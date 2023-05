Rodríguez Larreta anunció que Jorge Macri será el candidato a jefe de Gobierno porteño del PRO y competirá en las PASO con Martín Lousteau

Martín Lousteau y Jorge Macri competirán por la jefatura de Gobierno

Tras semanas de incertidumbre política y en medio de una interna por la disputa presidencial, Horacio Rodríguez Larreta anunció que Jorge Macri será el candidato de unidad a jefe de Gobierno de la Ciudad del PRO. El ministro de Gobierno fue ungido por sobre Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, luego de relevar y analizar tres encuestas que midieron la imagen y la intención de votos de ambos funcionarios. De esta forma, Juntos por el Cambio (JxC) despejó una de sus principales incógnitas de cara a las próximas elecciones. El primo del ex Presidente, Mauricio Macri, enfrentará en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Martín Lousteau, senador nacional y líder de Evolución Radical.

El anuncio fue comunicado mediante una extensa carta que el alcalde porteño difundió a través de sus redes sociales. “Hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aun quedan por lograr, Jorge será el candidato del Pro para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en las próximas elecciones PASO de Agosto”, expresó Larreta en la misiva.

El texto de dos carillas fue confeccionado junto a su mesa política y su equipo de campaña. El jefe de Gobierno porteño lo consultó con sus dirigentes y funcionarios de mayor confianza, como Federico Di Bendetto, Christian Coelho, Fernando Straface, Felipe Miguel y Eduardo Macchiavelli. “En las ultimas semanas estuvimos trabajando en equipo dentro del Pro, haciendo estudios y analizando muy a conciencia los distintos perfiles y capacidades de los candidatos”, detalló Rodríguez Larreta en otro tramo de la misiva.

En el texto, el jefe de Gobierno comienza resaltando que “hace 16 años que con el PRO empezamos a transformar la Ciudad”. Inmediatamente, destaca el legado de Macri en su primera gestión porteña. No es azarosa esa apertura. En todo momento habla en plural, aludiendo al partido. Es una forma de decir que no fue una decisión exclusiva de él, sino que se tomó en conjunto. Larreta tiene claro que es el jefe político de la Ciudad, pero no el líder del partido que fundó Macri. Es uno de sus referentes centrales. El alcalde desea se presidente de la Nación y conoce que sin el apoyo de su espacio no le será fácil concretar tal misión. Lo que sí, manifestó que como alcalde del distrito se encargaría él de comunicar la decisión cuando estuviese definida.

A su vez, también agradece y destaca la labor de su ministro de Salud. No sólo eso, sino que es a quien primero menciona en la carta. Tampoco es un detalle suelto. “Tanto Fernán como Jorge tienen sobradas capacidades para afrontar este desafío. Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa”, señaló en el cuarto párrafo del texto.

En ese eje, Larreta explicó que fue una decisión llevó tiempo y que se tomó “bien y a conciencia”. Y en esas semanas de análisis -y negociaciones políticas-, intención de voto le ganó a “potencialidad muy auspiciosa”. Quirós mostraba en las encuestas una imagen positiva muy elevada, que daba cuenta de capacidad de proyección electoral. No obstante, no logró terminar de transferir esos números a la intención de voto. En esa variable, conforme los sondeos analizados por el larretismo y el jorgemacrismo, el primo del ex Presidente se imponía.

Cabe recordar que además de Macri y Lousteau, también están anotados para la primaria porteña de JxC los liberales Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán, la diputada nacional y líder de Confianza Pública, Graciela Ocaña. Aún no está definido si la coalición llegará con cinco precandidatos a las PASO o, bien, si habrá algún tipo de baja, integración o negociación política para ordenar la oferta electoral. De momento, el PRO se unificó detrás del intendente de Vicente López en uso de licencia y comenzarán a preparar la campaña para retener la hegemonía política del distrito electoral que dio vida al partido amarillo.

El mensaje de Rodríguez Larreta se conoció luego de que ambos se encontraran anoche en una pizzería en el barrio de Palermo. Durante la cena, el alcalde le anticipó la decisión y acordaron los detalles de la definición política y el alcance del anuncio de esta mañana.

Rodríguez Larreta aseguró que confía en que Jorge Macri “va a dejar todo para estar a la altura del legado que empezó Mauricio en 2007″ y le agradeció la “generosidad” a Fernán Quirós. “Quiero agradecerle de todo corazón a Fernán. Un ser humano con mayúsculas, un trabajador incansable y un defensor del bienestar integral de las personas. Manejó la pandemia como nadie y nos cuidó a todos en la crisis sanitaria más importante de la historia”, destacó el jefe de Gobierno.

La Ciudad de Buenos Aires es la casa matriz el PRO. Por ese motivo, fue motivo de una disputa política que lesionó la relación entre Larreta y Macri. La batalla intestina se desató tras la decisión del jefe de Gobierno de convocar a elecciones concurrentes en CABA, con sistema de votación diferenciado. Fue una medida que provocó la furia deMacri -y del ala halcón del PRO-. Ese sector considera, aún hoy, que el alcalde porteño está dispuesto a ceder el Gobierno porteño al radical Martín Lousteau, producto de un acuerdo político cuyo fin, entienden, es impulsar el proyecto presidencial larretista. En Uspallata siempre se desmarcaron de esa hipótesis.

Después de meses de cortocircuitos políticos, los referentes del PRO se habían reunido el 15 de mayo y sellaron una pax política: acordaron que el partido se presentará en las PASO de JxC con un candidato a jefe de Gobierno de unidad. Y así fue. Se analizaron los resultados de tres encuestas, que midieron en profundidad a Jorge Macri, candidato del macrismo-bullrichismo, y al ministro de Salud, empujado por el larretismo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Cabe recordar que los sondeos que medirán a Quirós y a Macri los hicieron tres consultoras que suelen prestar servicios de opinión pública con el gobierno de la Ciudad. Las elegidas fueron Aresco, dirigida por Federico Aurelio -más cercana al larretismo-, Isonomía (Rodrígo Martínez, Juan Gemano y Pablo Knopoff) y Tres Punto Zero (Shila Vilker), con visto bueno del jorgemacrismo.

La primera utilizó el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), basado en entrevistas telefónicas con un software especialmente programado para la medición que se desea realizar. La segunda integraró respuestas a través del sistema CATI con consultas presenciales. Mientras que Tres Punto Zero midió a través de muestreos que ejecutarán de forma online.

