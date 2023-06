Gerardo Morales defendió el operativo y renovó las críticas contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy

Este miércoles, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, se pronunció por los incidentes que militantes vinculados a Milagro Sala y partidos de izquierda protagonizaron tanto en la Legislatura provincia como en las rutas nacionales de la región en rechazo a la nueva constitución local. El mandatario provincial defendió el accionar de las fuerzas ante los hechos de violencia e insistió que los desmanes fueron provocados por “gente que vino de afuera”.

“Están desacreditando el accionar de la Policía cuando están intentando quemar la Legislatura. Tenía que actuar la Policía el día de ayer. ¿No han visto cómo destruyeron y quemaron todo? Tenemos que debatir el límite de los derechos”, aseguró Morales, en diálogo con Urbana Play. “Ayer se produjo una situación que todo el país vio en la casa de Legislatura de parte de violentos, muchos venidos de afuera”, sentenció el mandatario provincial.

Asimismo, el precandidato a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio insistió con la denuncia de la participación del Jefe de Estado, Alberto Fernández, y de la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, en los hechos de ayer. “El gobierno nacional está agitando. Los responsabilizo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. Les reparten plata”, manifestó.

“La actitud de la Vicepresidenta y del Presidente, de ser parte y avalar la toma de la Legislatura es lo mismo que hizo Trump y Bolsonaro. Son actitudes desestabilizantes”, dijo además en comunicación con radio La Red.

El mandatario provincial defendió el accionar de la fuerza policial en los hechos de violencia de Jujuy (Mariano Cicero)

“No es posible la manifestación violenta y están prohibidos los cortes de ruta. La responsabilidad es de Alberto y Cristina, desde hace un mes que vienen agitando. ¿Cómo no va a intervenir la Policía?”, afirmó. Y agregó: “Estaba llegando un colectivo con 200 integrantes de La Cámpora que no pasaron. Estaban Del Caño y el líder del Polo Obrero dando órdenes. Militantes de la izquierda y gente de afuera son los que participaron”.

Morales también aseguró contar con pruebas de la intervención de Milagro Sala en el accionar de los manifestantes. “Tenemos los chats de los grupos de las organizaciones sociales que dan cuenta de que el gobierno nacional pone plata. Tenemos probada la intervención de Milagros Sala. ¿Usted cree que lo de ayer ha sido una marcha pacífica?”, expresó Morales.

Además, acusó también al Gobierno nacional de no permitir que Gendarmería participe del operativo de control. “Le dieron la orden a Gendarmería que no intervenga. Hemos probado que ha habido órdenes del Ministerio del Interior y de Seguridad nacional a la Gendarmería de que no intervenga”, acusó,

Las violentas protestas e incidentes frente a la Legislatura de Jujuy fueron en rechazo a la nueva constitución local

En referencia al enfrentamiento entre manifestantes y la Policía en el cruce de las rutas 9 y 52, en Purmamarca, el dirigente radical aseguró: “En Purmamarca a las 6 de la mañana, la Policía avanzó para que desalojen. Durante todo el día se produjo un proceso de mediación, han ido varios ministros. Se desistían a desalojar. A la tarde, avanza la Policía, son apedreados, eso es lo primero que pasa, por abajo tiran gases. Después de que siguen apedreados, ahí comienza la intervención de la Policía”.

“Fue el reaccionar de la Policía posterior a recibir la agresión que recibieron. El jefe del operativo casi pierde un dedo”, reveló Morales, al tiempo que sostuvo: “Acá hay 3 marchas por día. Lo que no se puede hacer es cortar rutas porque es un delito. Ya está en manos de la Gendarmería porque son rutas nacionales”.

Por su parte, el gobernador jujeño hizo hincapié en diferenciar la protesta que llevan adelante los docentes de la provincia, de los manifestantes que atacaron la Legislatura y que se encuentran en el piquete de la ruta. “Es justo el reclamo. Los docentes no son violentos. Ayer en la ruta, en la protesta los docentes se diferenciaban de los violentos”, aseguró Morales.

Pero sobre las exigencias de los profesionales explico que están “dentro del lote de las provincias que mejor pagan. No alcanza la plata. Ni siquiera $190.000 alcanza”.

Gerardo Morales responsabilizó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por los incidentes en Jujuy

Por último, el mandatario jujeño aseguró que llevará adelante una investigación de los hechos con el objetivo de esclarecer lo sucedido. “Obvio que se va a investigar todo, esto pasa producto de la violencia que han venido a generar desde afuera. ¿No ha visto cómo apedreaban a la Policía cuando no habían tirado ni una bala de goma?”, dijo.

Y concluyo: “Lo que me preocupa es que por lo menos nos pongamos de acuerdo en que la manifestación no puede ser violenta. Yo este país no quiero, donde está garantizada la manifestación pero que sea pacífica”.

