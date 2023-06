Ricardo Lorenzetti: “Si las instituciones no resuelven los problemas, el pueblo se aleja”

El juez Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema de Justicia cerró el IX Congreso Argentino de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la UBA

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, participó en el cierre del IX Congreso Argentino de Derecho Ambiental realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, desde dónde alertó sobre el funcionamiento de las instituciones republicanas en Argentina, punto en el que halló las causas del escepticismo que demuestran amplios sectores de la sociedad.

“Vivimos realmente una era del desencanto, una era de la desilusión, donde la vida es difícil para todos”, planteó el juez, en un mensaje general, en el marco de la discusión por los problemas que sufre el ambiente en el mundo.

En ese contexto, el magistrado, especialista en derecho ambiental y director de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA, expresó no obstante una mirada optimista hacia adelante. “Tenemos una identidad común. No nos gusta que arruinen la naturaleza. No nos gusta que ‘ellos’ destruyan nuestro futuro. No nos gusta que ‘ellos’ sean indiferentes a lo que está pasando. No nos gusta que hablen ‘ellos’ de cualquier cosa menos de lo que importa. Nosotros es la identidad común que nos da el ambiente. La identidad común es decir ‘podemos hacer algo’. Y esta desilusión es algo que nosotros sentimos, pero que no es inevitable, podemos tener ilusión. Basta de esta desilusión que quieren imponernos y que no debemos comprar”, argumentó Lorenzetti.

Los días jueves 8 y viernes 9 de junio tuvo lugar el IX Congreso Argentino de Derecho Ambiental en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El encuentro estuvo organizado por la Fundación Expoterra y la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA.

El IX Congreso Argentino de Derecho Ambiental se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA el 8 y 9 de junio

Además de la exposición de Lorenzetti, el Congreso contó con charlas y conferencias Ana Salerno, presidenta de la Fundación Expoterra, Pablo Lorenzetti, coordinador de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA, Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta, Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Mendoza, Ariel Lijo, juez Federal de CABA, Maximiliano Breide Obeid, fiscal jefe a cargo de la Unidad Fiscal de delitos ambientales y leyes especiales, María del Carmen Battaini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Sergio Barotto, juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, entre otros.

“Vivimos realmente una era del desencanto, una era de la desilusión, donde la vida es difícil para todos”, manifestó el integrante del máximo órgano de justicia del país. “Es la era del desencanto, de la desilusión, del temor, donde todos estamos inquietos e inseguros. De eso se trata el fin de ciclo. No es solo una gran descripción sino cómo lo sentimos. Esta ausencia de futuro. Ese miedo constante que todos sentimos frente a lo que puede pasar mañana. La política actual, la gobernabilidad actual, se quedó sin discurso, con un discurso del pasado, dirigido a un escenario vacío, porque el pueblo no lo escucha más. Y esta es una fractura tremenda entre las instituciones y la sociedad”, explicó, en un pasaje de fuerte interpelación a la dirigencia argentina en general, de todos los sectores.

Más adelante agregó: “si las instituciones no resuelven los problemas, el pueblo se aleja. Hay un discurso dirigido a un público, a un escenario vacío, que ya nadie escucha”.

Por su parte, el juez Pablo Lorenzetti, miembro del Comité Académico de Fundación Expoterra, profesor y coordinador de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA, presentó las temáticas del congreso como “un mix entre los temas más clásicos, jurídicos, temas vinculados a la responsabilidad civil, a la responsabilidad penal, y después otros más transversales, como el cambio climático, los agroquímicos, la minería, los humedales, la biodiversidad, la inteligencia artificial, la inclusión, la perspectiva de género”.

En la misma presentación habló Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires quien aseguró que “las personas y las instituciones para sobrevivir necesitan aprender, al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno, pero para progresar deben hacerlo a una velocidad mayor”.

A la tarde tuvo lugar un conversatorio sobre “Innovación, inclusión y sustentabilidad”, moderado por Adriana Barrionuevo, del que participaron Lorena González Rodríguez, profesora de Derecho Privado (UBA), Sheila Abed, directora del Instituto Interamericano de Justicia y Sustentabilidad, Pamela Tolosa, decana del Departamento de Derecho de la UNS y profesora de Derecho Privado, Rosana Corti, funcionaria de la Justicia Federal de Misiones y profesora de Derecho Ambiental, y María Teresa Mancini, profesora de Derecho Ambiental.

El panel integrado por Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Mendoza, Ariel Lijo, juez Federal de CABA, Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta y Maximiliano Breide Obeid, fiscal jefe a cargo de la unidad fiscal de delitos ambientales y leyes especiales

El viernes se realizó el conversatorio “Investigación y sanción de delitos ambientales”. Presentado por Gustavo Rinaldi, la actividad contó con la presencia de Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta, Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Mendoza, Ariel Lijo, juez Federal de CABA, y Maximiliano Breide Obeid, fiscal jefe a cargo de la unidad fiscal de delitos ambientales y leyes especiales. Durante la charla la jueza Catalano destacó que “en lo que hace a la composición del conflicto y al rol que tiene que tener el derecho penal en materia ambiental, interesa no solamente el efecto disuasivo que tienen las penas, no solamente castigar, sancionar al infractor ambiental, sino también necesariamente recomponer el conflicto”, y mencionó algunas sentencias en las que se aplicó este precepto.

El juez Lijo, por su parte, mencionó que, según su perspectiva, “el derecho penal, como regla, llega tarde y mal, cuando el hecho ya se produjo, y en materia ambiental, si bien ahora tenemos condenas y hay muchos procesos en trámite, la realidad es que los podemos enumerar, y eso lo que demuestra es que tenemos bastante poco para mostrar”. Por eso señaló la necesidad de capacitar en materia ambiental a los actores judiciales y a las fuerzas de seguridad. También destacó la importancia de las fiscalías especializadas, trabajar con protocolos unificados y fallar con perspectiva ambiental.

En el centro, María del Carmen Battaini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, junto a Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

El acto de cierre estuvo a cargo del juez Lorenzetti y de su par del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Antonio Benjamin, que habló del Estado de Derecho Ambiental, que según explicó, “al contrario del Estado de Derecho que es forma y substancia, el Estado de Derecho Ambiental es forma, substancia, implementación, medición y transparencia”. “En nuestra región hoy tenemos un Derecho Ambiental exuberante, pero ustedes saben que lo exuberante, lo bello, tiene tendencia a la arrogancia, y aquí nosotros no podemos ser arrogantes, porque si miramos efectivamente el Derecho Ambiental de nuestra región es un Derecho Ambiental muy hermoso pero que camina como si fuera un bebé, porque su implementación es muy deficiente”, advirtió.

