Maximiliano Pullaro y Carolina Losada pelean voto a voto en Santa Fe una PASO con fuerte impacto nacional

Carolina Losada y Maximiliano Pullaro

Enviada especial a Santa Fe - El precandidato que gane la PASO de Juntos por el Cambio este domingo será el próximo gobernador de Santa Fe. Es lo que pronostican los encuestadores y armadores opositores. Es por eso que todas las miradas estarán puestas en la interna que disputarán Maximiliano Pullaro y Carolina Losada. El espacio opositor también cuenta con una postulante del Socialismo, Mónica Fein, que -aunque no cuenta con grandes chances de imponerse- cumplirá un rol importante durante los comicios y en la construcción del armado para las generales.

La disputa entre Losada y Pullaro tiene una influencia nacional importante. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich quieren sumarse a la foto de la victoria. Ayer confirmaron sus presencias sin importar los resultados. El ala moderada de Juntos por el Cambio quiere repetir el escenario de San Juan, donde Marcelo Orrego rompió con 20 años de hegemonía peronista. Los halcones, en cambio, quedaron a un paso de ganar en Córdoba.

Después del territorio bonaerense, Santa Fe es una de las provincias importantes para las elecciones nacionales por el lugar que ocupa en el padrón. De hecho, las encuestas dan por descontado que en las generales del 10 de septiembre Juntos por el Cambio vencerá al peronismo local. Pero en el entorno de Losada advierten: “No subestimaría al peronismo”.

Patricia Bullrich, Carolina Losada y Federico Angelini

La senadora radical alteró la campaña por la Gobernación al adelantar que no acompañará a Pullaro si pierde la PASO y que, en caso de ganar, no lo sumará a su espacio para pelear las generales. “Vamos a ser tajantes y estrictos en cuanto a la transparencia y valores que expresen todos los que se sumen”, explicaron desde su entorno, quienes vinculan a su rival con el narcotráfico. Aunque en privado su postura generó malestar y sorpresa entre los halcones de Juntos por el Cambio, la ex periodista recibió el apoyo de Bullrich y Mauricio Macri.

Te puede interesar: Casi 6 mil policías, 700 patrulleros y especial atención en Rosario: cómo será el dispositivo de seguridad para las PASO de Santa Fe

Según pudo reconstruir Infobae, en las últimas horas el enfrentamiento entre Pullaro y Losada se profundizó. La senadora radical lo denunció por haber roto la veda electoral al brindar una entrevista radial con la periodista Romina Manguel. Además, en su entorno ratifican que después de las PASO no buscarán la unidad. “Sería contradictorio”, dicen.

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Así como Losada se siente fuerte en Rosario, Pullaro cree que hará la diferencia con el interior de la provincia. Para eso, cuenta con el apoyo de 180 intendentes y jefes comunales, según informaron desde su entorno. Además, contará con la ayuda de 7 mil fiscales para este domingo, un factor clave para garantizar una victoria.

El ala moderada de Juntos por el Cambio cree que los santafesinos inclinarán la balanza por la experiencia en gestión, aunque reconocen que la pelea será voto por voto. También dejaron trascender que Pullaro recibió llamados de dos halcones, entre ellos Alfredo Cornejo, para pedirle que -en caso de ganar- no se muestre como aliado de Rodríguez Larreta.

El Socialismo apostará este domingo a que la interna de Pullaro y Losada no los deje muy lejos del podio. Mónica Fein asegura que “habrá sorpresas” gracias a la campaña “propositiva” que llevaron adelante. En ese sentido, su equipo estratégico cree que se logró instalar una diferencia dentro de la interna del Frente de Frentes donde protagonizaron las acusaciones y denuncias cruzadas entre los principales precandidatos.

“Creo que el domingo vamos a ser una sorpresa. Esta interna es un debate de a tres, estamos confiados en el resultado”, expresó Fein en una entrevista.

Seguir leyendo: