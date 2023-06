Aníbal Fernández confirmó que hará una presentación judicial para impugnar el reglamento que impuso el kirchnerismo en las PASO de la provincia de Buenos Aires

Anibal Fernandez fue duro contra Máximo Kirchner: "Nos cagaron en todo", afirmó esta mañana. FOTO: REUTERS/Agustin Marcarian

El ministro de Seguridad de la Nación y apoderado legal del sector del peronismo que impulsa como precandidato a Daniel Scioli, Aníbal Fernández, hará esta mañana ante la Junta Electoral Federal y también ante la bonaerense una presentación judicial para protestar contra la reglamentación impuesta por Máximo Kirchner en la que se establecieron normas que desalientan la participación en las PASO de la provincia de Buenos Aires.

Según lo establecido por los sectores afines al kirchnerismo los legisladores provinciales de la minoría deberán superar el piso del 30% para integrar la lista y, en caso de hacerlo, lo harán a partir del sexto o séptimo lugar -ubicaciones que dependen de un excelente resultado de Unión por la Patria para recién empezar a pensar en ingresar a la Legislatura bonaerense- y esto es cuestionado por Scioli y por la precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

“Por más que la vicepresidenta se enoje y lo anuncie en Río Gallegos, vamos a hacer las presentaciones judiciales. El irresponsable es el presidente del partido, el diputado por Santa Cruz Máximo Kirchner”, expresó Fernández en la puerta de su ministerio luego de anunciar que no tiene pensado enviar a la Gendarmería Nacional a la provincia de Jujuy pese a que continúan los cortes en las rutas nacionales.

“Cambiaron las reglas del juego. Hubo un acuerdo de palabra y se cagaron en todo. Sacaron un acta que nunca hemos visto”, expresó el funcionario.

“Nos amenazan dice la vicepresidenta (Cristina Kirchner). Yo estuve con usted 20 años. Le tengo un respeto y un cariño pocas veces visto. Si miran el tuit mío dice incondicional de usted y de Alberto Fernández. No saco los pies del plato nunca. A los 66 años estoy viejo para ser un traidor. Soy de una lealtad inquebrantable. Soy un peronista hasta la médula. Cuando las cosas no me causan gracia ni me satisfacen como están sucediendo como lo que sucede con La Cámpora y se los apaña, entonces me quejo”, agregó el ministro.

Tanto Scioli como Victoria Tolosa Paz, que busca disputarle la gobernación a Axel Kicillof, cuestionan además de los lugares para las minorías, que se les pide avales para presentar sus candidaturas que se los deben dar partidos asociados al kirchnerismo que presionan para que el embajador en Brasil y la ministra de Desarrollo Social declinen sus postulaciones.

Las listas de candidatos deberán contar con un 50% de avales del PJ, un 30% de ciudadanos y un 20% de los cinco partidos que componen Unión por la Patria: el Frente Renovador, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro y Kolina. Ante los planteos explícitos de este sector del oficialismo para que no haya PASO es casi un hecho que Scioli y Tolosa Paz no contarán con los avales.

Si bien el ex motonauta había abierto la posibilidad de un diálogo y de alcanzar un acuerdo no se logró avanzar demasiado en ese sentido. Por eso en las últimas 72 horas Aníbal Fernández -apoderado legal del ex gobernador- estuvo trabajando junto a su equipo técnico en la presentación que harían ante la Junta Electoral de la provincia que comanda Sergio Torres, titular de la Suprema Corte. y para presentar un recurso de amparo en el Tribunal N° 1 de La Plata, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla.

El kirchnerismo obliga a Scioli a que presente candidatos en todas las categorías de la provincia de Buenos Aires. Otra forma de mantener la presión para que decline su postulación.

