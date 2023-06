Kikuchi y Pareja, estrategas de la Libertad Avanza, se fueron de la Junta Electoral: la explicación de Milei

A tres días del cierre de listas, Milei aclaró la situación de sus dos principales armadores políticos (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, aclaró hoy que Carlos Kikuchi, su operador político nacional, y Sebastián Pareja, a cargo de su estrategia en la provincia de Buenos Aires, siguen al frente de su armado electoral. Anoche se difundió el rumor sobre una supuesta desvinculación de ambos dirigentes producto de presuntas tensiones políticas. Sin embargo, el economista libertario lo desmintió. En la previa de la presentación de candidaturas, atraviesan negociaciones frenéticas para cerrar las listas de todo el país.

Ayer a última hora de la noche se conoció la información acerca de que Kikuchi y Pareja habían sido echados del espacio. No obstante, desde La Libertad Avanza explicaron que continúan a cargo del armado. Tanto Kikuchi como Pareja habían sido nombrados por Milei como sus representantes en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Se trata del órgano que se constituye con el fin de presentar y validar las candidaturas de cada alianza política.

Kikuchi y Pareja tienen intenciones de ser candidatos a legisladores en esta elección. El primero no definió qué lugar ocupará. Mientras que el ex dirigente de San Lorenzo será candidato a legislador bonaerense por la Tercera Sección Electoral. “Es como ser juez y parte. No podés ser candidato y estar en la Junta Electoral”, le explicaron a Infobae desde La Libertad Avanza. Milei, por su parte, argumentó que se trata de una “cuestión formal” y validó que ambos siguen trabajando en su construcción política.

Sebastián Pareja, Juan Del Oso, Carlos Kikuchi, dirigentes de Javier Milei

Pareja y Kikuchi formalizaron su renuncia a la Junta Electoral bonaerense el 15 de junio. Eso los habilita a ser candidatos. En reemplazo, el libertario nombró a su madre, Alicia Luján Lucich, y a Julián Akerman, abogada de confianza de Pareja. En tanto, el ex vocero de Domingo Cavallo aún integra la Junta Electoral Nacional en representación de Milei.

Desde La Libertad Avanza consideraron que el rumor sobre la salida de Kikuchi y Pareja se trató de una “operación” con el fin de “cascotear” a Milei, para perjudicar su armado. No obstante, cerca del libertario admiten que vienen de días con “fricciones”. El armado de listas supone presentar candidatos en las 24 provincias del país. Además, en los 135 municipios bonaerenses, clave en la elección nacional por el peso electoral de la provincial.

Milei anunció en junio que Carolina Piparo será su candidata a gobernadora bonaerense, luego de que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, desistiera a último momento. En tanto, el banquero Juan Nápoli encabezará la lista de senadores nacionales por la provincia, y Bertie Benegas Lynch la de diputados nacionales por el mismo territorio.

En el búnker político de Milei reconocieron que hubo tensiones por las explosivas declaraciones de Carlos Eguía, otrora candidato a gobernador libertario en Neuquén. A eso se sumó el magro desempeño de sus candidatos en el resto de las provincias, especialmente en Tucumán, donde el diputado nacional apostaba a que Ricardo Bussi hiciera una elección competitiva. “Fue una elección pésima”, se sinceró una de sus personas de confianza ante la consulta de este medio.

En las últimas semanas, el libertario atraviesa una meseta en las encuestas. Permanece competitivo y como el candidato individualmente más votado, aunque dejó de crecer al ritmo vertiginoso que lo hacía hasta mediados de mayo.

Desde Juntos por el Cambio (JxC), principal coalición opositora, analizan que Milei “llegó a un techo” y que se “desinflará” después de las PASO. Apuestan a capitalizar la fuga de votos de líder de La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales. Es una hipótesis que en La Libertad Avanza desestiman. “Nosotros confiamos en lo que sentimos de la gente cuando Javier sale a la calle.. Vamos a dar un batacazo, porque las gente se hartó de la casta”, sentenció un armador político del espacio.

