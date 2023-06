Valdés defendió sus dichos sobre las protestas sociales en Jujuy y volvió a apuntar contra la oposición

Eduardo Valdés. (Foto: Gastón Taylor)

Después de la controversia generada por haber afirmado previamente que “si la oposición llega al gobierno, habrá una ‘convulsión social’ como la que hoy existe en Jujuy”, el diputado oficialista Eduardo Valdés aclaró sus dichos y ratificó sus expresiones. “Hay que garantizar la paz social y en eso el Frente de Todos tiene probada experiencia. Me preocupa que si gana Cambiemos eso no suceda”, aseguró.

Este miércoles, en diálogo con Radio Con Vos, Valdés se refirió a las declaraciones brindadas días atrás en una entrevista con la Agencia Paco Urondo, en la que habló sobre la situación social por la que atraviesa la provincia gobernada por Gerardo Morales. “Quiero aclarar que el reportaje era sobre las manifestaciones docentes de ese momento”, comenzó.

El legislador indicó que sus dichos fueron realizados en respuesta a los comentarios de Elisa Carrió, precandidata presidencial y fundadora de la Coalición Cívica, quien previamente había criticado duramente a Mauricio Macri, acusándolo de querer implementar “un ajuste brutal” que podría llevar a la destrucción de la clase media.

“Carrió hablaba de este temor de lo que podía causar la represión de la protesta social si triunfaban los ideales de la futura alianza que ella denunciaba. Yo respondí sobre esta situación, y quiero decir que es verdad. No puede suceder la violencia frente a la petición de derechos, así como tampoco puede ser que te saquen los derechos sin escucharte”, explicó Valdés.

“Antes que yo lo dijo Carrió y no la vi a Patricia Bullrich saliendo a criticarla”, agregó.

Te puede interesar: Patricia Bullrich le respondió a Eduardo Valdés por su advertencia sobre Jujuy: “Conmigo, los que hacen estas amenazas terminan en cana”

En este marco, Valdés afirmó que, ante un eventual gobierno de la oposición y “en caso de que triunfen las tesis de reprimir la protesta a como dé lugar”, podrían generarse episodios de violencia social. Y siguió: “Yo no me desmiento de las cosas que veo que suceden. Y no quiero que eso suceda. No me gustan las declaraciones matonas frente a estas cuestiones”.

“Esto lo dice la oposición, no lo dice Eduardo Valdés. Yo lo que puedo decir en nuestros antecedentes es que nosotros nunca hemos criminalizado la protesta”, añadió.

“No creo ni que Wado de Pedro, ni que Alberto, ni que Cristina Fernández de Kirchner practiquen la violencia. No tenemos que estar rindiendo examen todos los días de esa situación. Frenemos un poco, sentémonos a dialogar, resolvamos la situación”, dijo.

Asimismo, el diputado de Unión por la Patria manifestó su “repudio absoluto” a los ataques a la Legislatura de Jujuy, donde este martes manifestantes de organizaciones sociales protestaron en rechazo a la nueva constitución provincial y protagonizaron una serie de episodios de violencia junto a la policía local. “Esa es la consecuencia de una situación de no diálogo. ¿Cómo vamos a avalar eso? Es obligación, para que eso no suceda, que nos escuchemos. Yo no creo que la política del matonaje sea la que vale para imponer decisiones gubernamentales. No lo comparto ni cuando lo hacen los míos ni cuando lo hacen los que no piensan como yo”, explicó el funcionario.

“Sería bueno que el gobernador Gerardo Morales suspenda todo y rediscuta con quienes están en la calle, porque por algo salen, arriesgan la vida. Es gente honorable, no es gente delincuente. Si él pudo modificar o pudo paralizar dos artículos porque la gente salió a la calle, ¿no podrán tener algo de razón también sobre el resto de los artículos de la Constitución? ¿No tendrán razón los docentes que los sueldos son magros?”, añadió.

“No sirve nada agregar más leña al fuego. Pero hay algo que no integra a los jujeños. Los jujeños no estaban tan divididos cuando ganó Morales las elecciones. Ahora parece que los que no lo votaron se quedaron todos afuera del sistema”, dijo.

Por otra parte, Valdés opinó que, además del peronismo, “podría gobernar con tranquilidad otro espacio político” y cerró: “Lo que no puede ser es creer que las protestas sociales se resuelven metiendo balas. Se resuelven escuchando”.

Seguir leyendo: