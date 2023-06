El comentario antisemita de uno de los candidatos de Javier Milei: “Son como los judíos, que no tienen patria”

Pablo Ansaloni candidato de Milei crítica al pueblo judío

Sobre el cierre del plazo legal para presentar las listas nacionales, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó públicamente a varios de sus precandidatos a diputados, uno de los cuales fue fuertemente cuestionado por comentarios antisemitas.

Se trata de Pablo Ansaloni, referente del Partido FE, uno de los últimos espacios que se sumaron al frente, y ex titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que ocupa el quinto lugar de la boleta en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, en las redes sociales comenzó a circular nuevamente un repudiable video que tiene como protagonista a este dirigente, que ya ocupó una banca en la Cámara baja del Congreso entre 2017 y 2021, en aquel momento en alianza con Juntos por el Cambio.

Te puede interesar: Axel Kicillof irá como candidato a gobernador bonaerense y su compañera de fórmula será Verónica Magario

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tenga que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben dónde están o a quiénes representan. Yo sí sé a quiénes represento: represento a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires”, se lo escucha decir a Ansaloni en la grabación.

Javier Milei (REUTERS)

El recorte, en realidad, es parte de un discurso que el entonces dirigente gremial dio a principios de enero del 2021, durante una reunión virtual, debido a la pandemia del coronavirus vigente ese año, que mantuvieron las autoridades de la UATRE.

Sus declaraciones ya habían sido reprochadas en aquel momento, incluso por sus propios compañeros de banca, como Waldo Wolff, quien repudió esa afirmación y sostuvo: “El tratar de apátrida a los judíos es una de las clasificaciones más comunes del antisemitismo en todas sus versiones. No se condice con el sentir de la enorme mayoría de los argentinos”.

De hecho, la difusión de este video también motivó que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitiera un comunicado en el que expresó “su más enérgico repudio ante los dichos antisemitas del diputado nacional Pablo Ansaloni”.

“Expresiones como las expuestas muestran una alta virulencia antijudía al instalar un discurso extranjerizante hacia la comunidad judía, vieja tipología de la judeofobia. Más grave aún, si es enunciada por un diputado de la Nación, que debiera ser ejemplo de la protección del derecho a la igualdad y de la inclusión”, sostuvo la entidad.

Te puede interesar: Se definen las listas en PBA: Wado De Pedro será candidato a senador y Máximo Kirchner encabezaría diputados

Por su parte, luego de las repercusiones, el propio dirigente publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que consideró que la grabación fue utilizada “de forma mal intencionada”, aunque hizo “un pedido de disculpas a la querida comunidad Judía por los dichos” que, aseguró, fueron “sacados de contexto”.

“Cuando hago mención a esa frase milenaria, solo se refiere a la falta de territorio que por muchísimos años el pueblo judío no tuvo. Esa frase mal formulada la mencioné dentro de una discusión, queriendo ilustrar lo que estaba diciendo y no en forma despectiva”, argumentó.

Luego de que fuera confirmado como uno de los precandidatos de Milei para diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, varios usuarios de Twitter recordaron el video y cuestionaron su inclusión en la lista de La Libertad Avanza.

Seguir leyendo: