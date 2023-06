Agustín Rossi: “El único espacio que tiene asegurado un lugar en el balotaje somos nosotros”

De cara a las elecciones presidenciales, Agustín Rossi, asegura que el Frente de Todos llegará a instancia de balotaje.

Agustín Rossi, quien recientemente lanzó su precandidatura presidencial para el partido Frente de Todos (FdT), junto a Daniel Scioli y Juan Grabois, afirmó hoy que la coalición oficialista es la única “que tiene asegurado un lugar en el balotaje” de noviembre. Además consideró que “los peronistas no sienten que este gobierno los haya defraudado”, al contrario destaca la abundancia de trabajo que generó el gobierno durante sus años lectivos.

“No generamos los niveles de redistribución salarial que esperamos, pero el trabajo se generó”, aseveró el jefe de Gabinete respaldándose en las dificultades que tuvo que atravesar el país durante el año pasado, haciendo referencia a la pandemia, el endeudamiento, la guerra, la sequía y la inflación, según dijo, limitantes y desafíos, tanto para la sociedad como para el gobierno.

En este sentido, afirmó su convicción respecto de las grandes posibilidades que tiene el Frente de Todos para ser reelecto en el 2023, con potencial de enfrentarse en instancia de balotaje contra Javier Millei, quien con su campaña se ha llevado el interés de varios argentinos, y contra Juntos por el Cambio que aún muestra tensiones internas.

De esta forma aseguró que “si el cierre de listas fuese hoy a la noche, el Frente de Todos, cerraría con 3 o 4 alternativas”, las cuales podrían ser Daniel Scioli, Sergio Massa, Eduardo Wado y él. “Con 3 o 4 candidatos se puede dar una mejor expresión electoral del Frente de Todos”, sentenció lo que para él significa una ventaja para la sociedad ya que, “una PASO puede dar una mejor expresión electoral del FdT”.

Además comentó en “A Confesión de Parte”, programa de FM Milenium conducido por Romina Manguel, que en caso de llegar a las PASO, Cristina Fernández de Kirchner, lo acompañará, independientemente de los resultados, debido a que tiene una relación que “valora muchísimo”, a la cual, según dijó, siempre le brindó lealtad, tanto en momentos difíciles a nivel político, como institucionales: “Debe haber tan pocos políticos tan leales a Cristina como yo”.

Agustín Rossi durante el acto del 25 de mayo junto a diferentes ciudadanos que se acercaron para saludarlo y tomarse fotos.

Así fue como se mostró durante el acto del 25 de mayo donde participó como un ciudadano común y corriente ya que la Vicepresidente de la Nación no lo invitó a ser parte del equipo que estaba detrás de ella durante su discurso.

“No le pregunté a nadie por qué no me invitaron al escenario en el acto del 25. Cuando sabía que no estaba invitado, tomé la decisión de participar igual en la Plaza de Mayo”, aseguró.

En referencia a la figura de Cristina dentro de la actual formula del Frente de Todos, se opuso al general de los decires sociales y políticos, y refutó: “No siento que Cristina haya boicoteado la gestión de gobierno de Alberto. Creo que han mantenido y expresado sus diferencias. Creo que colaboraron para que este gobierno sea mejor, cada uno en su gestión”.

En cuanto a estadísticas: “Las encuestas me daban entre 4,5 y 5 puntos. Tengo que tratar de crecer”, dijo y confesó que previó a tomar la decisión de presentarse como candidato, ya habría sido tentado por Alberto Fernández para ejecutar dicha acción, debido a que él habría dejado muy en claro que no se presentaría para ser reelecto como presidente, lo que le abrió camino al actual Jefe de Gabinete.

“Yo me siento un kirchnerista que apoya a Alberto Fernández. Mi precandidatura puede aportar y empatizar con determinados sectores. Ahora queda un desafío más importante que es convertir la precandidatura en una lista”, resaltó asegurando que no se puede ser candidato del oficialismo sin ser oficialista y que a pesar de que el partido aún no tiene la conformación definitiva, va tomando forma y se alinea según las personas que hasta el momento confirmaron su precandidatura.

Para concluir, apuntó contra Juntos por el Cambio, que “le dieron aire a Milei porque decía las barbaridades que a ellos les parecían políticamente incorrectas y no podían decir, y ahora Milei les está comiendo los ojos como los cuervos”, sentenció y afirmó con seguridad: “No se me pasa por la cabeza una derrota humillante, somos competitivos”.

