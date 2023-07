Los intendentes del peronismo muestran su peso territorial y empujan la campaña de Sergio Massa y Axel Kicillof

Massa y Kicillof escoltados por dirigentes territoriales como Gabriel Katopodis, Fernando Moreira y Verónica Magario

“En José C. Paz y a un mes de las PASO estamos unidos por una Argentina justa, libre y soberana. Tenemos el futuro en nuestras manos”. El mensaje que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, publicó en sus redes sociales un flyer oficial de campaña compuesto con la imagen de Sergio Massa, Axel Kicillof y suya es la señal de que los intendentes del conurbano por ahora juegan un pleno en la oferta de Unión por la Patria. Que la publicación la haya hecho Ishii es todo un síntoma.

El hombre del poncho e intendente del distrito de la Primera sección electoral fue uno de los que mostró su malestar por lo que había sido el cierre de listas del peronismo. Días después de conocerse las candidaturas, apuntó contra el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner por la negociación en las listas e incluso reclamó la renovación de autoridades en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Hoy, esa secuencia no fue olvidada, pero quedó atrás.

Máximo Kirchner junto a Mario Ishii

En las últimas horas los intendentes del conurbano bonaerense salieron encolumnados a respaldar la candidatura presidencial de Sergio Massa y de Axel Kicillof. La acción diagramada fue para correrse de la discusión de un eventual corte de boletas si las proyecciones electorales no son las esperadas.

Por estructura y despliegue territorial, los intendentes interpretan que le pueden aportar más a la boleta de Unión por la Patria que lo que acumula Kicillof o Massa. El propio gobernador se los marcó en la reunión que mantuvo semanas atrás en una cumbre de campaña en la ciudad de La Plata. “Es de abajo hacia arriba”, explicó. Esa frase sugiere también una demanda y necesidad de Kicillof hacia los jefes comunales.

Te puede interesar: Una mujer le reprochó a Kicillof porque no se cumplen los 180 días de clase en las escuelas bonaerenses

Por eso en cada actividad, el mandatario provincial se muestra con los intendentes. Este jueves lo hizo en Ezeiza con Alejandro Granados y en San Martín con Fernando Moreira y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; que es el jefe político de ese distrito de la Primera sección electoral.

En San Martín, junto al intendente, Kicillof no dudó: “Espero que el que está de este lado -por Moreira que estaba ubicado a su derecha- sea el próximo intendente de San Martín y no lo digo solo por cariño, por afinidad, lo digo por una provincia que tiene mucho para dar pero necesita de un gobierno sensible, humano, que piense en trabajo, salud y educación”, planteó durante la inauguración de la remodelación del Parque Yrigoyen del municipio; un acto del que también participó el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Kicillof llenó de elogios a Massa durante el acto que compartieron este jueves en el municipio de General San Martín

En San Martín habrá una interna entre el intendente y el diputado nacional referenciado en el Movimiento Evita, Leonardo Grosso. A priori, se espera que sea una PASO sin mayores cruces internos. Por lo pronto, el gobernador hizo un fuerte pronunciamiento por el actual intendente.

A Massa, le agradeció el trabajo como ministro. Detalló que “el pueblo de la Provincia contó con un ministerio de economía a nivel nacional que conoce al detalle nuestra provincia”. Al igual que como Moreira, dijo sobre Massa: “Espero que el que está al lado mío como ministro de Economía, y no tengo ninguna duda que va a ocurrir, sea el próximo presidente de la república”.

A la par, los intendentes se muestran activos en la campaña y en el respaldo explícito a Massa. Dicen que en sus distritos el peronismo está competitivo; pero buscan despegarse de la idea de un corte de boleta. Por eso este jueves el Jefe de Gabinete bonaerense y uno de los referentes del peronismo bonaerense, Martín Insaurralde, planteó que “Massa será un gran presidente”. Lo reconocen como primus inter pares, por su gestión como intendente del municipio de Tigre.

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde

“Para nosotros, que fuimos intendentes, nos da tranquilidad que él lo haya sido porque quiere decir que conoce a la perfección lo que es trabajar con los problemas cotidianos de la gente, conoce el día y día y eso es muy importante a la hora de gestionar”, agregó el funcionario de la gestión de Kicillof; de quien agregó que junto al gobernador están “trabajando para transformar la vida de las y los bonaerenses”.

En las últimas horas, Massa también sumó el respaldo de un dirigente de peso de la Primera sección electoral como el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. El jefe comunal, que irá por su reelección, sostuvo sobre el candidato presidencial que “nadie va a trabajar mejor con los intendentes que quien fuera uno de los mejores intendentes de la Argentina. Único candidato a Presidente que hizo todo el “cursus honorum”.

En lo que resta de la campaña, Kicillof seguirá recostándose en los intendentes peronistas cada vez que visite algún distrito propio; incluso si ese intendente tiene internas, como ocurrió este jueves en San Martín o días atrás en La Matanza cuando eligió entregar netbook del programa Conectar Igualdad bonaerense junto su intendente Fernando Espinoza, siempre se mostrará con los jefes comunales.

Este viernes, Kicillof irá al municipio de Tapalqué para participar de la inauguración del Parque Termal. Será recibido por el intendente, Gustavo Cocconi. El sábado entregará escrituras en el distrito de Mar Chiquita en la Quinta sección electoral junto al jefe comunal, Jorge Paredi.

Seguir leyendo: