Se difundieron los spots de campaña de Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

El spot de campaña de Sergio Massa

Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich terminaron de difundir este sábado los spots de campaña, de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto. Desde el oficialismo hicieron hincapié en el mensaje de unidad y defender la Patria, mientras que los referentes de Juntos por el Cambio se centraron en las críticas al Gobierno.

Massa eligió el lema “La Patria sos vos. Vamos a defenderla”. Se trata del primer spot de Unión por la Patria que muestra a cada uno de los argentinos en su lugar de desarrollo. El material audiovisual plantea micro historias personales como “expresión de la patria y la unidad”, según expresaron los responsables del equipo de campaña.

En el video aparece Agustín Rossi, el compañero de fórmula de Massa, y Eduardo “Wado” De Pedro, quien es valorado dentro del peronismo por su decisión de bajar su candidatura presidencial en pos de la unidad del oficialismo. Es por eso que buscaron instalar el mensaje de que “Unión por la Patria expresa unidad en la diversidad”.

El spot se anticipa un día a la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, según explicaron, “es la marca de gestión de la coalición hacia el futuro. Porque pasamos de ser un país agroexportador a uno también energético exportador. Porque con el gasoducto generamos las divisas para pagar al FMI y recuperar independencia económica y soberanía política. Y porque con el gasoducto terminado en tiempo récord crecen las comunidades pymes y fábricas que se conectan al gas y producen crecimiento económico”.

El spot de campaña de Horacio Rodríguez Larreta

Más temprano, Rodríguez Larreta difundió su spot con escenas que fueron recreadas pero, según explicaron en un comunicado, son “situaciones reales”. En cada escena se repite la misma acción: una persona tira un papel al fuego, que remite a una tradición, una costumbre, donde lo que se escribe y se tira al fuego es algo que queremos cambiar”.

En el video aparece un jubilado que escribe que no llega a fin de mes; una joven con miedo esperando de madrugada en la parada de colectivo; un cocinero en un negocio de barrio al que cada día que pasa le va peor; una mujer en su casa que cada vez puede comprar menos; un chico al que tuvieron que cambiarlo de colegio y un trabajador que no le pudo festejar el cumpleaños a su hija.

El último papel lo muestra el propio Rodríguez Larreta y el mensaje reza: “Este país no tiene arreglo”, algo que suele decirse de la Argentina. En contraposición, el jefe de Gobierno cierra: “Este país sí tiene arreglo”.

Desde el entorno del precandidato informaron que las escenas cotidianas que aparecen en el spot fueron recreadas, pero las situaciones descritas en cada papel son de personas reales que, a través de una convocatoria en redes sociales, contestaron una pregunta: “¿Qué perdiste en estos últimos cuatros años?”. Esa fue la consigna, publicada en distintas plataformas digitales, que recibió más de diez mil respuestas, y entre ellas, fueron seleccionadas las seis situaciones que aparecen en el spot.

El spot de campaña de Patricia Bullrich

Ayer se difundió el spot de Bullrich donde se la ve en primer plano enviando un mensaje: “Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un técnico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina”, expresa la presidenta del PRO en uso de licencia y agrega: “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”.

“Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, no es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio”, finaliza.

El video de Bullrich generó una polémica. A lo largo de los 84 segundos que dura el video de campaña, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, critica lo sucedido en el país en los últimos años. Pero el periodista Ignacio Corral, que trabaja en diversos medios, que comentó: “Este testimonio que usa Patricia Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental ‘Comer en la calle’ que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri”.

Junto a su posteo en redes sociales, el periodista compartió un enlace al documental donde también en el segundo 13 aparece la misma mujer, llamada Silvana, diciendo la misma frase, con la misma ropa, pero con un plano más abierto.

