Gerardo Morales lanzó una advertencia al kirchnerismo en un acto con Larreta: “Vamos a frenar cualquier intento de desestabilización como frenamos el golpe en Jujuy”

Horacio Rodríguez Larreta encabezó un acto en la provincia de Corrientes, donde presentó una de sus propuestas de Gobierno enfocada en lo que denominó como “la revolución del trabajo”, que consta de nueve puntos con los que está convencido de que va a generar empleo de calidad en la Argentina.

En ese contexto, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy e integrante de la fórmula que postula al jefe de Gobierno como presidente, aprovechó para lanzarle una dura advertencia al kirchnerismo, luego de los incidentes que se produjeron en su provincia por la sanción de la reforma constitucional.

“El Frente de Todos intentó un golpe de Estado que lo frenamos como vamos a frenar cualquier intento de desestabilización de un gobierno que busca recuperar la cultura del trabajo”, avisó con la mirada puesta en el potencial clima de protesta que se puede instalar en las calles en una eventual presidencia de Juntos por el Cambio.

“Por eso, señores del Frente de Todos, que no sé cómo se llaman ahora pero son los mismos, les decimos que la violencia no es el camino, que los cortes de ruta son un delito”; apuntó durante una rueda de preguntas con la prensa. “Nosotros queremos garantizar manifestaciones pacíficas que no vulneren los derechos de los argentinos, esa va a ser nuestra convicción con la Constitución en la mano”, prometió.

Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Gustavo Valdés recorren una fábrica en la provincia de Corrientes

Así, Morales se metió de lleno en la campaña y empezó a reforzar el perfil de gobierno que propone Juntos por el Cambio. El objetivo es diferenciarse fuertemente del kirchnerismo y, por eso, tanto Larreta como Morales marcaron otro aspecto que consideran nocivo del oficialismo: los castigos presupuestarios a las provincias opositoras.

“Vamos a terminar con la discriminación del kirchnerismo sobre Corrientes que viene de hace muchísimos años”, comenzó el jefe de Gobierno porteño. En la misma línea se expresó el gobernador de Jujuy: “Vamos a terminar con la discriminación a provincias que piensan diferente”.

“No nos ponemos a llorar, pero lo hacen con Corrientes, con Jujuy, con Mendoza y hay que terminar con eso, hay que gobernar para todos”, reclamó Morales ante el aplauso de los presentes.

Una propuesta por día

Durante el acto que se celebró en Corrientes, Rodríguez Larreta prometió una “revolución del trabajo” si es elegido presidente. Y detalló los nueve puntos del plan que implenetará para lograrlo.

- Las micro y pequeñas empresas van a poder crearse en menos de 24 horas, 100% digital y bajando al mínimo los impuestos nacionales. El objetivo es llegar a formalizar cerca de 3 millones de personas.

- “Vamos a terminar con la industria del juicio”, dijo Larreta. El bloque de Juntos por el Cambio ya presentó el proyecto de ley para fijar con claridad los parámetros de empleo mal o no registrado y así evitar la arbitrariedad.

- Se creará un puente al trabajo formal extendiendo el período de prueba de 3 a 6 meses con un régimen simplificado, eliminando una de las principales barreras de ingreso al trabajo estable. “Si cada pequeña y mediana empresa contrata a una persona más, el empleo privado crecerá en cuatro años más de lo que creció en los últimos 13″, destacó Larreta.

- Habrá un fondo de cese para los trabajos de alta rotación, como la gastronomía, o el turismo. “Los trabajadores van a tener un ingreso cuando termine el contrato y a los empleadores se les va a garantizar más previsibilidad y reglas más claras. El fondo será voluntario para los sectores que lo necesiten”, explicó el precandidato.

- “Se terminará con el delirio de los bloqueos”. Larreta anunció que se usarán las fuerzas de seguridad para terminar con la violencia y proteger a los que quieren trabajar y producir.

- También se proyecta un nuevo régimen de trabajo independiente con licencias por nacimientos, ART, y un sistema con topes de facturación más altos que no castiguen el crecimiento.

- Además, el paquete de medidas incluye un nuevo esquema para trabajadores de plataformas digitales, con derechos como seguros y formación, entre otras cosas.

Para cumplir con el segundo objetivo, Larreta anunció que se tomarán las siguientes medidas:

- “Se transformarán los planes sociales en trabajo y se sacarán de medio a los intermediarios”, reiteró el precandidato. Se articulará el cobro a través del celular para darle más transparencia. Además, la educación y la formación laboral van a ser obligatorios.

- Finalmente, anunció que se creará una agencia que conecte el sector privado con el sistema educativo, para “fomentar la capacitación continua, mejorar el salario y la calidad del empleo”.

