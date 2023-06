Dirigentes que responden a Máximo Kirchner presionan a Scioli para que haya lista de unidad en las PASO

A menos de cinco días del cierre de listas, un grupo de intendentes, funcionarios y legisladores del conurbano bonaerense que responden al liderazgo del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, salieron prácticamente al mismo tiempo a marcar posición contra la utilización del mecanismo de las PASO en Unión por la Patria para definir las candidaturas que llevará el oficialismo a las elecciones generales. En bloque, aunque no lo mencionaron, los referentes k buscan presionar al embajador en Brasil, Daniel Scioli, y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para que cesen en sus pretensiones de disputar la postulación por la Presidencia y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Quien encabezó el pedido fue el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, alineado con el hijo de Cristina Kirchner, quien advirtió en declaraciones al portal La Política Online: “Queremos lista de unidad, y si hay PASO, vamos sólo con la lista de Cristina”. Sus palabras son un modo de presión contra Scioli, que pretende competir por la Presidencia en una lista escindida del ala K en alianza con Tolosa Paz, que se lanzó por la precandidatura por la Gobernación con la ambición de suceder al actual mandatario provincial, Axel Kicillof.

En línea con las declaraciones de Insaurralde, Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, destacó en su cuenta de Twitter: “Estoy a favor de que el frente Unión por la Patria que integro construya una lista de unidad en estas elecciones”. Mientras que Gastón Granados, jefe municipal de Ezeiza resaltó: “Creemos la necesidad de trabajar por la unidad del frente Unión por la Patria en las próximas elecciones y desde esa unidad hacernos más fuertes para encarar este momento de cara a la sociedad”.

El intendente de San Vicente, Nicolas Mantegaza, también vía redes sociales, pidió por “la unidad y síntesis que represente a la mayoría de los argentinos y argentinas”, en la línea de varios otros dirigentes que publicaron sendos tuits en ese sentido, como Hernán Yzurieta, delegado municipal de Punta Indio; el titular del Ejecutivo provincial de Pehuajó, el ultra kirchnerista Pablo Zurro; y Alejandro Dichiara, diputado provincial de la Sexta Sección y referente de peso en Monte Hermoso. Con diferencia de horas, todos hicieron declaraciones en la línea de un pedido de una lista única de unidad o apoyo total a la lista que indique Cristina Kirchner.

El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, también se inclinó por una PASO. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una interna formal: “Aunque trabajamos y abogamos por la unidad, si no se logran los consensos necesarios deberíamos dar el debate político en las PASO en el ámbito provincial y nacional, y de la misma manera en el nivel local” dijo.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz saludaron a los militantes que juntan avales para sus candidaturas en medio de las presiones del kirchnerismo para que se bajen de la competencia interna

Los referentes del Partido por la Equidad y el Trabajo (PArTE) y la agrupación Camino a la Victoria, no obstante, se muestran firmes en el ímpetu por competir. De hecho, ayer, Scioli ratificó sus intenciones en declaraciones a la señal TN. “El candidato único es el pueblo. Unas PASO son coherentes con mi ingreso a la carrera política”, sostuvo. Y esta mañana agregó en diálogo con FM Delta: “Hay que generar las condiciones para una PASO que integre a los distintos sectores”.

De la misma manera se manifiestan desde el espacio de Tolosa Paz. Ambos responden a Alberto Fernández, que se encuentra enfrentado con Cristina Kirchner, que se encuentra recluida en Río Gallegos en medio de la disputa bonaerense y sin que se hayan definido aún los nombres para encabezar las boletas. El Presidente brega por las PASO incesantemente desde el año pasado, aunque aseguró en varias ocasiones que su postura “no es cerrada” y que busca hacer “lo mejor para hacer que el frente sea competitivo”.

El pedido de los referentes comunales y funcionarios provinciales ocurre en paralelo a una discusión técnica con ribetes políticos por el reglamento de la alianza oficialista bonaerense. Después del acuerdo a nivel nacional, el miércoles pasado, donde el kirchnerismo y el massismo terminaron aceptando las exigencias para la minoría por las que presionaba el sciolismo, se gestó un conflicto que aún no tuvo resolución en el ámbito provincial. En el entorno del ex motonauta y de la dirigente platense se mostraron disconformes con el acta que firmó la Junta Electoral de la coalición el jueves, y reclaman que no se respeta “el espíritu” del pacto nacional.

En particular, protestan contra el lugar que se le otorga a los candidatos de la minoría en las listas de las generales. Aseguran que postergarlos al 6to puesto los dejaría afuera de la posibilidad de obtener cargos de hecho, lo cual, denuncian, contradice las leyes electorales. Desde el kirchnerismo aseguran que ese reglamento fue consensuado entre “todos” los actores y sostienen que no es posible. Los moderados aseguraron que se presentarán formalmente ante la Junta Electoral, y que en caso de no ser escuchados, acudirán a la Justicia, lo cual embarraría la cancha del oficialismo en la previa del cierre de listas.

