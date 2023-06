La falta de conducción limita al Frente de Todos y crecen los reclamos por no poder capitalizar la crisis de la oposición

El Frente de Todos sufre cada vez más la falta de una conducción clara

La crisis política que estalló en Juntos por el Cambio por la negociación para incluir al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el diputado liberal José Luis Espert, dejó un sabor amargo en el Frente de Todos. Los dirigentes y funcionarios de distintos sectores del oficialismo creen que el espacio está dejando pasar una posibilidad importante al no capitalizar el conflicto que hay en la vereda de enfrente.

El lunes por la tarde, los principales dirigentes de la alianza opositora se cruzaron en público antes y después de la reunión que tuvieron en el centro porteño, para lograr llegar a un punto común sobre las incorporaciones. No lo lograron. La cumbre dirigencial fue un fracaso.

La gran mayoría de la coalición empuja un acuerdo con el mandatario cordobés y un sector importante del peronismo con el fin de generar un nuevo frente electoral más amplio y heterogéneo. Patricia Bullrich y el macrismo más duro lo rechazan. La fricción es muy grande y el futuro de la alianza electoral es incierto.

“Hace tres meses que venimos en picada por culpa de la interna del PRO, que Bullrich baje un cambio antes de descalificar”, sostuvo Gerardo Morales. La ex ministra de Seguridad había marcado la cancha antes del acto: “¿Quiénes son Rodríguez Larreta y Morales para decir quiénes entran y quiénes no?”. La interna de la oposición escaló y el final es abierto, cuando restan 19 días para el cierre de listas. La crisis es profunda.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lanzó una dura crítica contra Patricia Bullrich (Foto: Nicolas Stulberg)

Frente a esa situación, en el peronismo se lamentan por el desorden interno que sufren y porque no pueden mostrarse, de cara a la sociedad, como una opción seria y viable para gobernar. “Milei les está robando más a ellos que a nosotros, que pudimos recuperar un poco de terreno. Así y todo, no podemos capitalizarlo”, reflexionó un importante intendente del conurbano bonaerense.

Un senador nacional del interior del país siguió esa misma línea. “El factor Milei generó una bomba en racimo que provocó diversas consecuencias. El temor es por los tres tercios antes del balotaje”, se sinceró. En el peronismo temen ocupar el tercer lugar en las PASO y que ese resultado también se materialice en las elecciones generales. No hay confianza, ni unidad, ni proyecto común.

En Juntos por el Cambio asumen, con resignación, que el fenómeno libertario que encarga Javier Milei le está comiendo votos todos los días y que la interna feroz del PRO les impide mostrar un opción electoral compacta para “sacar al kirchnerismo del poder”, como repiten la mayoría de los dirigentes opositores.

Sienten que están perdiendo terreno en el camino hacia las PASO. Lo extraño es que el oficialismo cree que lea pasa exactamente lo mismo, pero porque no tienen capacidad de ordenar la estrategia electoral, ni las candidaturas. Están estancados en la discusión sobre si deben o no realizar las PASO.

“Las PASO nos dan la posibilidad de hablar de política y de propuestas, de cómo resolver los problemas del presente. Sin PASO sólo vamos a estar a la defensiva hablando de la situación económica”, reflexionó un importante funcionario del gobierno nacional que está parado en el equipo de dirigentes que defienden las elecciones primarias.

Sergio Massa está molesto con el sector del peronismo que empuja las PASO y considera que es una irresponsabilidad política (REUTERS/Agustin Marcarian)

Esa postura contrasta con la que mantiene a flote Sergio Massa, que está muy molesto con el sector que milita la realización de las PASO, porque no advierten la debilidad en la que podría quedar la coalición frente a una mala elección y el impacto que podría tener ese mal resultado en la apertura de los mercados financieros.

“Es una irresponsabilidad política. Es para hacerse daño porque no tiene eficiencia estrategia. Vamos a terminar quedando terceros como espacio”, se quejó un dirigente del Frente Renovador cercano al ministro de Economía. La disputa por las PASO mantiene trabada la estrategia electoral y, en consecuencia, el ordenamiento político de la coalición peronista.

En gran medida, en el peronismo reconocen que la falta de conducción política ha generado un enorme vacío, motivo por el que no existe una línea discursiva y de trabajo coordinada entre los diferentes sectores que componen el frente electoral. No hay un rumbo claro que todos compartan. Cada cual atiende su juego.

“Sin conducción no hay orden político. Sin orden político, no hay estrategia alguna. Mucho menos hay algo de táctica para afrontar él último sprint antes del cierre de listas“, se fastidió un funcionario bonaerense, cansado de la interminable interna del oficialismo y la incertidumbre que reina desde que comenzó el año.

En el peronismo se quejan por la falta de liderazgo político dentro del esquema (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cristina Kirchner solo ordena al kirchnerismo. Al menos, por ahora. Salvo que los gobernadores del PJ terminen alineándose a su decisión estratégica y le vuelvan a otorgar centralidad plena en el armado electoral del peronismo, tal cómo sucedió en el 2019. Todo está por verse.

Este miércoles lo mandatarios se reunirán en el CFI para intentar encontrar una postura común y presionar para que haya definiciones cuanto antes en lo que respecta al armado electoral. En tanto, Sergio Massa tendrá su congreso partidario el fin de semana en el que lanzará un fuerte discurso que promueva la unidad del peronismo detrás de un único candidato.

La falta de conducción no solo se ve en las limitaciones de CFK para liderar más allá de su espacio, sino también en la ausencia de Alberto Fernández en la escena política electoral. El Presidente está completamente corrido y solo se dedica a la gestión. No aparece en las especulaciones que sobreviven en el Frente de Todos. No está en el radar.

