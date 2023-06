Si fracasan las negociaciones para una lista de unidad, el kirchnerismo presionará para que sólo haya dos candidatos en CABA

En la primera fila, Mariano Recalde, Silvia Gottero y Juan Manuel Olmos

En la ciudad de Buenos Aires, los referentes de La Cámpora repiten casi como un mantra que “no se pueden definir candidaturas locales hasta que se aclare el panorama a nivel nacional”. Sin embargo, el clima electoral en el Frente de Todos continúa recalentándose y en las filas del kirchnerismo duro ya no se muestran tan seguros de que se alcanzará una lista de unidad.

A mediados de la semana, el embajador en Brasil Daniel Scioli dejó en claro que piensa presentarse a las PASO presidenciales e incluso redobló la apuesta al anunciar que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, será su candidata a gobernadora bonaerense.

El kirchnerismo acusó el golpe. Axel Kicillof contestó que “no tenía problema” de competir en una interna contra la ministra y aprovechó para instalar el nombre de Verónica Magario como su candidata a vice. “Lo más probable es que esa discusión termine resolviéndose en unas PASO”, dijo el jueves el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en Radio 10. Su declaración terminó de confirmar cierta resignación de que las internas serán inevitables.

Por estas horas, sectores del peronismo no kirchnerista que apuntalan la candidatura de Scioli buscan cerrar con alguna figura de alto perfil para tener también un candidato en la ciudad de Buenos Aires.

Alberto Pérez, ex funcionario y actual armador político de Scioli, y Claudio Ferreño, jefe del bloque del FDT en la Legislatura y amigo de Alberto Fernández, se mostraron juntos este jueves

En la capital ya hay otros referentes que hicieron explícitas sus intenciones de competir. El diputado Leandro Santoro y el ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens acordaron trabajar en tándem junto al espacio del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Este sector se planta sobre el hecho de tener al candidato más votado de los últimos tiempos (Lammens, con 35 puntos en 2019) y al que actualmente mejor mide en las encuestas (Santoro). A pesar de todo, insisten en que lo mejor es llegar a una lista de unidad.

Por su parte, también reclaman internas el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que lanzó las precandidaturas de Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández, y “Movemos”, que promueve a la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En el kirchnerismo descartan que el espacio de Grabois “se va a ordenar” si el candidato nacional es “Wado” de Pedro. Lo mismo ocurriría si La Cámpora decide finalmente ir con candidato propio en capital.

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira

Distinto es el panorama con el espacio que impulsa a Gómez Alcorta, que piensa ir a una PASO sí o sí, ya que considera que no tiene nada para ganar dentro de un armado de unidad. “Si tenemos los avales no nos pueden negar las PASO. Solo pueden poner un piso altísimo para la integración final de las listas, que no nos preocupa porque no queremos presentarnos para meter un legislador. Nos conviene hacer una campaña, disputar y quedar plantados para el día después del 10 de diciembre”, explicaron a Infobae.

“Si hay PASO, va a ser solo entre dos candidatos”, retrucan los camporistas. Y también dejan trascender que, si no hay acuerdo, Mariano Recalde “está dispuesto” a competir en representación del kirchnerismo. Cerca del senador confían en que, al igual que a nivel nacional, el sector de Grabois no confrontaría contra el delegado de CFK.

Movemos lanzó la candidatura de Elisabeth Gómez Alcorta

Al mismo tiempo, calculan que el resultado de un enfrentamiento cabeza a cabeza entre Santoro y Recalde tendría un resultado diferente al que hoy marcan las encuestas. “En una PASO entre el kirchnerismo y un sector más vinculado a Alberto, gana el kirchnerismo. Más en CABA donde el volante K está 100% identificado con CFK”, detallaron. La vinculación de Santoro con el “albertismo”, que ya repitieron más de una vez, muestra que la relación nunca volvió a ser la misma desde sus diferencias con respecto al acuerdo con el FMI.

Mientras se dilatan las definiciones a la espera de una señal de Cristina Kirchner, el Frente de Todos porteño continúa envuelto en incertidumbres y sin acelerar a fondo la maquinaria electoral. Algunos esperan que la gira oficial a China encabezada por Sergio Massa, haya servido para que Máximo Kirchner y Juan Manuel Olmos avancen algo con las negociaciones.

Seguir leyendo: