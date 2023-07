Los seis municipios opositores que mira Kicillof para asegurar la elección y no perder terreno en la Legislatura

Foto: PBA

Con las fórmulas ya definidas de Unión por la Patria, el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof avanzará en la estrategia fina hacia la elección del próximo 13 de agosto cuando las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) le dé tanto al oficialismo como a la oposición el verdadero termómetro electoral. Sin embargo, en la previa, ya hay marcadas seis ciudades del mapa bonaerense donde se harán los mayores esfuerzos para torcer una tendencia que viene dándose de 2015 a esta parte: la dificultad para el peronismo de ganar las elecciones.

Las seis ciudades destacadas son La Plata, Olavarría, Azul, General Pueyrredón con su cabecera Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca. Todas las ciudades son las de mayor peso electoral dentro de las secciones que integran y el resultado de su elección indefectiblemente impactando en la distribución de lugares tanto para el Senado como para Diputados bonaerense, donde hoy por hoy los números son ajustados y que en esta elección renuevan la mitad de sus integrantes. En el Senado hay una paridad de 23 bancas para el peronismo y 23 para Juntos por el Cambio. En Diputados el bloque del Frente de Todos tiene 42 lugares; mientras que Juntos por el Cambio 41 bancas. El resto se divide entre libertarios, la Izquierda más algunos aliados del peronismo que este año vencen mandato y no renovarán.

En la gobernación bonaerense ya corre la línea de que se le prestará “especial atención” a la campaña y la elección en los seis distritos mencionados que a nivel local son gobernados por Juntos. Esa “especial atención”, implica todas las visitas y recorridas posibles con Kicillof o ministros a la cabeza y asistencia permanente a la campaña.

De las seis ciudades en disputa hay una que durante la discusión de listas, Kicillof -y parte de su equipo- querían asegurar un candidato. Se trata de La Plata. Para la capital bonaerense la apuesta del gobernador era la candidatura de su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Fue, acaso, el único pedido que hizo el mandatario en la lluvia de demandas que acaeció durante el frenético cierre de listas.

Desde el año pasado, Alak volvió a recorrer la capital bonaerense en plan electoral. El ministro provincial gobernó La Plata durante 16 años. Además, desde hace años que el peronismo no logra un ordenamiento interno en la ciudad de las diagonales. Se esperaba que la presencia de Alak encarrilara el proceso, pero eso no pasó. Habrá una PASO con otras tres listas: la de Gastón Castagneto, presidente de Kolina en la provincia de Buenos Aires; la que encabeza Paula Lambertini, directora de ANSES La Plata y la del concejal Guillermo Escudero, que proviene del sector de los hermanos Bruera que fueron quienes en 2007 le arrebataron la intendencia a Alak hasta el 2015, cuando Julio Garro por el PRO ganó la elección y nunca más volvió a perder.

La Plata integra la Octava sección electoral y pone en juego tres bancas en el Senado bonaerense. Hoy, dos son representadas por Juntos y la restante por el peronismo. Quien encabeza la lista a senadores por la Octava sección electoral en Unión por la Patria, es la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout. Referencia de La Cámpora en el orden local, llegó a un acuerdo con Alak para que sea su compañero de Gabinete provincial el candidato a la intendencia.

General Pueyrredón, donde se encuentra Mar del Plata, también es un foco de atención importante para el impacto en la Quinta sección electoral. La candidata a intendenta será la titular de ANSES, Fernanda Raverta. La funcionaria cristinista buscará ir por la intendencia de su ciudad como ocurrió en 2019 cuando terminó imponiéndose Guillermo Montenegro del PRO que va por la reelección. Kicillof irá en varias oportunidades en la campaña a respaldar a Raverta.

La dirigente de La Cámpora, llegó a un acuerdo con el ex intendente Gustavo Pulti, que encabezará la lista de senadores provinciales por la Quinta sección electoral, donde el peronismo pone en juego 4 bancas de un total de once que se renuevan. El cierre, interpretan en UxP, es bueno entendiendo que en la última elección ejecutiva en Mar del Plata, Pulti consiguió el 11% de los votos; mientras que la diferencia entre Juntos y el Frente de Todos fue de 9.712 votos. Raverta también cerró con otras agrupaciones como Crear que tiene concejales propios y además no tendrá internas. Aunque Montenegro tampoco tendrá internas y además irá con la boleta de Patricia Bullrich y con la de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco habrá internas dentro de Unión por la Patria en Junín donde habrá una única candidata: Valeria Arata. Se trata de una diputada provincial con varios mandatos encima y una de las integrantes del Frente Renovador de Sergio Massa. Cuando Mario Meoni dejó la intendencia, el PRO ganó siempre las elecciones con Pablo Petrecca como candidato. El intendente del PRO jugará con Horacio Rodríguez Larreta. Junín forma parte de la Cuarta sección electoral. Es la ciudad de mayor peso electoral dentro de la Cuarta que este año elije 14 lugares en la Cámara de Diputados, de las cuales seis están en manos del Frente de Todos. El objetivo es engrosar ese número.

En la Séptima sección electoral se ubican Olavarría y Azul. La zona núcleo es compleja para las proyecciones electorales del peronismo que además presenta una fragmentación interna. Pese a todo, ambas ciudades, también están resaltadas para el objetivo trazado en La Plata. Kicillof visitó en reiteradas oportunidades Olavarría. Siempre lo hizo escoltado por el concejal Maximiliano Wesner de La Cámpora, que será uno de los candidatos a intendente.

En la Séptima se elijen seis lugares por la Cámara de Diputados. La integración actual es de tres bancas para Juntos y tres para el peronismo. Sin embargo, algunas proyecciones, posicionan a los libertarios con la posibilidad de acceder a una banca y que la integración quede con una eventual integración de tres lugares para Juntos, dos para el peronismo y uno para el espacio de Javier Milei.

En Olavarría, además de Wesner serán candidatos a intendentes en las PASO de Unión por la Patria, Eduardo Rodríguez, del Frente Renovador y Hernán Parra, de Olavarría al Frente un nuevo espacio que cuenta con el respaldo del senador provincial y ex intendente de Bolívar, Eduardo Bali Bucca.

Tampoco habrá una lista única de Unión por la Patria en Azul, la segunda ciudad detrás de Olavarría que acumula votos para la distribución de lugares en la Séptima sección electoral. Si bien, cada vez que se recorre Azul Kicillof casi siempre es recibido por Nelson Sombra, dirigente local y director de PAMI, que será uno de los precandidatos a intendentes hay dos opciones más en el peronismo: el presidente del PJ local, Joaquín Propato y el ex concejal, Omar Seoane.

Finalmente, en el sur bonaerense aparece la elección de Bahía Blanca como un desafío. Es tal el peso de la ciudad sureña en la Sexta sección electoral, que la dirigencia que cerró la lista seccional -es decir Máximo Kirchner en acuerdo con Martín Insaurralde- definieron que los tres primeros lugares sean de personas de Bahía Blanca.

Esa decisión, como contó Infobae, despertó el malestar de los intendentes de la región que avanzaron en el pedido de una reunión con el presidente del partido justicialista bonaerense, Máximo Kirchner. Por la Sexta se elijen, seis lugares de los cuales hoy tres son del Frente de Todos y otros tres de Juntos.

En lo que respecta a la intendencia de Bahía Blanca tampoco se llegó a una síntesis para disputar la intendencia que en Juntos también tendrá internas y donde su actual intendente, Héctor Gay, no irá por la reelección. Así las cosas, Unión por la Patria pondrá a competir al presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca Federico Susbielles; el gremialista Sebastián Más y Leandro Nievas, que iba a ser el candidato a intendente de la fallida postulación presidencial de Daniel Scioli y de Victoria Tolosa Paz a la gobernación bonaerense.

