Patricia Bullrich adelantó que negociará con Avanza Libertad en el Congreso para aprobar leyes

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (Foto: Nicolás Stulberg)

La precandidata a la presidencia nacional por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que buscará un acuerdo con Libertad Avanza - espacio que lidera Javier Milei- para aprobar leyes en el Congreso. Las declaraciones de la titular en licencia del PRO se dan en medio de las negociaciones que llevan adelante en Juntos por el Cambio para la presentación de alianzas.

“El país tiene más de 500 leyes que van en contra de la producción nacional. Hay que devolverle el poder al ciudadano y quitárselo a la política y a la burocracia”, manifestó la dirigente en diálogo con CNN Radio y aseguró: “Si soy yo la candidata de Juntos por el Cambio voy a poder articular con el bloque Libertad Avanza, y lograr aprobar las leyes principales que vamos a mandar al Congreso, que serán la arquitectura jurídica y le darán previsibilidad al país”,

Por su parte, Bullrich se pronunció sobre las protestas que se desarrollan en el país. “Voy a poner normas muy claras de cuáles son las consecuencias de aquellos que tienen un plan social y deciden ir a la calle. No vamos a tener las calles tomadas, lo vamos a ordenar en el Código Penal. Desde el primer día no habrá mas intermediarios ni mas puertas formales que las del Estado. Mostraremos el camino del orden y la convivencia y el que no lo quiera tendrá sus consecuencias”, sentenció.

“Desde el primer día haremos un censo para ver qué personas tienen un plan social y trabajan en la informalidad y ahí deberá primar la verdad. Ese trabajo en la informalidad para complementarlo y vamos a desviuncular la idea de que el plan es un impedimento para trabajar. El trabajo es un ordenador de la vida de las personas”, confirmó.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (Fotos: Juan Vargas)

Este miércoles vence el plazo para que los partidos políticos presenten en la justicia electoral los papeles para formalizar la alianza con la que competirán en las PASO del 13 de agosto. En ese marco, los presidentes de los sellos fundadores del bloque opositor están reunidos para definir la alianza de la coalición. El encuentro se desarrolla desde cerca de las 13 en la sede del Comité Nacional, en la calle Adolfo Alsina, a metros del Congreso Nacional. Allí se dan cita el anfitrión Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Federico Angelini (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). Junto a ellos estarán los apoderados de cada partido. También se espera que desfilen por ahí otros representantes de esos sellos y del resto de los espacios que rubricarán esta noche la integración de la alianza.

Dentro de los aspectos que se debatirán este mediodía, está un posible cambio de nombre de la alianza. En principio, es algo superficial. “No hace tanto ruido, pero es poco probable”, detalló a este medio un armador bullrichista. En el larretismo, en tanto, dejaron notar que la discusión puede surgir, aunque señalaron que aún no hay consenso.

Se trata de una propuesta de José Luis Espert, flamante anexión de la coalición opositora. El diputado nacional liberal hace lobby por estas horas para que se sume la palabra “libertad” a la marca Juntos por el Cambio. A primera vista, no es una solicitud que introduzca un exceso de tensión. Desde la Coalición Cívica aseguraron que conocían el pedido del economista, aunque indicaron que todavía no se trató.

