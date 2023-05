En medio de las especulaciones por las candidaturas, Alberto Fernández elogió en un acto a Agustín Rossi

Alberto Fernández junto a Rossi en el CCK

En el Frente de Todos persisten las incógnitas sobre si habrá un candidato único que surja por consenso o si habrá PASO entre diferentes aspirantes en agosto. Uno de los que se anotó en las últimas horas en esa carrera hacia el sillón de Rivadavia es Agustín Rossi, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, quien anunció que el lunes lanzará su precandidatura a través de las redes sociales. Este martes acompañó al Presidente en el acto que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, al inaugurar el 6º Congreso Latsat de América Latina.

El jefe de Estado esta vez no estuvo acompañado por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y tampoco compartieron el escenario Santiago Cafiero, su canciller, pese a que estaba anunciado en la agenda previa -se quedó en su despacho del Palacio San Martín- ni tampoco el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Los otros funcionarios que lo secundaron fueron la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, y el titular de la empresa estatal ARSAT, Facundo Leal.

Que Rossi se haya mostrado junto a él evidencia que aparece como uno de sus preferidos de cara a las Primarias. Hubo elogios mutuos y referencias a la relación que llevan desde hace varios años. Curiosamente Fernández en su discurso no hizo referencias a la interna ni tampoco habló de economía, en un contexto de fuerte alzas de los precios y con una inflación que se dificulta controlar. En esa puja ya se anotaron con menor o mayor fuerza el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, el dirigente piquetero Juan Grabois y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El Presidente elogió al jefe de Gabinete en medio de las especulaciones

“Con Agustín (Rossi) nos conocemos hace más de veinte años, ahí empezamos a armar ese vínculo político y de afecto que hoy tenemos”, mencionó el mandatario como referencia a su paso como jefe del bloque peronista en Diputados en los primeros años de Néstor Kirchner como presidente de la Nación y luego recordó que desde que el santafesino ocupaba un lugar en el Ministerio de Defensa también le había insistido para reforzar las partidas destinadas al desarrollo delos satélites.

Por eso destacó su satisfacción por “empresas del Estado de alta tecnología como ARSAT y el INVAP ponen a la Argentina en un lugar de privilegio en el mundo” y recalcó la importancia de apostar por las áreas de “conocimiento y ciencia”.

“La Argentina es uno de los poco países del mundo que construyen satélites y ARSAT ya construyó dos. En plena pandemia, pusimos otro, el Saocom, para saber cuándo el clima nos puede generar una sequía, para poder sobrellevarlas”, añadió.

El jefe de Gabinete, por su parte, señaló: “Estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo satelital argentino, creemos en la sinergia entre el sector público y privado. Entendemos que a veces hay que pararse un poco por arriba de la coyuntura y mirar el horizonte con sentido más estratégicos. Ahora después de 20 años, podemos empezar a ver los resultados”.

“En 2004 había cuatro aeropuertos con radares en la Argentina, hoy hay más de 30, no teníamos satélites y hoy los tenemos”, sostuvo Rossi al abandonar el CCK. Cuando se le consultó si iba a estar en el acto del próximo jueves en la Plaza de Mayo, confirmó su asistencia para “acompañar a la vicepresidenta” Cristina Kirchner y expresó que “todos sentimos la falta de Néstor [Kirchner], pero también es un día festivo para nosotros”.

Sobre su precandidatura, confirmó en declaraciones televisivas que se lanzará el lunes: “Voy a a hacer una cosa muy breve por streaming anunciando que voy a ser candidato. Me tomé el tiempo necesario que yo consideraba que tenía que tomarme para que llegara la decisión. Consulté con muchísimos compañeros a lo largo y ancho del país, y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos. Vamos a trabajar para dar el primer paso, después construirla y pasar de una candidatura a una lista”.

Un rato antes, mostrando su cintura política, había evitado sumarse a las palabras que pronunció esta mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien había criticado a la agrupación La Cámpora porque “le había complicado la vida” a la gestión presidencial de Alberto Fernández. “No no, no creo que ese sea el debate que tengamos que tener”, respondió con elegancia. “La función como candidato no es interpelar a otro miembro de mi espacio sino dialogar con el resto de la sociedad, lo demás a mí no me parece relevante a un mes del cierre de listas”.

Seguir leyendo: