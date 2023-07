Mauricio Macri estuvo con Willy Magia en Córdoba e hizo aparecer un asado

Mauricio Macri con Rodrigo de Loredo en Córdoba

En el marco de la campaña rumbo a las Elecciones 2023, el expresidente Mauricio Macri estuvo en Córdoba capital con el objetivo de acompañar al dirigente radical Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la ciudad por Juntos por el Cambio.

El próximo 23 de julio se desarrollarán las elecciones en la ciudad de Córdoba y De Loredo se presentará en fórmula con la referente del PRO, Soher El Sukaria.

La agenda de eventos del exmandatario nacional incluyó un reconocido mago cordobés, “Willy” Magia, famoso por sus videos en la previa de los partidos de Belgrano y en la Copa del Mundo de Qatar. Y junto al ilusionista, el expresidente ayudó a hacer aparecer un asado.

Mauricio Macri estuvo de campaña en Córdoba y junto a un mago hizo aparecer un asado

El video del truco de magia en el que participó Macri se volvió viral rápidamente, y muchos de los seguidores del referente del PRO afirmaron que se trató de un mensaje para el gobierno nacional, que durante la campaña del 2019 había hecho un spot en donde un trabajador se lamentaba porque no podía organizar más asados con su familia.

“Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar”, prometía la publicidad. Sin embargo, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el consumo se vio afectado por un aumento de casi 500% en el índice de inflación.

El respaldo de Macri a De Loredo

El fundador del PRO participó de un evento junto a emprendedores en Córdoba, de un taller con vecinos en la plaza de barrio Alejandro Centeno, de una caminata por las calles de la ciudad y finalmente en la cena de recaudación organizada por el comando de Juntos por el Cambio. En ese marco, Macri hizo referencia al proyecto de De Loredo para terminar con la inseguridad, solicitando a la provincia que traspase la Policía a la órbita de la ciudad. Se trataría de 10.000 agentes de policía, equipamiento y presupuesto.

Esta idea, tuvo total aceptación en el Mauricio Macri: “Me parece una propuesta muy buena, me parece buenísimo realmente que los cordobeses tengan su propia policía, que esté más cerca el control de la policía en manos del intendente, que está más cerca que el gobernador de sus ciudadanos. En la Ciudad de Buenos Aires funcionó y la tuvimos que hacer solos porque el kirchnerismo no aceptaba el mandato constitucional de traspasar a una policía”.

“Los resultados han sido muy buenos, así que creo que es una gran propuesta que ha hecho Rodrigo (De Loredo) y espero que el gobernador acepte traspasarle a la policía para que Rodrigo pueda hacerse cargo y que la ciudad recupere la tranquilidad”, aseguró en su discurso.

Mauricio Macri junto a Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de Córdoba capital

Sobre las elecciones a gobernador en la provincia, en las que Luis Juez representó a Junto por el Cambio, el dirigente nacional aseguró que fueron “muy parejas” y que “Llaryora (gobernador electo) tendrá que gobernar en una nueva realidad, teniendo que dialogar con la oposición y eso es bueno para todos”.

Asimismo, el expresidente de la Nación volvió a pronunciarse en contra del pedido de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y su fuerza a Juntos por el Cambio.

“No entiendo las decisiones que viene tomando (Rodríguez Larreta) o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder. Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada”, manifestó Macri.

“Willy Magia”, el mago que transforma el agua en fernet

Si bien es abogado y corredor inmobiliario, Guillermo Massa sin embargo es popularmente conocido como Willy Magia. El famoso mago cordobés se volvió influencer en redes sociales por promover sus impresionantes trucos y espectáculos. Pero se principal truco, y que lo lanzó al reconocimiento popular, fue la habilidad de transformar el agua en fernet, bebida muy popular en Córdoba.

"Willy magia", el mago que transforma el agua en fernet

En su sitio web personal, el mago se define como “Willy Magia es una marca, un showman, un creador de ilusiones y efectos mágicos que sorprende, divierte y cautiva desde una perspectiva moderna e innovadora”.

