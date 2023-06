Cierre de listas: Máximo Kirchner, Massa e Insaurralde lograron desactivar internas en varios municipios bonaerenses

Intendentes y 'sin tierra' en Lomas de Zamora con Insaurralde, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Wado de Pedro

La junta electoral de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires oficializó las listas que competirán por dicho espacio en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y terminó de coronar el poder decisorio de tres actores del peronismo: el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el candidato presidencial y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y los intendentes peronistas del conurbano encolumnados en el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Es que la junta, que preside el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires e intendente (en uso de licencia) de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, terminó “bajando” 31 listas locales que buscaban pelear en las PASO, en su mayoría contra la estructura dirigencial del peronismo.

Además de Nardini, el organismo está integrado por distintos referentes de La Cámpora, como Facundo Tinganelli, Margarita Recalde, Marina Moretti y Daniela Vilar; la presidenta del bloque de senadores bonaerense del Frente de Todos, Teresa García, los diputados provinciales Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús -que responden a Insaurralde-; los massistas, Rubén Eslaiman y Ramiro Gutiérrez y la referente de Nuevo Encuentro, Florencia De Luca. La integración de la junta partidaria es una foto de la distribución de poder dentro de Unión por la Patria en territorio bonaerense.

Te puede interesar: Quién es Facundo Tignanelli, el delegado detrás del cierre de listas del distrito más importante para Cristina Kirchner

La junta también habilitó algunas internas donde los principales dirigentes de Unión por la Patria tenían interés de disputar. El caso más elocuente es el distrito de Tigre. Allí, finalmente, la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini llevará la boleta oficial de Unión por la Patria. Así lo estimó el documento oficializado bien entrada la noche del jueves.

En Tigre, el intendente Julio Zamora busca la reelección y estaba dispuesto a ir a una interna contra Galmarini, que además es la esposa del precandidato presidencial, Sergio Massa. Pero la junta partidaria objetó su candidatura porque se trataba de una “triple precandidatura en distintas agrupaciones”. Zamora inscribió su candidatura no solo en UP, también lo “ante las agrupaciones municipales “Tigre Comunidad de Vida” y “Acción Comunal de Tigre”; marca la resolución dispuesta por la junta de UxP. Atento a la posibilidad de que la junta efectivamente objetara su candidatura, el intendente fue por otros caminos. En el entorno de Zamora sostienen que habrá PASO y que el intendente también irá con la boleta oficial porque se ajustará a lo dispuesto por la junta.

Malena Galmarini junto a Axel Kicillof

La lista que sí se bajó en Tigre fue la del dirigente del Movimiento Evita y funcionario provincial, Federico Ugo. El argumento fue la falta de avales necesarios y que la candidata a concejal ubicada en el lugar 11 no cumplía con el requisito de residencia en el distrito.

Al Movimiento Evita también le bajaron la lista en Ituzaingó. Allí, el intendente Alberto Descalzo presionó y su hijo Pablo -que será el candidato- no tendrá competencia interna. Así, la dirigente Natalia Peluso - que había presentado su candidatura- no podrá competir. El argumento oficial es la falta de avales. “En Ituzaingó no quieren PASO. Impugnaron nuestra lista con la misma excusa de siempre en Ituzaingó, avales insuficientes, una mentira. Mañana mismo haremos las presentaciones correspondientes, porque como siempre, la vamos a pelear hasta el final. Siempre con humor y alegría, porque nos quieren robar la esperanza pero nosotras nunca tuvimos miedo. Para ganar hay que apostar”, planteó Peluso tras la decisión de la junta.

Asimismo, se abrió una PASO en un distrito importante como Moreno. La intendenta, Mariel Fernández, competirá en una interna contra Damián Contreras -del Frente Renovador- y Eduardo Balán -de Unidad Popular-. Como contrapartida, a Fernández le dieron el segundo lugar en la lista de diputados provinciales por la Primera sección electoral que será para Noelia Saavedra.

Mariel Fernández con Máximo Kirchner y otros intendentes de la Primera sección electoral

Otras PASO que terminaron habilitando serán las que habrá en La Matanza entre el intendente, Fernando Espinoza y la diputada del Movimiento Evita, Patricia Cubria y lo que ocurrirá en San Martín, donde finalmente Leonardo Grosso consiguió la lista de Unión por la Patria irá a PASO contra el actual intendente, Fernando Moreira. La de San Martín, asoma como una interna en buenos términos. “No tenemos problemas con Leo”, contestan cerca del intendente de San Martín. Además el vínculo entre el diputado nacional del Evita y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que es el jefe político del distrito también es bueno. La interna de La Matanza, asoma más compleja.

Otra interna que se advierte cruenta y que también se oficializó es la de Hurlingham. En la resolución de la junta electoral de UxP quedó confirmado que Damián Selci de La Cámpora irá a una interna contra el intendente Juan Zabaleta. Esa es una apuesta total de Máximo Kirchner.

De esta manera, según dictaminó la Junta electoral, habrá elecciones primarias en 42 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Seguir leyendo: