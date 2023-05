Sin candidato único a gobernador bonaerense, se profundiza la interna en la UCR: los gestos de Morales y la encrucijada de Abad

Maximiliano Abad y Gerardo Morales, presidentes de la UC bonaerense y Nacional, respectivamente

La posibilidad de lograr un candidato único de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires está totalmente descartada. Lo reconoce un sector del radicalismo y todo el PRO, pese a la foto de Elisa Carrió donde hizo un “último llamado a la unidad”. Gerardo Morales era uno de los que impulsaba la necesidad de generar competencia en una PASO, junto con Horacio Rodríguez Larreta, y por estas horas ultima los detalles para el acto que encabezará con Gustavo Posse para lanzar su “compromiso con el conurbano”. En Evolución ya expresaron su cercanía con Diego Santilli y el apoyo a las fórmulas cruzadas. La definición que falta es la de Maximiliano Abad, el presidente de la UCR bonaerense, quien protagoniza una encrucijada: acordar con los halcones o las palomas.

Este sábado 3 de junio la UCR bonaerense realizará su Convención en la Sociedad Rural de Coronel Suárez que, al igual que la nacional del 12 de junio, sólo se encargará de ratificar la pertenencia a Juntos por el Cambio. Sin embargo, la fecha podría representar una bisagra para el futuro político de Abad. Esta semana dio su último llamado a la unidad en una foto acompañado por las referentes de la Coalición Cívica: Carrió y Maricel Etchecoin. El legislador considera que -para poder vencer a Axel Kicillof- la coalición opositora debe tener un candidato único a gobernador para salir primeros o segundos para luego “poder ir a buscar el voto útil y ganar la elección”.

El tuit de Elisa Carrió donde llama a la unidad de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

La posibilidad de lograr esa unidad que reclaman Abad y Carrió está totalmente descartada, según pudo saber Infobae. En el PRO se distancian de la teoría que plantea el presidente de la UCR bonaerense y creen que lo que importará en la elección será la figura nacional, en sus casos, la de Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. “En el cuarto oscuro hay pocas posibilidades de que corten la boleta por el candidato a gobernador”, aseguran cerca de la presidenta en uso de licencia del PRO quienes, además, confían en que habrá un triunfo incluso si se desdobla la elección provincial de la nacional, como amenaza el Frente de Todos.

Esta semana Abad se dedicará a conversar con correligionarios locales, legisladores, intendentes y concejales para terminar de definir su estrategia electoral: si se une al ala moderada que representan Morales, Lousteau y Rodríguez Larreta o a la dura que encabeza Bullrich quien, además, está respaldada por el Grupo Malbec. Todo indica que se definirá en función de lo que las encuestas le muestran a los jefes comunales y su teoría sobre “las puntas”. El correligionario sostiene en sus conversaciones privadas que lo importante en los comicios es tener candidato a presidente e intendente competitivo.

“La historia social demócrata que tiene el partido va a pesar en la decisión de Maxi”, dicen entre los referentes locales de Evolución que creen (y esperan) que Abad se sume a sus filas. En el espacio que lidera Lousteau se suman a la estrategia nacional: dividir a Juntos por el Cambio entre duros y moderados. En el último plenario provincial que realizaron en Junín el mensaje fue claro: “Como espacio tenemos una cercanía con Horacio y Santilli”.

El plenario de Evolución que se realizó en Junín, encabezado por Martín Tetaz, acompañado por Danya Tavela y Pablo Domenichin

Durante su discurso, el legislador y precandidato a intendente en Esteban Echeverría, Pablo Domenichini, reafirmó el alineamiento de Evolución con Morales y “todos aquellos que creen en el diálogo político”. ”No vamos a hacer acuerdos con aquellos que tienen discursos diciendo lo que una minoría bulliciosa quiere escuchar pero alejado de la posibilidad de dar respuestas a los problemas de la provincia”.

“Si llegado el momento de definiciones vemos que nuestras propuestas no son competitivas no vamos a cometer errores del pasado. No vamos a tener candidaturas testimoniales que no nos garanticen participar del gobierno ni que nuestra mirada de gestión esté presente”, agregó Domenichini quien, además, proclamó por las fórmulas cruzadas.

Terminada la Convención provincial y en la previa a la nacional, Morales encabezará un acto en Esteban Echeverría el próximo 9 de junio en el que hará “un pacto con el conurbano”. El evento se dará en el marco de la campaña electoral del gobernador jujueño pero servirá, además, para impulsar las competencias locales de Domenichini y la de Posse, aunque crecen los rumos de que el intendente radical irá por la reelección en San Isidro.

El ala moderada que encabeza el presidente de la UCR también espera las definiciones de Abad, aunque son conscientes de que lo más probable es que termine de sellar una alianza con Bullrich. De confirmarse, las autoridades del partido centenario buscarán algún referente que acompañe en la fórmula a Santilli, en una lista en la que se descartan los nombres de Martín Tetaz y Posse.

