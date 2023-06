Sin Schiaretti en la agenda, hay intensas negociaciones en Juntos por el Cambio para cerrar las alianzas electorales

Juntos por el Cambio, en la cuenta regresiva de sus máximas definiciones electorales

Esta medianoche vence el plazo para la presentación de alianzas electorales y la única novedad de Juntos por el Cambio en esa materia será la incorporación del liberal José Luis Espert y de Margarita Stolbizer, del GEN. La noticia más rutilante, que podría ser la incorporación de Juan Schiaretti, no se producirá: el gobernador de Córdoba inscribirá su propia alianza, Hacemos por Nuestro País, pese a que el sector mayoritario de JxC sigue analizando alguna fórmula para sumar al peronismo no kirchnerista a la coalición opositora antes de que cierre la presentación de las listas, en 10 días.

En el larretismo, insisten en el ingreso de Schiaretti en una lista propia como extrapartidario o también en alguna nómina de Encuentro Republicano Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto. La dificultad es que el mandatario cordobés dijo públicamente que no se quiere incorporar a JxC y en las filas de la coalición opositora no hay mayoría para cambiarle el nombre e incluso la Convención Nacional de la UCR aprobó la ampliación del frente, pero ratificó la marca Juntos por el Cambio. Espert también insistía en cambiar el nombre para añadir la palabra “libertad”. No parece posible.

Este miércoles será un día de intensas negociaciones para terminar de definir las alianzas en JxC y el acuerdo entre sus integrantes para constituir la junta electoral y elaborar un reglamento electoral que establezca los pisos y porcentajes para la integración de las listas después de las PASO.

Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; Maximiliano Ferrero, de la Coalición Cívica; Gerardo Morales, de la UCR, y Federico Angelini, del PRO

Los jefes de los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio se reunirán para buscar un acuerdo político que permita superar las diferencias antes de que venza el plazo legal. Al encuentro concurrirán Federico Angelini, del PRO; Gerardo Morales, de la UCR, Maximiliano Ferrero, de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal. El único consenso alcanzado es que se sumarán Avanza Libertad, liderado por Espert, y el GEN, que integra Stolbizer. Además, se tratará el ingreso de fuerzas como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

La inscripción de la Alianza Juntos por el Cambio se dará en medio de un fuerte enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que se disputan palmo a palmo cada decisión de la coalición opositora para tratar de sacar ventaja y fortalecer así su propio proyecto presidencial.

La consigna de la ampliación del frente opositor fue ganando espacio desde el sector aperturista que integran Rodríguez Larreta, Morales, Ferraro y Pichetto. Esta fracción fue la que insistió con el ingreso de Espert a Juntos por el Cambio, una idea inicialmente resistida por Mauricio Macri y Patricia Bullrich ante la sospecha de que se trataba de una maniobra para sacarle votos a la candidata presidencial del PRO. Finalmente Bullrich aceptó la incorporación de Espert e incluso que el diputado liberal se integre el espacio como candidato presidencial, como él anunció públicamente.

Juan Schiaretti competirá en las PASO con su propia alianza

Los detalles del reglamento electoral que discuten se complican por la pelea para repartir los espacios de poder y los tironeos para integrar las listas de candidatos, que se convirtieron en escenarios de tensiones agravadas entre los postulantes del PRO. Bullrich ya anunció que presentará listas propias en todas las provincias y en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, mientras que el larretismo, que insistía en listas de unidad, cambió de estrategia ante la ofensiva bulrichista y avanza con la conformación de nóminas para disputarle el poder a la ex ministra de Seguridad.

La cuenta regresiva para las máximas definiciones electorales ya comenzó y se acelerará hasta el día en que venza el plazo para presentar las listas. Uno de los principales interrogantes es si se mantendrán las candidaturas presidenciales de radicales como Gerardo Morales y Facundo Manes. El jefe de la UCR lo ratificó antes de la Convención Nacional del partido, pero en los pasillos de Parque Norte, donde deliberaron los radicales, daban casi por confirmado que Morales secundará a Larreta en la fórmula. El anuncio, consignan las versiones, sería inminente. Esa noticia también impactará en el acuerdo con Schiaretti: cerca del jefe de Gobierno lo querían como su candidato a vicepresidente.

Por el lado de Bullrich, un candidato firme para secundarla es Maximiliano Abad, jefe de la UCR bonaerense, auspiciado por Ernesto Sanz. Las negociaciones todavía no están cerradas. A muchos bullrichistas les gusta el perfil de Abad: es un dirigente joven, casi desconocido para el electorado, pero aportaría el peso del radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, un apoyo clave para facilitar el triunfo de Néstor Grindetti como candidato a gobernador ante el larretista Diego Santilli.

Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Luis Petri, en el festejo del domingo por las PASO en Mendoza

El domingo pasado se estableció entre Larreta y Bullrich una suerte de contrapunto por las elecciones provinciales. La jefa del PRO en uso de licencia estuvo en Mendoza para celebrar la victoria en las PASO del radical Alfredo Cornejo, su aliado, quien será candidato a gobernador del frente Cambia Mendoza. Pese a que anunció que iba a estar presente allí, el jefe de Gobierno prefirió ir a San Luis para sumarse a la foto con Claudio Poggi, el postulante de JxC que se convirtió en gobernador y le puso un freno a la dinastía de los Rodríguez Saá. El gobernador puntano electo incluso le dio una alegría con su definición: “Como candidato a presidente me simpatiza Rodríguez Larreta”, señaló.

Antes, Larreta visitó al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien se impuso en las elecciones legislativas, e incluso logró que el mandatario radical firmara un comunicado con referentes moderados de JxC que celebraron la victoria en San Luis como “un ejemplo nítido de que la ampliación y la unidad de JxC y la incorporación de dirigentes con una importante trayectoria política nos fortalece”. Una clara señal en apoyo del ingreso de Schiaretti a la coalición.

Otro párrafo del comunicado confirma que Valdés, hasta ahora equidistante entre Larreta y Bullrich, se puso del lado del alcalde porteño: “Gobernar esta Argentina requerirá una coalición nacional. Cuanto más ambiciosa sea la agenda de reformas, más músculo político y capacidad de gestión tendrá que tener. Por eso nuestro compromiso es seguir trabajando por la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio hasta el último minuto antes de asumir el gobierno”.

Claudio Poggi festejó en San Luis junto con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau

La Convención Nacional de la UCR, en sintonía con Morales y Martín Lousteau, aprobó este lunes la ampliación de JxC: “Tenemos que afianzar, ampliar y mejorar nuestra coalición para que se incorporen todos aquellos que comparten nuestros valores y nuestros objetivos generales en este momento crítico, para que funcione mejor y más previsiblemente, minimizando las incertidumbres. Y para evitar ser el eco de irresponsables salidas a la crisis”, afirmó el documento final.

Bullrich le respondió a sus rivales internos con una foto de alto impacto político al lado de Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, y Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fe. Incluso rechazó nuevamente un acuerdo con Schiaretti en fuertes términos: “Queremos que Luis Juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara; no queremos negocios raros un día antes de la votación ni dormir con el enemigo en Córdoba”, dijo la candidata del PRO.

Apalancados por el apoyo del sector aperturista de JxC, operadores del larretismo no se rinden y siguen buscando alternativas para sumar a Schiaretti, pero el gobernador cordobés, por ahora, competirá por su cuenta en las PASO: inscribirá su alianza Hacemos por Nuestro País, que integran por el Socialismo, la Democracia Cristiana y el Partido Autonomista, entre otras fuerzas.

