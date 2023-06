Daniel Scioli negocia con Nito Artaza para que sea candidato a Jefe de Gobierno porteño: “Me animo y me honra”

El precandidato presidencial Daniel Scioli y el empresario y dirigente radical Nito Artaza

El empresario teatral Nito Artaza aseguró hoy que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, le ofreció sumarse a su armado político de cara al cierre de listas del flamante frente Unión por la Patria como candidato a jefe de Gobierno porteño. “Me animo y me honra”, aseguró el humorista con largo recorrido en la política de la mano del radicalismo como senador y diputado nacional.

“Nosotros hemos presentado un espacio en CABA y hemos crecido de manera exponencial en un mes y medio, y Scioli, que es amigo mío desde hace más de 30 años, me propuso que lo acompañe como Jefe de Gobierno en su carrera como Presidente”, sostuvo, en diálogo con radio Splendid.

Desde el entorno del precandidato presidencial señalaron a Infobae que las negociaciones están “muy avanzadas”. Artaza y su grupo de colaboradores analizarán la propuesta en una reunión prevista para la tarde de hoy. Según confirmó el propio empresario, este grupo de dirigentes está compuesto por, entre otros, el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli; las ex legisladores porteñas durante la gestión de Aníbal Ibarra, Sandra Dosch y Sandra Bergenfeld, y el ex ministro porteño Sergio Selzer.

“En estos 16 años se ha agotado el proyecto del PRO; tuvo aciertos, ha sabido interpretar a ese electorado progresista pero se agotó y termina con falta de viviendas, con grandes desarrollos inmobiliarios y sin espacios verdes”, planteó Artaza quién, a su vez, se pronunció a favor de que haya PASO dentro de la coalición para definir las candidaturas.

“Me parece que lo más acertado es dejar (las candidaturas) en manos de la gente; que haya PASO y que el proyecto sea ratificado por la gente en las urnas”, indicó.

Scioli y Tolosa Paz irán a la Junta Electoral

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz

Por otro lado, y más allá de los movimientos contrareloj para completar los casilleros pendientes y presentar las listas completas de postulantes para la interna, tanto Scioli como Victoria Tolosa Paz, precandidata a gobernadora bonaerense, preparan una presentación para impugnar el acta de constitución de Unión por la Patria en Buenos Aires. Además, analizan realizar un recurso de amparo en la justicia federal.

El argumento es que el kirchnerismo no respeta las minorías, que existen errores formales en el reglamento y que se les pide a Scioli y Tolosa Paz avales para presentar sus candidaturas que se las deben dar partidos estrechamente ligados al mundo K.

La Junta Electoral bonaerense la preside el doctor Sergio Torres, que también es el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Si no se logra un acuerdo, el sciolismo hará la presentación en La Plata con el objetivo de frenar lo que entienden que es una avanzada del kirchnerismo para imponer las reglas de juego y las condiciones del armado de listas.

En paralelo, analizan anteponer un recurso de amparo en la justicia federal. Más precisamente en el Tribunal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. El objetivo es garantizar la presentación de las listas el 24 de junio, día en que se vence el plazo para concretarlo.

El reglamento presentado hace dos días indica que los legisladores de la minoría deberán superar el piso del 30% para ingresar a la lista y que, en el caso de hacerlo, lo harán a partir del sexto o séptimo lugar. En el sciolismo aseguran que el acuerdo que habían trazado con el kirchnerismo indicaba que los legisladores ingresarían a partir del cuarto lugar, tal como se cerró con las listas nacionales. Ahí radica el principal punto de conflicto.

