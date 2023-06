Juicio político a la Corte Suprema: el FdT citará al juez Maqueda por irregularidades en la administración de la Obra Social

Comisión de Juicio Político

El Frente de Todos citará al juez Juan Carlos Maqueda para que pueda defenderse de las acusaciones por irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial, en el marco del proceso de Juicio Político que se tramita en la Cámara de Diputados.

Tras seis reuniones durante las cuales declararon 17 testigos, el oficialismo dio por concluida la etapa sumarial y determinó que se recolectaron “suficientes pruebas de la participación del juez Juan Carlos Maqueda respecto de las imputaciones de Mal Desempeño y Posible Comisión de Delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas, durante el período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021, en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Por eso, votaron a favor de la situación de Maqueda para que haga su descargo en el marco del artículo 13 del reglamento de la comisión que señala que “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración”.

El mismo artículo aclara que los jueces de la Corte “podrán presentar un informe escrito” y que “la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.

Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema (Adrián Escandar)

La diputada Vanesa Siley, encargada de hablar en nombre del bloque, explicó que las propias auditorías encargadas por la Corte Suprema -que fueron tomadas como prueba- son las que delimitan un primer período que va desde 2008 hasta septiembre de 2021 durante el cual la obra social tuvo una “única supervisión” a cargo del juez Maqueda.

“El período Maqueda termina cuando él renuncia con el mail presentado a fines de agosto de 2021″, dijo Siley. Y agregó: “Nadie renuncia a lo que no fue, no tuvo o no ejerció. Si hay una renuncia es porque hubo una función que se ejerció. En este caso de supervisión”.

El informe elaborado por el oficialismo asegura que de las pruebas analizadas surge, entre otras cosas, que el juez Maqueda “consintió, por por omisión en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

También señalaron que el juez supremo “sostuvo una conformación antijurídica del Directorio de la Obra Social y mantuvo vacante la Sub Dirección Médica, Subdirección Administrativa y Auditoría Interna durante todo el período imputado, todo ello agravado por la situación de pandemia”.

Maqueda fue acusado de “ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, durante la totalidad del período imputado”.

“Omitió injustificadamente construir y fortificar el sistema contable, económico, financiero y de rendición de cuentas de la obra social, permitió la delegación improcedente y perjudicial de firmas, falta de aprobación y certificación de balances, ausencia de previsión anual presupuestaria y envío de informes mensuales de decisiones adoptadas al resto de los Ministros de la Corte”, continúa el informe.

A su vez, le imputan “contribuir y no evitar el deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la obra social”, haber “desvirtuado el rol institucional, afectando de desprestigio y mala reputación a la Obra Social” y violar “deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Por su parte, la oposición protestó por la unilateralidad de la decisión del oficialismo y adelantó que oportunamente presentarán “las nulidades que correspondan”.

“Lo que hizo Siley es un alegato, evaluó la prueba, hizo conclusiones que no comparto y ya llegó a la conclusión con contradicciones. Es una irregularidad porque están votando esto cuando todavía ni siquiera se evaluó toda la prueba”, planteó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. También lamentó que el oficialismo no haya circulado el informe con los diputados de la oposición antes de la reunión.

Ante la consulta de Infobae, desde el Frente de Todos aclararon que el juez de la Corte podrá no presentarse y enviar un escrito o directamente no presentarse y tampoco enviar ninguna respuesta.

