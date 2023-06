“Juntos por el Cambio ya perdió 10 puntos por el crecimiento de Milei”, aseguró Morales al defender el acuerdo con Schiaretti

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy

La propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de ampliar Juntos por el Cambio con la inclusión de Juan Schiaretti y otros dirigentes generó una fuerte discusión interna.

El jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente cuenta con el apoyo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien explicó sin pelos en la lengua por qué es importante sumar nuevos referentes a la interna.

“Hace tres meses que estamos encerrados en la interna entre Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta). Juntos por el Cambio ha perdido 10 puntos frente al crecimiento de (Javier) Milei, que para mí es un riesgo para el país”, aseguró Morales en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Morales es además el presidente de la Unión Cívica Radical. Dijo que hizo un relevamiento en su partido y la mayoría de los dirigentes están de acuerdo con la idea de ampliar el espacio. “Lo que estamos planteando es que no sólo Juntos por el Cambio tiene que ampliarse, sino conformar una gran fuerza política opositora que garantice gobernabilidad. Con esa potencia en el marco de la diversidad, vamos a poder resolver los problemas de los argentinos”, aseguró.

El espacio liderado por Rodríguez Larreta asegura que para gobernar el país a partir del 10 de diciembre es necesario cerrar acuerdos políticos con dirigentes que garanticen su respaldo al paquete de leyes y a las modificaciones estructurales que impulsará el nuevo gobierno desde el día cero, algo que -se prevé- provocará una fuerte resistencia en el peronismo y en los movimientos sociales.

Morales dijo que todavía no está decidida la forma institucional que se le daría al acuerdo con el gobernador de Córdoba. Podría ser a través de un frente de frentes, con el propio Schiaretti compitiendo en la interna como postulante a la Presidencia. Lo que no puede suceder -planteó- es que Juntos por el Cambio debata sus alianzas de acuerdo a un eventual impacto electoral en la interna.

“No podemos quedar atrapados en una interna que nos ha inmovilizado. Ya lo habíamos planteado con la incorporación de (José Luis) Espert, que esperamos que se pueda resolver en una reunión que tenemos esta tarde. No podemos decidir si entra Espert o no en virtud de si le es funcional o no a Patricia”, analizó.

Efectivamente, esta tarde se reunirán los presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio para discutir la ampliación de la coalición. Las autoridades partidarias someterán a debate un temario cuyo fin es definir la necesidad de sumar -o no- nuevos actores al espacio. Además del dirigente cordobés, también están en el tintero las posibles anexiones de Espert y Margarita Stolbizer.

También están a favor de la ampliación de la coalición referentes como Facundo Manes, precandidato a presidente radical, y Martín Lousteau, de Evolución Radical y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. No obstante, el ala de Bullrich, la otra presidenciable del partido fundado por Mauricio Macri, y el macrismo no están de acuerdo y esta tarde harán saber su disconformidad. Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno del PRO, está en sintonía con Bullrich y con su primo respecto de este punto.