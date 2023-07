Un sector de Unión por la Patria impulsa otro gran acto para reforzar la campaña en la provincia de Buenos Aires

La inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner juntó en un acto a UxP (Gustavo Gavotti)

El oficialismo apura el modo campaña en base a actividades de gestión. Esta semana que inicia tendrá a los principales referentes de Unión por la Patria en diferentes lugares mostrando obras y lanzando planes de gobierno. Todo hasta el jueves de la semana que viene, cuando empiece a regir la prohibición de publicidad de actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto. Luego del 19 de julio se especula con la realización de un gran acto de neto corte político.

Este viernes, el candidato presidencial Sergio Massa estuvo en Catamarca en una jornada en la que combinó campaña con gestión. Al postulante de Unión por la Patria lo escoltaron el gobernador Raúl Jalil, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, -que además es el jefe de campaña de UxP y primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires-, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, -uno de los dirigentes más cercanos Alberto Fernández- y varios funcionarios de la cartera que encabeza Massa.

Massa junto a Wado de Pedro y Aníbal Fernández en Catamarca

En Catamarca, el ministro de Economía combinó anuncios con recorridas de campaña. Dio a conocer el Plan de mejora integral, recorrió la nueva planta de la Algodonera Del Valle ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo y participó de la inauguración de la 52° Fiesta Nacional del Poncho.

“Algunos plantean que el norte argentino es inviable, y en realidad cuando miramos el mundo y miramos lo que pasa en Catamarca y el norte argentino habría que contestarle que el norte argentino es dueño de parte del futuro, no solo de la argentino sino de nuestra región por la creatividad y el talento por los recursos minerales, por las oportunidades de proteínas y porque tienen el sueño del desarrollo federal”, dijo.

La mira del peronismo está en buena medida puesta en el norte en términos electorales. Desde allí, con las provincias que gobierna el oficialismo se buscará balancear los resultados que asoman complejos para UP en la zona centro como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y en el oeste, sobre todo con la provincia de Mendoza.

Quien articula con los gobernadores del norte grande es Eduardo de Pedro. Hasta antes de la declinación de su candidatura presidencial, el ministro tenía el respaldo explícito del gobernador del riojano Ricardo Quintela y se pergeñó una fórmula junto al tucumano Juan Manzur, cuyo resultado ya es historia conocida.

Ese vínculo con los gobernadores del norte grande le permite llevar adelante su rol de jefe de campaña. Una función que también ejercerá la semana que viene cuando lleve adelante actividades en la provincia de Formosa y Tucumán junto a los jefes políticos.

Los gobernadores respaldaron la candidatura de Massa

Massa tendrá también su respaldo sindical el próximo miércoles cuando junto a su compañero de fórmula, el Jefe de Gabinete Agustín Rossi, se reúna con la cúpula de la CGT para oficializar el respaldo del movimiento obrero.

Por su parte, los gobernadores acuerdan con el ministro cristinista el devenir de la campaña y articulan las actividades con Massa a través suyo. “La agenda de la campaña ya la coordinamos con Wado”, dicen cerca de un gobernador peronista.

El funcionario tiene también despliegue en la campaña bonaerense. Integra la mesa que se conformó para ordenar políticamente la disputa en la provincia de Buenos Aires de la que también participan intendentes y que buscará llevar a Kicillof hacia la reelección.

Varios fueron los intendentes que apostaron en su momento a la candidatura de de Pedro. Hoy todos están encolumnados en la figura de Sergio Massa. “Será un gran presidente”, planteó este jueves el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

En la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral para la elección nacional, Kicillof también cargó de actividades su agenda en esta última semana y lo mismo hará la próxima.

Del gobernador bonaerense habrá también una gestualidad hacia un sector del kirchnerismo que todavía se muestra refractario a la designación de Massa como candidato de Unión por la Patria. Será el próximo jueves en Berisso cuando comparta una actividad junto al otro precandidato presidencial: Juan Grabois.

Axel Kicillof junto a Juan Grabois

En febrero de este año, el gobernador había participado de la presentación del libro de Grabois “Los Peores”. En ese acto, en la ciudad de La Plata, el dirigente social no dudó en disparar munición gruesa: “No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso”, decía. Su precandidatura presidencial es resultado de la elección de Sergio Massa como el precandidato con peso dirigencial dentro de Unión por la Patria.

A la par del despliegue de Massa, Grabois junta algunas adhesiones del sector cristinista que -más allá de que apoyan al ministro de Economía- reconocen en el dirigente de Patria Grande la representatividad de un parte del electorado de UxP. De allí también la presencia de Grabois en primera fila durante la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner la semana pasada en Salliqueló.

Grabois en la inauguración del GNK (Gustavo Gavotti)

La actividad del gasoducto armó la foto de unidad que discursiva y gestualmente aún no florece con la misma intensidad en la campaña del oficialismo. Por caso, la vicepresidenta Cristina Kirchner prácticamente ignoró al presidente durante su discurso en la localidad del sudoeste bonaerense. Una vez finalizado el acto, Fernández devolvió la omisión y optó por sacarse una foto con sus funcionarios más cercanos.

Se especula con que haya un acto grande campaña en las próximas semanas; antes del cierre de campaña. “Seguramente algo vamos a hacer. No creo que esta semana que viene”, decían este viernes por la noche fuentes de UxP. Una de las locaciones para avanzar con una potente foto podría ser la ciudad de La Plata.

