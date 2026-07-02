Crimen y Justicia

Maniataron a tres personas en un comercio de San Juan y se llevaron la recaudación del día

Los asaltantes actuaron con armas de fuego y un cuchillo. Aprovecharon cuando el dueño salió a la puerta a despedir a un cliente

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Vista de calle con edificios, árboles, varios automóviles, una motocicleta con dos personas en la acera y una pared con grafitis en primer plano
El local asaltado (Google Maps)

Un violento episodio sacudió a la ciudad de San Juan, cuando un grupo de cuatro jóvenes perpetró un asalto en el comercio, ubicado sobre avenida Alem, a pocos metros de la calle 25 de Mayo. Los redujeron y los maniataron.

El hecho dejó tres personas reducidas y una importante cantidad de bienes sustraídos, mientras la investigación policial continúa y los sospechosos permanecen prófugos.

El asalto ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del viernes, un horario en el que el tránsito peatonal y vehicular en la zona suele ser considerable. Sin embargo, la noticia circuló en los últimos días.

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Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el propietario del local salió a despedir a una visitante, cuando fue interceptado por cuatro jóvenes. Uno de los asaltantes se acercó simulando interés comercial, preguntando si en el local vendían semillas, para luego, junto al resto del grupo, empujar al comerciante y a su acompañante hacia el interior del establecimiento.

Dentro del comercio, y según informó el portal El Tiempo de San Juan, los agresores exhibieron armas de fuego y un cuchillo, intimidando a las víctimas y exigiendo que se acostaran en el piso. Para inmovilizarlas, utilizaron precintos y ataron sus manos, impidiendo cualquier reacción o intento de auxilio. En la planta alta del inmueble, un empleado fue sorprendido, golpeado en la cabeza y también reducido por los delincuentes, que lo dejaron inmovilizado junto a los otros dos presentes.

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Una vez que las tres personas fueron neutralizadas, la banda recorrió el local y procedió a cargar en bolsas de residuos distintos productos y mercadería, incluyendo luminarias LED, pipas, filtros, encendedores y otros accesorios, empleados habitualmente para el cultivo de cannabis. Además, los ladrones se apoderaron de aproximadamente 500.000 pesos en efectivo y de tres teléfonos celulares de las víctimas.

De acuerdo con la información recabada, los cuatro jóvenes señalados como responsables del asalto lograron escapar antes de la llegada de los efectivos policiales. Hasta el momento, permanecen prófugos y la Policía de San Juan mantiene activa la investigación para dar con su paradero.

Hace dos semanas, se registró un robo similar en Córdoba. Esta vez, la víctima fue un productor agropecuario de Colonia Tirolesa. Los delincuentes ingresaron de noche a su casa, lo golpearon, lo maniataron con cables y lo retuvieron unos 30 minutos.

El ataque ocurrió en una vivienda sobre la ruta A74, a la altura del kilómetro 16. El hombre contó en diálogo con ElDoce.tv que regresaba de trabajar y que, tras pasar por una verdulería, fue sorprendido por la espalda al descender del vehículo. “Cuando bajé de la camioneta me vine de boca. Pensé que me había mareado o algo, pero cuando me quise levantar sentí que tenía a uno atrás con el arma. Me dijo: ‘Vos ya sabés qué es esto, así que no hagas nada’”, relató el productor agropecuario.

Los delincuentes escaparon en una Chevrolet S10 tras desvalijar una casa en Córdoba (Fuente: ElDoce.tv)
Los delincuentes escaparon en una Chevrolet S10 tras desvalijar una casa en Córdoba (Fuente: ElDoce.tv)

Según su testimonio, al menos tres de los asaltantes estaban armados y llevaban pasamontañas. Dijo que uno le dio un culatazo en la cabeza, lo obligaron a quedarse boca abajo mientras le quitaron las llaves de su Chevrolet S10 y de su casa, donde ingresaron. Una vez adentro, le sacaron el celular, revisaron sus cuentas y lo forzaron a transferir $400.000.

También afirmó que lo ataron de manos y pies con cables, mientras uno lo custodiaba con un arma y los demás recorrían la vivienda en busca de objetos de valor. “Estaba medio nervioso. Me decía que me conocía, que no me hiciera el vivo porque sabía quiénes eran mi madre y mi padre”, aseguró.

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