inglés The Independent, el portavoz del primer ministro dijo que era “correcto” que al bloque “se le haya pedido que aclare su posición”. Y agregó que “dejamos nuestros puntos de vista muy claros y hemos hablado con la UE sobre esto en Bruselas”. Además afirmó que el primer ministro “absolutamente” no quería ver una repetición del error.

“La UE no toma ninguna posición sobre tales asuntos sin un mandato del Consejo (es decir, sin una decisión tomada por los 27 Estados miembros en el órgano de toma de decisiones llamado Consejo de la UE). La inclusión de un párrafo que menciona que la UE tomó nota de la posición de la CELAC sobre la soberanía de las Islas Malvinas/Falklands fue acordada por todos los Estados miembros de la UE en las discusiones y negociaciones del Consejo durante la Cumbre”, añadió Stano en sus declaraciones.

“La UE siempre está dispuesta a escuchar la posición de nuestros socios y tomar nota de ello. En ese espíritu, la UE ha tomado nota del interés mostrado por Argentina y los Estados de la CELAC en abordar la cuestión de las Malvinas/Falklands”, concluyó.

El canciller Santiago Cafiero junto a sus pares del Mercosur en la cumbre UE-CELAC. Crédito: Presidencia

Argentina había celebrado que en la declaración final del encuentro que se produjo entre el lunes y el martes de esa semana en la capital de Bélgica se haya mencionado en los puntos 13 y 14 la cuestión Malvinas. El canciller argentino Santiago Cafiero había expresado que “a partir de este pronunciamiento el gobierno argentino tiene la expectativa de profundizar el diálogo con la Unión Europa en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas. Esta declaración conjunta supone un nuevo llamamiento de la comunidad internacional al Reino Unido para que se avenga a cumplir con su obligación de reanudar las negociaciones de soberanía con la Argentina”.

Desde la Cancillería argentina se consideró que “este destacado logro diplomático refleja la perseverancia de la cancillería argentina, así como la determinación del gobierno en revitalizar el impulso de una política de Estado tan importante para los argentinos y argentinas”.

En el punto 13 del documento final, en el que tuvo una activa participación en calidad de coordinador por la CELAC, Gustavo Martínez Pandiani, funcionario cercano al ministro de Economía Sergio Massa, designado por el actual ministro de Relaciones Exteriores como subsecretario para América Latina y el Caribe en 2021, se consigna que “en cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto del Derecho internacional en la solución pacífica de controversias”.

Y en el 14 se agregó que “reafirmamos además nuestra adhesión fundamental a todos los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de todos los Estados y el respeto de su integridad territorial y su independencia política, así como la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y de Derecho internacional”.

