Daniel Scioli avanza con su precandidatura presidencial: “Es una decisión que tengo tomada, no me voy a bajar”

Daniel Scioli ratifica su postulación a presidente

A menos de cinco días del cierre de listas, Daniel Scioli ratificó que no declinará su candidatura a presidente y tensa la interna en el Frente de Todos: “Es una decisión que tomada, no me voy a bajar”.

“Quiero ir a las PASO para tener autonomía e independencia política”, manifestó dejando en claro que no pretende ser puesto a dedo por nadie del oficialismo. Pese al rechazo del kirchnerismo y del massismo a dirimir las candidaturas en las Primarias, el embajador en Brasil señaló que defiende “la democracia interna”. “Si yo tomo esta decisión, con todo respeto a la vicepresidenta y al presidente, es una elección personal, mía, de compromiso con mi país; no puedo ser indiferente con lo que está ocurriendo”, agregó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

El ex gobernador bonaerense dijo que no “coincide” con quienes dentro del oficialismo pretenden que haya una lista unificada bajo el argumento que de lo contrario se profundizaría la crisis económica: “El candidato único es el pueblo y el orden político-económico lo va a dar el fortalecimiento de nuestro espacio con la perspectiva de victoria hacia el mes de octubre generando una PASO. Las PASO potencian los espacios políticos”, enfatizó.

Scioli está “convencido” de que tendrá revancha luego del balotaje perdido con Mauricio Macri en 2015: “Voy a ser el próximo presidente de la Argentina” y “voy a ser el que logre la unidad nacional que tanto se busca”.

“Algunos pensaron que Brasil era mi retiro, Brasil fue y es un aprendizaje”, planteó su posicionamiento en estas elecciones 2023, remarcando: “No voy a dejar que nadie me lleve por delante”.

Sobre su plataforma de campaña, Scioli planteó que el “objetivo central” de su programa de gobierno es “la mejora del salario y bajar la inflación”. “El aumento del salario es una prioridad, no hay margen para ajustes”, agregó.

Afiche de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz

Al respecto de la crisis económica, puso el foco en el gasoducto Néstor Kirchner: “Va a tener su impacto en toda la economía”. “Hay que hacer un ordenamiento del Estado, hay que generar oportunidades de empleo; yo defiendo el camino del desarrollo moderno”, concluyó.

Scioli avanza con su precandidatura presidencial mientras las negociaciones de cara al cierre de listas se mantienen empantanadas. El ex embajador comenzó a preparar una presentación para reclamar que se cumpla el acuerdo que dicen haber alcanzado con el kirchnerismo para la composición de las listas luego de las Primarias.

Desde este domingo, Aníbal Fernández -apoderado legal del embajador en Brasil- trabaja junto a sus asesores en la presentación que harían ante la Junta Electoral bonaerense.

Según reveló Infobae este lunes la presentación será para impugnar el acta de constitución del nuevo frente Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. El argumento es que el kirchnerismo no respeta las minorías, que existen errores formales en el reglamento y que se les pide a Scioli y a Victoria Tolosa Paz avales para presentar sus candidaturas que se las deben dar partidos estrechamente ligados al mundo K.

La Junta Electoral bonaerense la preside el doctor Sergio Torres, que también es el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Si no se logra un acuerdo, el sciolismo hará la presentación en La Plata con el objetivo de frenar lo que entienden que es una avanzada del kirchnerismo para imponer las reglas de juego y las condiciones del armado de listas.

En paralelo, analizan anteponer un recurso de amparo en la justicia federal. Más precisamente en el Tribunal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. El objetivo es garantizar la presentación de las listas el 24 de junio, día en que se vence el plazo para concretarlo.

El reglamento presentado indica que los legisladores de la minoría deberán superar el piso del 30% para ingresar a la lista y que, en el caso de hacerlo, lo harán a partir del sexto o séptimo lugar. En el sciolismo aseguran que el acuerdo que habían trazado con el kirchnerismo indicaba que los legisladores ingresarían a partir del cuarto lugar, tal como se cerró con las listas nacionales.

