Con fuertes reproches a la interna, los intendentes bonaerenses del PRO presionan para que haya listas de unidad

Con fuertes reproches a la interna entre Larreta y Bullrich, los intendentes del PRO presionan para que haya listas de unidad en la provincia de Buenos Aires

Había pasado cerca de 30 minutos de las 18 de ayer cuando Diego Santilli y Cristian Ritondo entraron a la sede del PRO nacional. Llegaron a la misma hora, pero separados, cada uno por su lado. Ingresaron por la puerta principal, de Balcarce 412. A cuatro cuadras de la Casa Rosada. Se saludaron, intercambiaron un par de palabras y pidieron el ascensor hacia el cuarto piso. Era media hora tarde del horario pactado para la reunión de la Mesa política del PRO de la provincia de Buenos Aires. En el salón principal de ese piso los esperaban un grupo de intendentes y dirigentes bonaerenses.

El objetivo del cónclave: definir el reglamento electoral para las elecciones PASO del 13 de agosto. El resultado: no hubo definiciones ni reglamentos. A ocho días del cierre de alianzas y a 18 de la presentación de candidaturas, la única regla en Juntos por el Cambio (JxC) es la incertidumbre. Y ese fue el espíritu del encuentro. Los jefes comunales amarillos renegaron por la interna nacional entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y metieron presión para que haya directrices concretas respecto de la estrategia política.

-¿Che, qué saben de la reunión de la Mesa? -, interrogó uno de los intendentes a Ritondo y a Santilli apenas llegaron. Se refería a la cumbre de los presidentes de JxC para discutir el ingreso de Juan Schiaretti a la coalición. Ese encuentro había tenido lugar en la sede del Comité Nacional de la UCR y ya había finalizado a las 17. Ambos se ubicaron en la larga mesa de estilo ejecutiva que ocupa el centro de un salón de reuniones y se incorporaron a la charla.

-Nosotros no estamos en las reuniones de la Mesa (Nacional de JxC)-, respondió Santilli, para señalar que no había estado en el cónclave que protagonizaron Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro, Federico Angelini y Miguel Ángel Pichetto.

Ninguno de los dos tenía detalles de esa reunión -al menos eso manifestaron ante los intendentes-. Coincidieron, no obstante, en que no había sido buena y había finalizado sin definiciones. Casi premonitorio de lo que sucedió en ese mismo cónclave del PRO bonaerense.

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli y Néstor Grindetti

Las reuniones del PRO provincia de Buenos Aires no suelen tener demasiado protocolo. Ayer no fue la excepción. Hablan todos, uno encima del otro. No hay lista de oradores ni temario. Hace más de un año que se encuentran todos los lunes vía Zoom. Por la presión del calendario electoral, en las últimas semanas incrementaron los encuentros presenciales. A lo largo de los casi 50 minutos de charla, el clima general fue bueno, aunque hubo cruces que tuvieron alta tensión política. De tanto en tanto, degustaban medialunas y sandwichitos con café y gaseosas.

Además de Santilli y Ritondo, fueron de la partida Néstor Grindetti, intendente de Lanús y candidato a gobernador de Bullrich. Santilli es el alfil larretista en terreno bonaerense y ambos se medirán en las PASO. En tanto, de los intendentes del PRO estuvieron Soledad Martínez (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento). Además, participaron la diputada nacional Silvia Lospennato; la presidenta del PRO de la provincia y legisladora, Daniela Reich; así como los legisladores bonaerenses Alex Campbell, Florencia Retamoso, Christian Gribaudo, Adrián Urreli, Alejandro Rabinovich.

Las autoridades bonaerenses del PRO apuntaban a avanzar en un acuerdo para delinear detalles sobre el reglamento para conformar las listas legislativas. Por la interna entre Larreta y Bullrich, está prácticamente descartada la unidad. Eso implica que cada presidenciable llevará sus candidatos a legisladores y a intendentes. Por ese motivo, el larretismo y el bullrichismo deberá negociar cuáles serán los pisos de representación y los porcentajes para la integración de las diferentes listas luego de las PASO.

La interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich traba acuerdo distritales en la provincia de Buenos Aires

Tal como habían resuelto en la última reunión en Vicente López, se ratificó a un representante de cada candidato a gobernador para coordinar la elaboración del reglamento electoral con el que armarán las listas legislativas. Agustín Forchieri, ex legislador porteño del PRO, fue designado por Santilli y Adrián Urreli por Grindetti. Ambos están en contacto permanente entre ellos y con los intendentes y operadores políticos de los dos aspirantes a la gobernación del partido amarillo.

Respecto al reglamento electoral, los intendentes exigen que el piso sea “alto”. Piden lo mismo o más que en 2021. Es decir, pretenden que si hay más de una lista del JxC en cada distrito, el piso mínimo para ingresar en el reparto de concejales sea entre 25% y 40% de los votos de la interna. Aún no llegaron a un acuerdo. Forchieri y Urreli deben apurar las negociaciones durante los próximos días.

Los intendentes volvieron a insistir en la necesidad de que haya definiciones nacionales para ordenar los armados locales. En ese sentido, hubo consenso en pedir la “V” en las 22 intendencias que gobierna el PRO. Ese esquema implica que en esos distritos los dos presidenciables del PRO lleven candidato a intendente de unidad. Los jefes comunales consideran que es una forma de cuidar sus territorios y ordenar la estrategia electoral.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, y Soledad Martínez, de Vicente López, hacen "equilibro" en la interna entre Larreta y Bullrich

-¿No hay manera de que se llegue a un acuerdo para que se vaya con un candidato único en los municipios que gobernamos?-, interpeló un intendente del interior. Santilli y Grindetti no tuvieron respuesta. “No depende de nosotros, se tiene que resolver arriba”, se limitó a responder otro de los interlocutores presentes en la reunión.

El bullrichismo y el larretismo no concuerdan en eso y avanzan en el armado cada uno por su lado. Las excepciones, de momento, son General Pueyrredón y Vicente López. Larreta y Bullrich le hicieron saber a los intendentes Guillermo Montenegro y Soledad Martínez que en sus municipios compartirán sus candidaturas distritales. “En el resto, competencia”, ratificó un operador político de JxC.

Promediando la reunión, Grindetti avisó que tenía otro compromiso y debía retirarse. Minutos después, la discusión sobre la “V” generó cruces fuertes entre los intendentes. El bullrichista Iguacel no comparte la idea de candidaturas de unidad. “Si quieren poner un candidato a intendente en Capitán Sarmiento, pónganlo y que me compita”, desafió el ex ministro de Energía durante el Gobierno de Mauricio Macri. La respuesta motivó el enojo de Petrecca. El intendente de Junín le recriminó por generarle una interna en su municipio.

-Vos venís a levantar un candidato tuyo acá-, le reprochó el juninense a Iguacel. Petrecca le cuestionó en duros términos al intendente de Capitán Sarmiento la falta de idoneidad y transparencia del dirigente que postula el bullrichismo en su distrito.

De inmediato, un dirigente recogió el guante para defender a Iguacel y apuntó contra Petrecca. -Claro, todos los que no juegan con ustedes son malos-, aguijoneó el referente del PRO. Fue el momento más tenso de la reunión. Luego se retomó la cordialidad.

Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli (REUTERS)

Quien también pidió por la unidad en los municipios que gobierna el PRO fue Santilli. El diputado nacional brega por el esquema en “V” en las intendencias que gobiernan. Incluso, ese posicionamiento le generó disonancias al interior del larretismo. La discusión está abierta y se analizará distrito por distrito.

Otro de los puntos clave en el armado bonaerense de la oposición es Ritondo. El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados quedó huérfano tras el renunciamiento de María Eugenia Vidal. Luego, fue relegado por Bullrich de la candidatura a gobernador. El ritondismo alega tener el “armado más grande del PRO” en la provincia y exige condiciones para integrarse al bullrichismo con todo su esquema.

Por estas horas, Ritondo avanza en negociaciones frenéticas con Grindetti. Ambos son amigos y hablan a diario. Sin embargo, el diputado mantiene diálogo y una amistad con Santilli. Al mismo tiempo, recibe llamados y ofrecimientos del larretismo. No cierra ninguna puerta, aunque a su círculo de confianza le ha deslizado que apuesta por concretar el desembarco en el armado de Bullrich y Grindetti. Hasta el 24 de junio, la moneda está en el aire.

Néstor Grindetti y Cristian Ritondo (Nicolás Stulberg)

