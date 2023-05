Lorenzetti volvió a pedir la creación de una Agencia de Seguridad controlada por la Justicia y el Gobierno

Ricardo Lorenzetti pidió en Rosario la creación de una Agencia de Seguridad

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, participó en Rosario de la cobertura de un cargo de relevancia en la justicia federal y desde allí volvió a pronunciarse sobre la necesidad de crear una Agencia de Seguridad, controlada por los poderes judiciales federales y provinciales, por los sectores políticos en el gobierno, la oposición, y las fuerzas locales.

Lorenzetti enmarcó su propuesta en la necesidad de avanzar en políticas de Estado concretas para luchar contra el tráfico de drogas, que cobró notoriedad en los últimos años en esa ciudad a raíz de los crímenes violentos que perpetraron bandas en pugna por territorio.

El modelo que impulsa el juez supremo, anunciado igualmente en 2022, se asienta sobre una fuerza similar que ya funciona en Estados Unidos. “Un grupo de trabajo permanente donde se reúnan todos los meses o cada 15 días representantes del Gobierno local, provincial, la UIF, la AFIP, Puertos, Justicia Federal, Justicia Provincial, fiscales, es enfocado en la lucha contra el narcotráfico”, detalló Lorenzetti, en una iniciativa que incluye “oficialismo y oposición”.

El juez se expresó en ese sentido durante la toma de juramento a Gastón Alberto Salmain, nuevo titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario. En la Cámara Federal de esa ciudad, Lorenzetti se refirió a la situación de la seguridad y el narcotráfico.

Asimismo, remarcó que la idea de la Agencia Federal de Seguridad no sufrió grandes cambios, dado que no fue tomada por los poderes del Estado “porque no hay políticas”. “Desde la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) vamos a insistir mucho en crear una Agencia de Seguridad en la cual estén integrados los poderes judiciales federales y locales, provinciales, pero también con las fuerzas de seguridad, que tienen que estar respaldadas, porque sino no pueden actuar”, indicó.

“Tenemos que tener también un ámbito que no dependa de las cuestiones electorales, porque la política de seguridad suele cambiar con cada ministro. Una agencia, como hay en Estados Unidos, y como hay en los países que han logrado resolver el problema de seguridad es un ámbito institucional independiente del régimen electoral donde están todos los sectores involucrados: oficialismo, oposición, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, organismos de control económico, la Aduana, todos integrados en una perspectiva de mediano y largo plazo”, agregó.

El juez de la Corte participó en el acto de asunción de un juez federal en Rosario

Lorenzetti insistió en que la participación en la Agencia debe ser amplia. “El intendente, el gobernador, la Nación, la Policía local, la Policía Federal y los jueces dicen ‘yo no puedo’. Cada parte dice ‘no puedo’ y le echa la culpa al otro o al anterior. Eso es un modelo que no va más. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo”, afirmó.

Independencia del Poder Judicial

El magistrado también se refirió al estado del Poder Judicial, y dijo que para que sea verdaderamente independiente debe ser “autónomo, financiera y regulatoriamente”. “Esta autonomía, que es tan importante dentro del concepto de independencia, la reclamamos hace por lo menos 20 años”, subrayó.

También destacó la necesidad de reaccionar frente a la situación actual del Poder Judicial en términos de infraestructura, tecnología y sobre todo cobertura de cargos. “Está mal que un concurso dure seis años. Está mal para el candidato o la candidata, porque no puede planificar su vida, para los que quieren ascender y quieren tener una carrera, una legítima aspiración, y está muy mal para la población, porque un juzgado que está sin su juez o jueza natural durante seis años, cubierto con el esfuerzo que hacen los que lo subrogan, que nunca es lo mismo, sufren, porque, naturalmente, los juicios se demoran, los trámites se hacen cada vez más lentos”, sostuvo.

Lorenzetti lamentó que el debate sobre la situación de la Justicia en Argentina se limite a “designar los jueces y juezas que quiere cada sector, y ahí es donde se agota la discusión”. “Se traban justamente porque lo que se pretende es que esos jueces o juezas tengan determinadas inclinaciones”, sostuvo.

“Es un debate importante que tenemos que darnos: hasta qué punto la sociedad, y sobre todo la dirigencia, entiende que el Poder Judicial debe ser independiente en los hechos”, indicó el juez de la Corte.

