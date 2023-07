Los movimientos sociales oficialistas respaldarán la precandidatura presidencial de Sergio Massa

Los Movimientos Sociales oficialistas respaldarán la candidatura de Sergio Massa

“Los melones se van acomodando sobre el carro”, sintetiza uno de los líderes sociales que desde el comienzo de las discusiones por las precandidaturas en Unión por la Patria impulsó una “lista de unidad para ganarle a la derecha”. En concreto habla sobre la nominación de la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi; en vez de la de Eduardo “Wado” de Pedro-Juan Manzur y una posible interna de estos con Daniel Scioli. Si por entonces no había un precandidato que agrupara a la mayoría de los líderes de las organizaciones oficialistas, la nominación del ministro de Economía terminó atomizar las opiniones.

Sin embargo, después de maratónicas reuniones entre los principales referentes del PJ; del kirchnerismo, dirigentes sociales, y elecciones provinciales con resultados dispares, como la derrota del peronismo sanjuanino después de 20 años de hegemonía; las frutas se fueron acomodando solas en el carro, como dice el dicho campero recordado por el referente social.

Somos Barrios de Pie, la organización que coordina a nivel nacional Daniel Menéndez, secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, es el primer movimiento en anunciar su apoyo explícito a la precandidatura presidencial de Massa.

“A los ‘90 no volvemos nunca más”, comienza el comunicado que difundirá hoy la organización que junto al Movimiento Evita fundaron el partido político La Patria de los Comunes para disputar espacios de poder en territorio bonaerense.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, harán público su apoyo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa. Apoya la reelección del gobernador bonaerense Axel Kicillof

“Desde el Movimiento Nacional Barrios de Pie saludamos el punto de unidad logrado al interior de nuestro espacio Unión por la Patria. Nos comprometemos a realizar todo nuestro esfuerzo militante para extender la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi como punto más alto de unidad para construir una Argentina con más derechos, más inclusión y con plena justicia social”, continúa el documento.

En diálogo con Infobae Menéndez agregó que “también valoramos el rol de los movimientos populares, los debates que impulsa Juan Grabois y los avances logrados en la construcción de discusiones en territorio que permitan renovar un proceso de representación política al interior del espacio”.

La mención al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos y Frente Patria Grande no es casual. El abogado cercano a CFK y Máximo Kirchner decidió competir en la interna del oficialismo, tal como había anticipado, si en las PASO de la alianza gobernante no estaban los nombres del ministro del Interior o del gobernador Axel Kicillof.

La mayoría de los movimientos sociales apoyan la formula presidencial de unidad conformada por el ministro de Economía y el Jefe de Gabinete de Alberto Fernández (Presidencia)

Dentro del PJ afirman que la precandidatura del líder social es “testimonial”. Como sea Grabois cumplió con su palabra y aprovecha los espacios para fustigar a su adversario interno como volver a exigirle al ministro de Economía la implementación de un Salario Básico Universal. A través de su cuenta de Twitter el lunes escribió: “Lo que no podemos seguir aceptando es una Argentina que crece pero no distribuye. Nuestro pueblo trabaja mucho, pero el salario no alcanza. Aumento salarial para trabajadores registrados, salario universal para trabajadores informales en transición a la formalidad”, pidió.

“Hay una Argentina entera que trabaja sin derechos y accede a salarios de pobreza. Para revertir esta situación que millones padecen dramáticamente y que podría empeorar, es imprescindible retener el Gobierno nacional y avanzar definitivamente en el camino de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Hacerlo implica necesariamente seguir un camino de unidad”, dice el comunicado de Barrios de Pie. Un párrafo que podría ser subscripto por el propio Grabois.

El texto en apoyo a la fórmula Massa-Rossi, firmado por Menéndez y los principales dirigentes que también integran La Patria de los Comunes agrega: “Enfrente está la derecha, están los discursos de odio, la flexibilización laboral y las amenazas de privatización de empresas públicas y reducción del Estado Nacional. Ya vivimos los penosos cuatro años de Mauricio Macri en la que reinó la especulación, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Tenemos la certeza de que no podemos volver más a un gobierno neoliberal que le ponga el freno al desarrollo de nuestra patria”.

La ley de Tierra, Techo y Trabajo es impulsada por los movimientos sociales oficialistas (Foto: Gustavo Amarelle/DDC)

Por esa razón, Menéndez, un dirigente que apoyó la reelección de Kicillof antes que el resto de los militantes sociales, entiende que “para no volver a los 90, los movimientos populares tenemos que ser parte de la solución a los problemas que tiene nuestra patria. Es imprescindible honrar el acuerdo social con las mayorías populares de nuestra nación y darle solución directa a ese padecimiento de millones respondiendo con urgencia y direccionando las políticas transformadoras que hoy en día son tan necesarias. Estamos convencidos que en Unión por la Patria vamos a construir un proyecto de país que se asiente en el trabajo y la inclusión”.

El funcionario le aseguró a este medio que el próximo sábado, en una actividad que compartirán con el ministro del gabinete de Fernández, le presentarán por escrito una serie de medidas sobre la economía popular para que Massa impulse si llega a la Casa Rosada y que coinciden con las que propusieron la mayoría de los movimientos sociales oficialistas como la ley de Tierra, Techo y Trabajo, que incluye el Salario Universal, tierra para los pequeños productores y las familias sin techo y un ministerio de la Economía Popular para institucionalizar las alternativas realistas para los excluidos de la ciudades y las ruralidades.

Desde la Unión Trabajadores de la Economía Popular ya habían sostenido que “el ministerio de la Economía Popular sería un organismo clave para organizar y planificar los distintos órganos que el Estado tiene desperdigados a lo largo de los distintos ministerios para desarrollar políticas más eficientes”.

Si el reclamo por el nuevo ministerio quedará plasmado en el papel el sábado aún no está decidido, pero sí se lo harán saber. Menéndez también anunció que a partir de los próximos días las organizaciones sociales, como lo hicieron en 2021, realizarán una “campaña puerta a puerta en los barrios populares para fortalecer la candidatura presidencial de Massa”.

Seguir leyendo: