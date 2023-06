El banquero Juan Nápoli será candidato a senador de Milei: “Javier es el único que puede hacer las transformaciones que necesita Argentina”

Juan Nápoli

El banquero Juan Nápoli encabezará la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Así se lo confirmó a Infobae desde Italia, donde está en estos momentos.

Presidente del Banco de Valores, de Valores Afisa (Uruguay) y de Napoli Inversiones, y también vocal titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Adeba, el empresario hace de esta manera su primera incursión en la política partidaria.

“Tuve un ofrecimiento y acepté porque creo que Javier Milei es el único candidato que puede llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Sabe cómo hacerlo; tiene conocimiento y ganas”, le dijo Nápoli a este medio.

“Estoy empezando este camino en cuestiones partidarias y de candidaturas, pero siempre participé en la vida pública y hace tiempo vengo hablando con Javier. Hay que involucrarse y tomar riesgos. Cuando se ve todo tan mal hay que apuntalar al que puede dar vuelta la situación y resolver los problemas de los argentinos”, destacó.

“Tuve un ofrecimiento y acepté porque creo que Javier Milei es el único candidato que puede llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Sabe cómo hacerlo; tiene conocimiento y ganas”

“Me veo muy bien en ese cargo, la verdad. El Congreso es un lugar fundamental para lo que viene, pero es una posición que antes no había pensado. Creo que es desde dónde mejor lo puedo ayudar a Javier. Siempre me tuve mucha confianza y creo que estoy ante una oportunidad, quizás la más importante de mi vida, y no la voy a desaprovechar”, aseguró Nápoli, quien además de su actividad empresaria fue vocal de River y ahora es asesor financiero de la gestión de otro banquero, Jorge Brito, al frente del club.

Así, la boleta bonaerense de Milei tendría a Guillermo Britos como candidato a gobernador y a Bertie Benegas Lynch como cabeza de lista de diputados nacionales. Días atrás, Milei había anunciado que la economista Diana Mondino sería la primera de la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

Diagnóstico

Hace un mes, en una entrevista en Radio Mitre, el banquero había trazado un duro diagnóstico sobre la situación económica.

“No descarto una hiperinflación. Lo que sí se ve es una espiralización, y la espiralización se da cuando vos tenés incertidumbre y tenés conflictos. Entonces no lo descarto, muchos están hablando de mayo de dos dígitos. La verdad es que no lo sé, pero no lo podría descartar”, comentó.

La economista Diana Mondino será candidata a diputada por CABA

“Siempre estamos pensando a donde llegamos, a marzo, al verano, a la elección. Todo eso sin medidas de fondo y la situación se pone cada vez más difícil. Y en un panorama político muy complicado, una especie de vacío de poder en el que por más que vos tengas un as de espadas no podés resolver la cosa”, dijo.

Sobre una reunión que había mantenido con Milei y otros empresarios, aseguró que “el almuerzo fue muy agradable, escuchándolo a Milei en línea con lo que viene diciendo hace tiempo. Yo creo que la gran virtud de él -como cualquier político que está en campaña es haber acertado el discurso. Un discurso duro en una situación de complejidad, que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Después está la incógnita respecto a si lo puede hacer, obviamente, pero las ideas son muy claras y muy contundentes”.

“A mi me gusta mucho una frase que no es de él, que alguna vez se la escuché al gobernador Schiaretti que es todo el mercado posible, todo el estado necesario”, cerró.

Seguir leyendo: