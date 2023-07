Un sector de la UTA adelantó el paro de colectivos: comenzó a las 16 y afecta a todo el país

Luego de varias semanas de negociación entre el gremio, las empresas y el Gobierno, un sector de los trabajadores de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) anunciaron que adelantaron el paro nacional de colectivos previsto para esta medianoche y, de esta manera, comenzará a las 16 del jueves y afectará a todo el país.

La medida de fuerza incluirá a todos los colectivos del grupo DOTA, que es el más crítico de la gestión del secretario general del sindicato, Roberto Fernández. En este sentido, a través de un duro comunicado, lo acusaron de “negociar los salarios a la baja” e “imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”.

En el escrito difundido desde la organización, se quejaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires, donde ya Fernández no solo no consigue firmar un acuerdo - luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”.

Según señalaron, la medida de fuerza se debe a la falta de recomposición salarial desde enero, la cual debería ser de no menos de $400.000. Asimismo, indicaron que les adeudan las diferencias desde ese mes hasta junio y su incidencia en el aguinaldo. “En lo que va del año ya perdimos más de dos salarios enteros”, aseguraron.

En el marco del reclamo, ratificaron su decisión de suspender el servicio durante toda la jornada y solicitaron al secretario general del sindicato que abandone la representación del gremio.

“No nos comemos más los amagues de paro de Fernández. Que se corra, nosotros nos encargamos. Esta vez somos los trabajadores de la U.T.A. los que disponemos una retención de tareas por falta de pago desde las 16 hs. del día jueves 6 de julio y en todo el país”, subrayaron.

Y concluyeron: “Nos pueden engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no nos pueden engañar a todos todo el tiempo. Fernández, cumplí tu promesa: ándate del gremio (y llevatelo a Kiener)”.

El grupo DOTA es dueño de 180 líneas de colectivo. En la región del AMBA, las afectadas serán: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188-256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 - 435 - 503- 514- 520 y 570.

Al respecto del corte del servicio, informaron a sus usuarios: “Lamentamos profundamente las consecuencias que estas circunstancias, ajenas a nuestra responsabilidad, puedan ocasionar. Queremos asegurarles que estamos trabajando arduamente para encontrar una solución que permita mantener la calidad y la continuidad de los servicios de transporte en nuestra región, como hemos hecho ante cada promesa incumplida desde las autoridades”.

El adelanto del paro de colectivos se da horas después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara en la noche del miércoles un corte total del servicio en las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el próximo viernes. Este, a diferencia de las ocasiones anteriores, no puede ser desactivado por el Gobierno mediante el dictado de la conciliación obligatoria.

La línea 9 es otra de las que parará este jueves

Según dieron a conocer desde el gremio, la disputa comenzó luego de la última reunión paritaria, en la que las autoridades nacionales concedieron el incremento que exigían los representantes sindicales y dijeron que una buena parte de esa suba debía ser aportada por las empresas de transporte, que se retiraron del lugar sin firmar el acuerdo.

Las compañías se negaron a avanzar con las negociaciones al sostener que no tienen los recursos económicos como para hacer frente a ese gasto, por lo que reclamaron una actualización del monto que reciben en concepto de subsidio estatal para poder pagar los sueldos con el aumento correspondiente.

