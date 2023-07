Martín Lousteau: “Jorge Macri no quiere debatir”

Martín Lousteau, candidato a jefe de Gobierno porteño

Luego de que se iniciara la campaña electoral camino a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Martín Lousteau volvió a apuntar contra Jorge Macri, por su candidatura al cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Jorge Macri no quiere debatir”, acusó el radical.

El senador nacional reveló estar dispuesto a un debate electoral previo a los comicios primarios, como forma de defender la autonomía que posee la Capital Federal. “Esta es una Ciudad Autónoma con derecho a debatir los temas de la ciudad”, señaló para después argumentar que “por eso, es que es una elección concurrente”.

“Jorge Macri no quiere debatir. La condición que puso el equipo es que, si hay debate presidencial, hay debate local”, lanzó el funcionario público al mencionar que en el territorio porteño “hubo debate todos los años desde 1996″. Asimismo, Lousteau aclaró: “Dicen que es una decisión del PRO y no es una decisión del PRO”, en referencia a los argumentos que presentaron para no someterse al cruce de propuestas electorales desde el sector con el que competirá en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

En medio de una entrevista para el programa “Somos buenos” de TN, el economista defendió su postura al manifestar que “es una cultura que queremos defender”, luego de que recordara que en 2015 había debatido con Graciela Ocaña en las PASO y, posteriormente, con Horacio Rodríguez Larreta. “Horacio debatió con Gabriela Michetti y después debatió conmigo”, remarcó el aspirante a jefe de Gobierno porteño para contraponer la decisión actual que tomó esa sección del PRO tras negarse a participar del debate electoral realizado por el ciclo de la misma señal “A dos voces”.

El senador criticó el cambio de distrito que realizó Macri tras haber sido intendente de Vicente López (Crédito foto: Franco Fafasuli)

Por otro lado, Lousteau volvió a desacreditar la decisión de Macri de postularse en CABA al plantear: “Yo creo que los cambios de distrito están mal. La crítica que yo hago es distinta, tiene que ver con el compromiso y la vocación”, en referencia a los antecedentes del candidato del PRO como intendente de Vicente López y la presunta falta de aliados que conozcan cómo funciona y la historia del territorio porteño. “Es un cambio de domicilio porque él intentó ser gobernador y no lo logró”, denunció tras señalar: “Yo no busco poder personal, busco un equipo que pueda aportar una mirada distinta”.

Sin embargo, desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires descartaron las impugnaciones presentadas por Vanisa Biasi, del Frente de Izquierda, así como también por Eugenio “Nito” Artaza y Juan Pablo Chiesa, de Aptitud Renovadora, por considerarlo como un ciudadano apto para competir. “El Sr. Jorge Macri cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de jefe de Gobierno”, dictaminaron los jueces al argumentar que participó de los comicios celebrados entre 1987 y 1999, y que contó con dos domicilios en la ciudad entre 1981 y 2006.

Durante el lanzamiento de la campaña de Lousteau, los militantes chicanearon a Macri (Gustavo Gavotti)

Por su parte, el candidato reprobó la actitud de su contrincante al declarar: “Me parece pecar de soberbio decir que, porque administraste un municipio que tiene un poquito más de habitantes que Palermo, me digas que vas a administrar la ciudad”, para luego indicar que solamente había hecho “una escuela y un paso nivel”, durante los años que pasó en el cargo.

“Yo no hago un discurso fuerte”, se escudó Lousteau tras ser consultado sobre el acto de lanzamiento de su candidatura, en donde los militantes que lo acompañaron chicanearon a Macri al cantar la frase “¿De qué barrio sos?”. De la misma forma, el senador descartó que el cántico estuviera preparado de antemano al asegurar “Desde arriba del escenario no se entendía”, por lo que se enteró después de las repercusiones que causó. “Me pareció muy ocurrente, si lo hubiera entendido, me hubiera reído”, redobló.

