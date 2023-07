Tras la foto de unidad, el kirchnerismo se enfoca cada vez más en retener la provincia de Buenos Aires

Máximo Kirchner durante un acto de campaña en Lanús

El cierre de listas y la estrategia electoral adoptada por Unión por la Patria enfrió una tensa discusión que duró semanas hasta que llegó el 24 de junio, cuando finalmente se oficializó que el candidato presidencial sería Sergio Massa, tras la declinación de una PASO que asomaba compleja. Un proceso que también decantó en la candidatura de Máximo Kirchner como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y a los funcionarios leales al presidente Alberto Fernández dentro de esa lista que encabeza el presidente del PJ bonaerense. Ahora, con los diferentes actores transitando el tiempo de campaña, los candidatos a diputados del peronismo por la provincia de Buenos Aires se mueven con autonomía y en actividades por separado.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, encabeza actos por el conurbano bonaerense. Participó del lanzamiento de varias listas a intendentes en la Primera y Tercera sección electoral y despliega su propia agenda. Lo sigue la estructura del PJ bonaerense y de La Cámpora. Kirchner está involucrado cien por ciento en la campaña de Unión por la Patria en el distrito de mayor peso electoral.

Este martes encabezó un acto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Argentino (SMATA) en La Matanza junto al secretario adjunto del gremio y tercer candidato a diputado nacional, Mario “Paco” Manrique, el secretario general del sindicato, Ricardo Pignanelli; la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, Julián Domínguez y Débora Giorgi.

Allí, Kirchner planteó que “en esta elección se define si la Argentina quiere volver a perder tiempo o empezar realmente a construir uno nuevo”, y que “no basta con la actitud que cada uno y cada uno de nosotros asuma, porque les quiero ganar, y nosotros solos no podemos. Necesitamos que ustedes más allá de los problemas que tienen todos los días, de lo difícil y la situación económica, se comprometan no con una fuerza política, sino con su propio destino y con su propio país. No habrá manera de detener la voracidad de esta gente si el pueblo no se involucra en su destino”.

Durante el acto en La Matanza, el diputado también habló sobre el flamante Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. La inauguración de la obra sirvió también para conseguir lo que será una de las pocas fotos de unidad plena de Unión por la Patria, con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa juntos. Una secuencia que se repite también con las segundas líneas dirigenciales pese a que sean compañeros de boleta -por ejemplo- en la categoría de diputados nacionales.

Te puede interesar: El peronismo apuesta a que Larreta y Bullrich lleguen desgastados a las PASO por su interna y Massa fidelice el voto K

Hasta el momento, lo sucedido en Salliqueló no tuvo el mismo correlato en el recorrido electoral de Unión por la Patria. Mientras el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires hace sus apuestas en algunas internas distritales y se mueve en sintonía política con intendentes del conurbano, su compañera de lista Victoria Tolosa Paz -que está número dos en la boleta-, despliega la agenda del ministerio de Desarrollo Social para mostrar actividades de campaña.

Luego del cierre de lista y la referencia pública que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner, Tolosa Paz siguió con su agenda visitando intendentes del peronismo y mostrando su gestión ministerial. Pese al ruido político, los intendentes no le cierran la puerta a la funcionaria cercana al presidente Alberto Fernández. Más bien todo lo contrario.

En los últimos días, Tolosa Paz recorrió Las Heras, Escobar, Morón, Berisso, Ezeiza, Florencio Varela y Esteban Echevarría. Allí se reunió con los intendentes Javier Osuna, Ariel Sujarchuk, Lucas Ghi, Fabián Cagliardi, Gastón Granados, Andrés Watson y Fernando Gray. Con la agenda de cuidado, el abordaje integral y la infraestructura para la primera infancia, la ministra tiene llegada directa a los intendentes del conurbano; muchos de los cuales habían manifestado antes del cierre de lista un acompañamiento a una eventual candidatura de Eduardo de Pedro por sobre la de Daniel Scioli; situación que finalmente quedó desarticulada.

Tolosa Paz de recorrida en Morón junto a su intendente, Lucas Ghi

Así como Kirchner acompaña a candidatos locales, que van a internas lo mismo hace Tolosa Paz. El gesto más explícito del presidente del PJ bonaerense fue cerrar el acto de lanzamiento de Damián Selci en Hurlingham que irá a una interna contra el intendente Juan Zabaleta o en Lanús, donde La Cámpora tiene su propia apuesta con el concejal Julián Álvarez que se deberá someter a una interna contra las listas de Nicolás Russo y de Agustín Balladares. Tolosa Paz tiene sus propias disputas distritales a través de su corriente Camino a la Victoria.

Esta semana, por ejemplo, estuvo de recorrida en el municipio de 9 de Julio. Unión por la Patria irá a internas en ese distrito. La apuesta de la ministra es la lista que encabeza la concejal de ese municipio del noroeste de la provincia, Nancy Grizutti que irá a una PASO contra la candidata del kirchnerismo, la senadora provincial María Elena Daffunchio. A esta precandidatura que se considera clave para su espacio se le suma también la de Liz Díaz en Tres de Febrero y Pablo Larrosa en Trenque Lauquen.

El canciller Santiago Cafiero -que es el quinto candidato a diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, en un pedido y acuerdo hecho por el presidente- también transita la campaña apoyándose en su gestión.

El martes último, por ejemplo, visitó el municipio de Florencio Varela y se reunió con su intendente, Andrés Watson con quien recorrió la empresa del Grupo LCV, radicada en el parque industrial de Florencio Varela y que presta servicios a Vaca Muerta.

Seguir leyendo: