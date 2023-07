Miguel Ángel Pichetto pidió que un gobierno de JxC no implique un doble comando con Macri: “El escenario que viene no da para ese tipo de construcciones”

Miguel Ángel Pichetto habló sobre la necesidad de que JxC construya "un liderazgo con autonomía"

De acuerdo a su análisis de la realidad Miguel Ángel Pichetto considera que Juntos por el Cambio volverá a ser gobierno a partir del 10 de diciembre. En esta eventual nueva gestión, el precandidato a diputado nacional planteó que en la coalición debe surgir “un liderazgo con autonomía” que no implique un doble comando con el expresidente Mauricio Macri para no repetir la experiencia del Frente de Todos con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “El escenario que viene no da para ese tipo de construcciones”, analizó.

El auditor general de la Nación opinó sobre la foto de la vicepresidenta junto al precandidato de Unión por la Patria Sergio Massa durante la inauguración de un nuevo simulador de Aerolíneas Argentinas. Al respecto, manifestó que la imagen “no es muy buena” para el ministro de Economía y que Cristina Fernández de Kirchner “va a tener una gran gravitación” en lo que resta de la campaña y en caso que el oficialismo logre la reelección. “La experiencia Fernández-Fernández no ha sido buena. Estoy convencido que el próximo presidente tiene que tener autoridad y la autoridad tiene que residir en la Casa Rosada. Esto que digo para el actual oficialismo también lo aplico hacia Juntos por el Cambio”, aclaró.

“Me parece importante que no haya una tutoría, un esquema delegado de poder, lo que hemos vivido como experiencia institucional ha sido muy complicado y el presidente ha perdido centralidad, su palabra se ha debilitado”, agregó en relación al desgaste que sufrió el actual Presidente.

Sobre el rol de Mauricio Macri en esta nueva etapa de la coalición opositora, Pichetto dijo que “es importante desde su jerarquía como expresidente” y “puede ser importante en el consejo frente a acontecimientos y eventos de gran trascendencia pero de ninguna manera pude reflejar algo parecido a lo que es el actual oficialismo”.

Al ser consultado por María Laura Santillán al aire de LN+ sobre si refería a Patricia Bullrich con sus declaraciones, el referente opositor aclaró que el mensaje está dirigido tanto hacia Horacio Rodríguez Larreta como a la líder del PRO en licencia de sus funciones. “El escenario que viene no da para ese tipo de construcciones políticas”, sentenció el ex senador y continuó: “Es importante que en Juntos por el Cambio emerja un liderazgo con autonomía”. No obstante dejó entrever su respaldo hacia el jefe de Gobierno porteño al expresar: “Abrió la perspectiva hacia una construcción más amplia y esto ha dado como resultado la elección de Santa Fe; esa visión del país que viene, del diálogo, de la apertura, se ha reflejado en el triunfo electoral de Pullaro”, en alusión a los resultados de lass PASO del domingo en las que el candidato larretista venció a Carolina Losada, quien era apoyada por la ex ministra de Seguridad.

Pichetto respalda la postulación de Larreta

En las últimas horas Pichetto cuestionó el mensaje de “a todo o nada” que utiliza Bullrich como eslogan de campaña. “En la democracia no es ‘todo o nada’. A pesar de las dificultades que ha tenido el país, de los problemas económicos, de contingencias sociales graves como la del 2001, la democracia argentina vino para quedarse, tiene valores y determinados límites que no se han roto y han permitido que el sistema democrático sea estable. Tenemos que mantener esto”, planteó.

Pichetto continuó con sus críticas al remarcar que “el concepto ‘todo o nada’ no es propio del sistema democrático”. “Hay avances y retrocesos, diálogos, consensos, puntos de fractura pero en definitiva no es un proceso revolucionario en el que si se triunfa se toma todo el poder y si se pierde es el final. No es aplicable”, agregó.

“Estamos en un momento de mucha susceptibilidad. Me hago cargo de las palabras que digo”, aclaró. En contraposición, destacó que Larreta “encarna mucho mejor esta etapa” en términos de “ampliar la coalición, de la construcción de acuerdos y consensos que Argentina necesita para cambios profundos, de la necesidad de un diálogo de los argentinos y de la paz social que son elementos centrales de la democracia”.

Previendo lo que puede generar sus declaraciones en la precandidata a presidenta, manifestó que “nadie tiene que estar tan ofendida ni susceptible”. “Forma parte de la discusión de esta Primaria que tal vez no se debería haber hecho en Juntos por el Cambio”, opinó. “Hoy tendríamos que estar trabajando en el armado del gabinete y del programa para gobernar la Argentina”, reprochó hacia el interior de la coalición. “Hay un fin de ciclo, algo inevitable que va a ocurrir. Están de retirada y Juntos por el Cambio tiene que prepararse para ser gobierno”, concluyó el precandidato a diputado nacional.

